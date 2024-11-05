綠色公民大調查／永續意識到付諸行動還差幾哩路？

【文／周彥妤】

全球極端氣候加劇，沒人能置身事外。減緩、扭轉氣候變遷頹勢，地球每一份子責無旁貸。對此，《遠見》發起「綠色公民大調查」，探究日常生活減塑、減碳行為，反思如何為環境永續共盡心力。

淨零碳排的壓力迫在眉睫，為達成控制全球平均升溫在1.5℃內目標，全球至少需減少75％塑膠產量。

今年底具法律約束力的《全球塑膠公約》將出爐，涵蓋塑膠從生產、消費、回收與廢棄物管理等完整生命週期，被視為《巴黎協定》以來最重要的環境協議。

關鍵時刻倒數，《遠見》發起「綠色公民大調查」，盤點民眾永續意識與行動之間的落差，以及對氣候政策的了解程度。此問卷調查時間為2024年9月18日至10月7日，採取網路民調，共回收1042份有效問卷。

最常自備環保袋、環保杯

首先，在可重複使用、非一次性用品中，民眾會自備的品項以環保袋（83.1％）最多，其次為環保杯（54.6％）、環保餐具（51.2％）、環保吸管（39.3％）、環保餐盒（29.8％）；隨著年紀愈長，會自備前述可重複用品的頻率也愈高。

至於不會使用環保用品的原因，「時常忘記攜帶」（67.7％）最多，其次為「清洗、保養麻煩」（56.8％），「免洗、一次性用具更方便便宜」達51.2％，也有20.1％認為「政府宣導與誘因不足」。

值得關注的是，在各年齡層中，認為「清洗、保養麻煩」，以18～39歲年齡層反應聲浪最強烈，高達71.6％，明顯高於其他年齡層；另外，60歲以上認為「政府宣導與誘因不足」達31.1％，也高於其他年齡層。

「看守台灣」協會祕書長謝和霖觀察，18至39歲族群在物質相對豐厚時代出生，成長環境充斥免洗、一次性用品，除了習以為常，該年齡層更講究效率，自身便利為主要考量，這也反映在多認為清洗、保養環保用品較麻煩的結果，顯示環境意識應有從小教育、觀念扎根的必要性。

對於如何提高民眾重複使用環保用具意識，62.2％民眾認為「提供優惠折扣」最有幫助；其次為「強化觀念教育，提高環保意識」（40.4％）、祭出懲戒措施如「立法限制一次性免洗用具使用」（38.0％）、「收取或增加使用一次性產品費用」（37.1％），以及「設置清洗設施」的34.0％。

不少環境學者、環保團體長期倡議，盼政府從源頭敦促相關產業減少、限制一次性用品製造，才是正本之道。不過，在此調查來看，僅有0.2％民眾認為「限制免洗用具（一次性用品）製造」，有助於民眾重複使用環保用具。

普遍不知循環用品可租借

循環用品租借服務認知方面，有76.6％民眾知道有環保杯可租借，知道環保袋租借僅33.5％，且在各年齡層普遍皆然。若採買時未自備，有52.5％不願意使用環保循環杯，而願意使用環保袋租借服務則達74.0％。

此外，65.4％民眾聽過循環包裝（箱），其中79.0％有使用過相關服務；沒聽過的民眾，89.8％在了解其意義後，願意嘗試使用。普遍認為循環包裝較不普及原因包括，「覺得歸還箱子或包裝麻煩、不方便（找不到回收點、時間不足）」（59.2％）、「擔心有衛生疑慮」（43.9％）、「不清楚如何使用或退還循環包裝」（41.6％）。

詢問民眾採買用品行為模式，63.8％民眾購買簡約包裝頻率較高、44.8％民眾傾向選購標榜環境友善產品、34.3％民眾會較頻繁選購ESG理念品牌與店家。前述購買行為偏好，更隨著年齡增長，逐漸增加其使用頻率，60歲以上世代相對最埋單ESG，顛覆年輕世代較有永續價值觀的看法。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所研究員陳裕政指出，民眾對環境意識固然有所提升，但採買是否在計畫內，或是否造成自身不便，仍是環保用品仍不普遍的最大原因。

他表示，多數民眾在消費行為上，不見得會有環境意識考量，就算有也傾向以便利為先。尤其若有多元選擇，更沒理由割捨一次性用品「用完即丟」的方便。

九成民眾支持環保禁令

台灣循環用品流通程度始終未成氣候。謝和霖直言，政府多採小規模試辦計畫，且態度瞻前顧後，失敗就是必然。以循環杯為例，若能果斷先鎖定夜市商圈禁用免洗塑膠杯，加入循環杯租借服務的商家就會增多，漸上軌道後就可能擴大範圍，有普及的機會。

事實上，法令已公告的環保禁令，民眾普遍高度支持。

例如，2025年起，環境部規範旅宿業者，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等六種個人衛生用品，不得主動提供；此外，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等四種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品。

本問卷結果顯示，對於該項新政策即將上路，89.0％民眾表示支持，且47.9％民眾外出總是會自備旅宿用品。

服飾選購方面，77.2％民眾至少會半年以上，才購買一次快時尚品牌服飾。

飲食選擇上，能減少碳排放的行為，以「選擇當季食材」（70.4％）最多，其次依序為「購買和準備合適的食材份量」（63.3％）、「選擇在地食材」（58.6％）、「減少加工食品消費」（53.2％）、「不排斥選擇NG蔬果」（51.2％）、「主動以攝取蔬食為主」（50.0％）。

油電、電動車受青睞

交通運輸上，多數民眾都有私有運具，72.3％有汽車、80.3％有機車，且都以燃油車為大宗。此外，61.1％民眾未來五年內，仍有打算新購汽、機車，其中29.6％表示傾向購買混合動力汽車、22.3％傾向購買電動機車、12.3％傾向購買燃油機車、11.3％傾向購買電動汽車，6.9％傾向購買燃油汽車。

提高使用大眾運輸或共享運具意願，有49.0％民眾建議政府或企業「增設大眾運輸工具站點、擴大大眾運輸路網」、47.6％青睞「提供大眾運輸工具轉乘優惠」、46.1％期待「給予搭乘大眾運輸工具的獎勵補助金」。

儘管「2050淨零路徑圖」政策已進入第三年，但仍有過半、52.1％民眾未聽過。即使有聽過者，也僅8.2％能完全答對政策內涵中的12大面向；多數民眾所熟知的是「淨零綠生活」（67.9％）、「風電／光電」（61.5％）、「節能」（55.1％）。

總統賴清德在今年520就任後不到一個月就宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，44.0％有聽過、56.0％沒聽過；對於應列為優先討論的氣候變遷議題，以「從源頭減少塑膠與垃圾問題」（54.6％）為最多，其次為「綠電如何永續」（44.8％）、「加速台灣淨零期程」（34.9％）、「盡速推動資源循環零廢棄」（33.0％）、「核電是否退場及配套措施議題」（32.1％）。

綜合本問卷發現，民眾對自備環保用品的意識與行動程度都是高的，但對於租借環保用品卻多半覺得「不方便」。在世代差異方面，女性、年齡愈大者，自備環保袋、餐具等可重複使用物品的頻率較高。

反觀18～39歲的20、30世代，上述環保行為比率卻經常是各年齡層最低者，顛覆年輕世代較有永續觀念的既定印象，即使有觀念也不一定會落實。

謝和霖指出，與其仰賴使用者行為改變，政府更應引導商業與服務模式轉型為循環經濟，並設計政策與法律工具、跨部會合作，才有機會推動民眾從源頭減量，真正成為綠色公民。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】