六大挑戰來襲！新任白宮主人沒有蜜月期

【文／邱祐慶】

這次當選的美國新任總統，不再有蜜月期！無論對外和對內，將面臨詭譎多變的情勢。新總統如果不能進行深度改革，勢必影響美國未來在世界的地位，以及全球總經局勢的穩定。

這次當選的美國新任總統，不再有蜜月期！無論對外和對內，將面臨詭譎多變的情勢。新總統如果不能進行深度改革，勢必影響美國未來在世界的地位，以及全球總經局勢的穩定。

即將在2025年1月就任的美國新任白宮主人，一上任就必須面臨一系列嚴峻考驗。

這些挑戰不光是國內經濟恢復，還包括外交政策調整、應對氣候變遷及政治分裂等。《路透社》甚至形容，美國新總統將面臨1945年二戰結束以來最危險的世界變局。

因此，國外專家一致認為，新任美國總統如何應對這些挑戰，將深刻影響美國定位，乃至於全球總經局勢的穩定。

挑戰1〉通膨難解、收入不均

過去幾年，美國經濟波動劇烈，特別是COVID-19疫情後，供應鏈危機、能源價格上升，讓美國一度接近10％的超高通膨率衝擊全球經濟。Statista數據顯示，2024年8月，美國的通膨率已降至2.5％，雖已是今年以來最低數字，但仍高於2020年同期水準。

英國經濟學家霍納（Peter Horner）指出，通膨問題反映工資與供需失衡等結構性挑戰，新任美國總統需要給中小企業更多支持，並投資基礎設施和技術創新以提振經濟。

同時收入不平等的難題也日益突出。根據Statista的數據，2024年第一季，美國財富的67％集中在前10％的富豪手中，最低50％的收入者僅擁有2.5％的財富。

《紐約時報》認為，解決貧富差距的關鍵，在於稅制改革及財富重分配，無論是累進稅制還是社會安全網強化，都需要與經濟成長掛鉤。

挑戰2〉美中競合、歐盟關係

外交政策也是新總統的重大挑戰，特別是近年美中關係日益緊張，從貿易戰到科技競爭，兩國摩擦加劇。

《美聯社》報導指出，無論誰勝選，中美競爭將持續，川普可能採取更多關稅措施，而賀錦麗可能透過多邊合作，應對中國的經濟擴張。

「對中強硬，已是兩黨最有共識的交集之一，」國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員洪銘德認為，美國不可能和中國完全翻臉，這樣反而對美國不利，美中將在競合中尋求平衡點，特別是在氣候變遷和恐怖主義威脅上。

美歐關係修復，也是未來外交的重要議題，特別是美國與北約盟國的關係。

《法新社》指出，如果賀錦麗當選，預期她會依循拜登的政策，與北約維持良好合作關係，共同應付俄羅斯；而有強烈自我風格的川普，時常批評北約，甚至揚言要終結這個組織，讓歐洲盟國擔憂不已。

但是不論誰當選，隨著美國將重點逐漸轉往中國，歐洲預期將為自身的國防安全承擔更多責任。

挑戰3〉氣候變遷面臨挑戰

2023年，美國歷經數十年來最嚴重的森林火災和颶風襲擊。因此，氣候變遷也變成2024年選舉的焦點議題。

聯合國氣候學家史密斯（David Smith）向《紐約時報》表示，新總統必須立即採取行動，否則氣候變遷的影響將變得不可逆。

川普強調能源獨立，支持傳統能源產業，還多次表示，氣候變遷的威脅被過度誇大。

史密斯指出，氣候變遷已不再僅是環境問題，還涉及經濟、社會和國家安全層面的挑戰，「川普的能源政策，只會延緩美國應對氣候變遷的腳步，而賀錦麗的氣候計畫雖然雄心勃勃，但仍需要克服國會中的強大阻力。」

挑戰4〉台海局勢不確定性

《路透社》認為，川普的對台政策可能進一步升級，美國對台灣的軍事支持將加強，恐引發中國的強烈反應；賀錦麗則可能採取較為務實的態度，試圖在維護台灣安全的同時，避免與中國直接對抗。

洪銘德指出，若從既有政策延續性的角度來看，拜登政府的多邊主義似乎對台灣更為有利。假設賀錦麗成功當選，並繼續推動多邊主義政策，台灣將有機會與更多國家合作，有助於擴大國際影響力。

至於川普，洪銘德則表達一些擔憂。因為川普過去曾提出向台灣徵收「保護費」言論，可能要求台灣大幅提高國防預算，「如果台灣需要將國防支出占GDP的比率提高至5％，會對國內其他公共預算造成排擠效應，進而影響民生與經濟發展。」

他也建議，台灣政府應避免押注某一方陣營，必須同時維持與共和黨及民主黨的聯繫，以確保無論誰當選，台灣都能保有戰略空間。

挑戰5〉地緣危機持續延燒

2024年的地緣政治挑戰，包括俄烏戰爭與中東局勢，將繼續影響美國外交政策。《路透社》報導，截至2023年底，美國已向烏克蘭提供超過1000億美元援助，但美國國內對長期援助的耐心逐漸減少。《金融時報》分析，是否援助烏克蘭，美國不僅要考量國內對軍事與資金的支持，還需要平衡北約盟友的期望。

同時，中東局勢日趨複雜。以哈衝突屆滿一週年，但以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰火延燒，與伊朗、黎巴嫩等周邊國家也爆軍事衝突，情勢愈演愈烈。

《紐約時報》指出，儘管美國試圖將外交重點轉向亞太地區，但中東的戰略地位仍不可忽視，尤其是在石油價格波動和能源安全方面，美國仍需要維持影響力。此外，沙烏地阿拉伯與伊朗在中東地區的霸權之爭仍未落幕，新一任白宮主人可能需要在該地區加強調解，避免衝突升級至全面戰爭。

俄烏戰爭與中東局勢的發展、美國如何接招，將對全球安全和經濟產生重大衝擊，也會對美國本身帶來壓力。

挑戰6〉墮胎權加劇對立

自從2022年羅訴韋德案（Roe v. Wade）被推翻後，墮胎權就成為美國政治的角力場。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據顯示，2023年，超過一半的美國民眾支持恢復全國性墮胎權利法案，但各州對墮胎的規定仍有巨大分歧。

倫敦政治經濟學院（LSE）教授傑克森（Emily Jackson）向《BBC》表示，墮胎權問題將持續引發美國社會的激烈對立。她指出，若賀錦麗當選，可能會試圖推動聯邦立法，恢復全國統一的墮胎權，但在極為分裂的國會中進行，困難重重。川普的政策則更傾向於保守派選民的價值觀，支持各州自行決定墮胎法律，但也將進一步加劇各州之間的分裂。

洪銘德則認為，墮胎禁令還可能加劇底層社會問題。許多經濟困難的婦女，尤其是在遭遇暴力或其他不幸情況下懷孕的婦女，無法負擔跨州進行墮胎的費用，這將帶來更多經濟和社會問題，「可能對美國的社會和經濟結構產生深遠影響。」

《經濟學人》認為，新任總統不僅要解決當前的危機，更要對美國的長期結構性問題進行深度的改革。這表示，2024美國大選不只是白宮主人之爭而已，還將為美國未來數年的發展方向定下基調。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】