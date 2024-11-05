台灣人必修學分 「地緣政治3.0」正在顛覆世界

【文／彭杏珠、郭逸】

21世紀的今天，沒有比「地緣政治」更重要的課題了。儘管多數人聽到這四個字，不是搖頭說「不懂」，就是認為「與我何干？」但，真的與你無關嗎？當然不是。其實，地緣政治早在2018年就進入每個家庭，不僅涉及國家安危、經濟發展、投資收益，甚至是個人生活，已成為現代人必修的一堂課。 因此，你必須理解，到底什麼是地緣政治？而地緣政治1.0，又是如何演化成「讓世界天翻地覆」的3.0？

這是個驚濤駭浪、不可測的年代！全球正處於前所未有的大變局。

二年半前，誰會想到俄烏戰爭纏鬥至今未休；一年前，誰能料到以巴衝突延燒成中東的熊熊戰火；更遑論10月15日中午，北韓突然炸毀南北韓連通鐵公路，並修憲將南韓列為「敵對」國家。

國家領導人的一句話、一個決策，就能摧毀數以萬計的家園，甚至讓產業大遷徙、經貿版圖重新洗牌，這就是地緣政治。

有人會認為北韓距離台灣約2000公里；以色列、烏克蘭遠在8000多公里外，與我何干？如果企業抱持這種態度，鐵定被淘汰；如果投資者莫不關心，帳戶恐一夜歸零；如果是上班族，勢必失去競爭力！

地緣政治衝擊大，影響每個人的日常

「不要懷疑，地緣政治已進入所有人的日常生活，」台新金控首席經濟學家李鎮宇一言以蔽之。

去年底，退役陸軍少將栗正傑的朋友訂了台賓士，今年7月才交車，正常情況是三個月，這次卻拖延很久，業務員回覆，「受到中東戰爭影響，您的車是從德國繞道南非的好望角，長途跋涉送到台北的」。

為何要繞路航行？去年10月7日以巴衝突後，掌控紅海咽喉「曼德海峽」的葉門「胡塞組織」（Houthis又稱青年運動組織）為聲援巴勒斯坦，從18日起襲擊行經紅海與以色列友好的船隻。

而紅海正是往返歐洲與亞洲的重要航道，目前僅靠美國軍艦護衛商隊通行，「由船公司調配，一次十艘船，很多貨都在排隊等待，」裕慶金屬董事長廖昭怡說，貨櫃從疫後的3000美元飆至1萬美元；如想確保安全，得繞遠路，航程從33天延長到50至60天。

民眾也受到牽連。台灣飛往歐洲的航線會經俄羅斯、中東再到目的地。俄烏戰爭時，航空公司會避開危險空域，原本只要躲避一處，以巴衝突後，又得遠離中東上空，導致飛行時間增長。以前從桃園飛往倫敦約13至14小時，現在拉長到16至17小時。

戰爭正是「地緣政治」最傳統的解決方式，20世紀則演化成2.0的區域型代理人戰爭，俄烏衝突就是典型代表，本質就是美俄對抗。

台灣也受到波及。台電這兩年因燃料費暴漲，累計虧損3800億元；台廠3.2億台幣的大單突然消失；9月17日傍晚黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（BB Call）集體爆炸，釀成數千人傷亡，外電直指呼叫器是台灣金阿波羅所製造，董事長許清光緊急澄清與公司無關。

豈知，2018年前美國總統川普開啟「地緣政治」潘朵拉的盒子，進入全新3.0時代。

企業應變不足，恐掀起公關危機

李鎮宇分析，傳統地緣政治靠的是槍砲彈藥，川普顛覆既有定義，不再限於軍事衝突，延伸成經濟戰，率先將貿易、關稅、科技、金融（貨幣、利率）當成對付勁敵的籌碼。「他用總統的行政命令，殺到各國措手不及，企業、投資者毫無緩衝時間，全世界跟著天翻地覆」。

「當金融工具變身地緣政治的武器時，就與所有人產生連結。不僅衝擊經濟發展、牽動股市漲跌；個人的生活、投資也隨之波動，」李鎮宇坦言，地緣政治走進每個家庭。

前國安會副秘書長楊永明直指，地緣政治3.0的導火線在於美國想繼續主導全世界，美中對抗下，讓國際局勢更複雜難解，「包括傳統型戰爭、區域性代理人戰爭，到經貿、金融、科技戰，三種版本並存，可使用的工具更為多元」。

當地緣政治延伸為經濟戰，美國對中國築起貿易壁壘時，歐盟也被迫跟進，以外貿為主的台灣便首當其衝，身為供應鏈要角的台廠更站上海嘯第一排。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超加以說明，全球化打造出分工完整的供應鏈，大陸提供便宜勞力與土地，變身世界工廠，台灣的製造業幾乎都到中國設廠；當美國以高關稅制裁中國、客戶要求「N+1」（N代表China、Taiwan，在兩地之外設廠）時，台灣從半導體到自行車等產業都會被要求「去中化」。

從此，全球總體經濟變得更為脆弱，加上疫情衝擊，愈發需要「韌性」供應鏈。當製造基地移轉後，促使產業版圖重新洗牌、工作機會也跟著調整。

「地緣政治更是左右股匯市的重要因素，」林啟超以航運股為例說明，為何從2023年10月18日起，航運股止跌回升，關心地緣政治的人就能預估紅海危機將導致運費上漲，如果當時進場，獲利都翻倍了。

「不止投資人，也影響到市井小民，為何雞蛋突然變貴，涉及大宗物資、能源等議題，都與俄烏戰爭有關，」玉山銀行法金總處協理吳鴻彬認為，很多人只知其然，而不知其所以然。

地緣政治必修學分，人人都無法迴避

然而貿易戰都開打六年了，大到國家小到個人，都想知道到底何時能結束？受訪者一致認為，不管誰當美國總統，都不會走回頭路，這場戰至少延續10至15年以上。

外貿協會董事長黃志芳建議，經營者須好好研究這門功課，「地緣政治學結合企業，就是地緣經濟學，關係到供應鏈重組、產業版圖位移，對廠商是傷筋動骨，對台灣的經濟影響巨大」。

明年元月20日，新的美國總統入主白宮後，會祭出什麼招式，各國領導人、企業家均嚴陣以待。「毫無疑問，地緣政治已成為大家的必修學分！」楊永明總結，全球都無法迴避，尤其是身處地緣風暴中的台灣。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】