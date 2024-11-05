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教學的文藝復興抑或亂象？2030雙語台灣政策盤點

聯合新聞網／ 遠見
大學課堂中，學生背景多元，「英語能力落差大」是大學推行雙語教育一大挑戰。陳之俊攝
大學課堂中，學生背景多元，「英語能力落差大」是大學推行雙語教育一大挑戰。陳之俊攝

為培育具國際競爭力和全球視野的優秀人才，教育部推出「大專校院學生雙語化學習計畫」。從2021年雙語計畫推行以來，台灣高教內部產生翻天覆地的變化，台大副校長丁詩同甚至以「教學的文藝復興」，來形容雙語教育掀起的革新改變。

《遠見》記者踏入一家台灣頂大的管理學院課程，一半以上的學生是外籍臉孔，老師講述和學生分組討論皆以英語進行，跨文化溝通如此自然流暢。

鏡頭一轉，來到護理系大二課程，同學們低頭專注於桌上的紙筆測驗，密密麻麻全是英語題目，卻難不倒學生，全班都在時限內完成作答。接下來，進入實作環節，卻是另外一番景象。

「I feel so bad. Ask me questions!」十幾位學生圍著助教，任務是以英語詢問疾病史。扮演病人的助教急切要求學生問問題，學生們卻面面相覷，焦慮得不知如何開口，忍不住比手畫腳起來。

歡迎來到雙語教育的多重宇宙！

這並非虛擬遊戲的場景，而是真實發生於某頂大的全英語授課（ English as a Medium of Instruction, EMI）現況。各大學、各系所的英語授課課堂，呈現截然不同場景，凸顯台灣高教推動雙語教育的複雜現況，以及多重挑戰。

教育部高教司司長廖高賢表示，在高教階段，雙語計畫以逐步推動EMI課程的方式進行。2021年，雙語計畫推動後，大學的EMI課程數量確實大幅成長，台大112學年度EMI課增加到1905門，成長率超過50％；成大112學年度也增開到1200門EMI。

然而，大學推行EMI課程的現場，卻仍有許多亂象。首先引發困惑的，就是EMI到底是要教英語？還是教專業？光是其中一項，對學生就有極大挑戰，何況要用英語來教導專業，學生會不會愈聽愈糊塗，影響大學生「專業知識」學習成效？

EMI、AI工具是翻轉教育現場契機

儘管亂象層出不窮，雙語教學挑戰多不勝數，但EMI教學策略的轉變，有機會導入AI等多元數位工具，蘊含翻轉教育現場的動力。

「數位工具確實對備課滿有幫助的，」臺大雙語教育資源中心主任、公衛學院教授李婉甄提到，老師不但可善用像ChatGPT這類生成式AI工具協助「潤稿」，影片也可以用AI軟體自動生成字幕，甚至翻譯成中文字幕，提供學生做課前預習或課後補充資料。若老師對自己的英語發音不夠自信，甚至有AI生成語音軟體能協助錄音。

臺師大師培學院院長林子斌觀察到，許多教師聽到要開EMI課程，就開始到處找師培資源，想學習如何英語授課。以前「哪有大學教授在上師培研習？」他認為，雙語計畫之前，大學教授花更多心力在專業研究；現在為了開設EMI課程，大學老師們也開始翻轉教學模式，不太會出現「一套講義教20年」的情況。

從賴清德喊出「雙語計畫」起算，「雙語國家」議題已盤旋台灣教育現場十年了，正式列入政策藍圖也六年，都以2030年為里程碑。究竟，到了2030年，台灣的雙語圖像會長什麼樣子？

被問及此，教育部長鄭英耀坦言：「還需要30年！」而林子斌則認為，台灣高教的雙語計畫才正式啟動四年，以孩童發展做為比喻，「可能還在嬰兒期，連走路都還不會。」現場出現各種亂象很正常，但至少在2030年之前，應該制定一套統一的EMI制度與測驗標準。

若實現雙語願景至少需要30年，現在就該起步。「雙語教育應帶來專業與英語能力的雙贏，而不是兩邊都學不好的雙輸！」林子斌道出全民期許。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw

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