聯準會降息影響五大面向 專家教你第四季怎麼投資

【文／廖君雅】

美國聯準會於台灣時間9月19日清晨宣布最新利率政策，大幅降息2碼。正式步入降息循環後，投資者如何布局？傳統消費旺季第四季即將到來，投資標的怎麼選？

台灣時間9月19日，美國聯準會（Fed）宣布大幅降息，一口氣將基準利率調降2碼（0.5個百分點），至4.75％至5％區間。

此次降息標誌著自2022年3月以來的升息循環正式結束，亦是自2020年以來的首次「預防性」降息。與衰退性降息相比，預防性降息的幅度通常較小、持續時間短、次數也較少。

在此次降息前，聯準會曾調升2025年失業率預期，從4.2％上調至4.4％。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）強調，在控制通膨的同時，穩定就業是其首要任務。因此，此次降息雖屬預期之內，但依然展現聯準會穩定經濟的決心。

宣布降息當日，美股先盛後衰，道瓊指數收盤小跌103點；緊接著上場的台股，卻逆勢上揚363.85點，漲跌互見中如何解讀？

「補交作業」衝擊五大面向

台新金控首席經濟學家李鎮宇比喻，這僅是彌補7月未降息的「補交作業」。他並指出鮑爾的言論缺乏明確指引，股市短期內仍將處於膠著狀態。

整體而言，這次美國睽違四年的降息，帶來的經濟影響涵蓋五大方面：

一、企業借貸成本降低：資金將流向股市，推動企業投資及活絡市場。

二、已發行債券吸引力增加：由於降息，新發行債券的收益率下降，使得舊債券變得更具投資價值。

三、美元貶值壓力增加：投資人將資金轉向其他市場尋求更高收益，美元走弱，亞洲貨幣升值機會增加。

四、消費意願提升：借貸成本降低，消費者信心回升，但也可能讓通膨隱憂再現。

五、房市受益：銀行利率降低，民眾負擔能力提升，進一步促進房市發展。

聯博集團成熟市場經濟研究總監Eric Winograd接受《遠見》專訪時指出，聯準會一次降兩碼，將對刺激經濟成長產生更明顯效果，尤其是企業借貸成本降低後，有助於活絡就業市場。此外，亦有助於股債回歸「正常化」路徑，提高投資勝率。

Winograd強調，過去兩年，聯準會採取快速且激進的升息策略，以應對通膨飆升的壓力。惟新冠疫情效應使當前的經濟環境更加複雜，因此Fed的降息決策更緩慢和謹慎，效果將延後至2025年才會顯現。

對照聯準會主席鮑爾曾拋出的金句：Higher for longer（高利率維持較久時間），只是longer（長時間）不代表「forever」（永遠）。

鮑爾雖然已經鬆手放鴿了，但是Winograd強調，此次僅能做為「重新調校」貨幣政策，不保證下次仍會維持同樣的2碼降息幅度。

那麼降息後的美國經濟是否能順利「軟著陸」？目前主要機構皆預測「機率頗高」。

根據預測未來利率路徑的9月點陣圖中位數，聯準會官員們認為2024年底還有進一步降息空間，可能再降2碼，2025年則還有降息4碼的空間。

股債同步受惠，先蹲後跳

那麼如何把握降息契機，提早布局第四季乃至於明年的投資機會？

品浩太平洋投顧（PIMCO）全球信用研究團隊主管施禮誠（Christian Stracke）有兩大建議：一、當前債券的投資價值高於股票，建議投資人配置多元債種，以強化投資組合的韌性，實現6％至7％的穩定收益，不但能有效對沖股票波動帶來的下跌風險，還能擁有穩定現金流。

Winograd則指出，聯博研究團隊認為降息對債市是一大順風，可望收斂利差、增加債券的資本利得空間，各類券種都能有所表現。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭亦建議，若已布局固定收益產品，第四季仍可續抱；利率若回升，就是加碼債券的好機會，雖首重投資等級債，但非投資等級債、新興市場債仍受惠於美國貨幣寬鬆、資金外溢的效果。

雖債市迎來難得的黃金時刻，但在降息路徑尚未明朗前，配置策略首重「息收優於價差」。也就是，投資債券仍以收取債息為主，賺取價差反而是其次。

降息初期雖有利於債券，但股市投資人也勿擔憂，第四季為全球傳統消費旺季，有助於延長股市多頭態勢。美股則因企業獲利佳，更有機會於年底前「先蹲後跳」；台股則是繼續受惠於AI與半導體雙軸題材，拉回低點即是買點。

保德信投信統計，近十年全球主要指數第四季平均表現幾乎全數上漲，尤以美國、日本、台灣及印度表現強勢。

保德信市場策略團隊主管葉家榮研判，雖近期美國勞動市場開始降溫，製造業疲弱，以致於聯準會採取預防式降息手段，但多數數據仍表現正向。

舉例而言，美國第二季實質GDP成長3％、服務業PMI（採購經理人指數）位於榮枯線上、消費者信心回升，以及美國企業獲利今年有望達兩位數成長等四大指標，在在顯示基本面表現堅實。

另一方面，施羅德投資團隊亦發布最新報告，美國企業今年EPS預估平均成長11％，因此建議逢低布局美國優質大型龍頭股、全球創新科技趨勢股；並可留意價值被低估、但受惠選舉政策和內需成長的美國中小型股票。

歷史數據可供投資參考

展望後市，滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，股票部位可選擇具長期趨勢的AI科技相關，以及兼具股利率及防禦優勢的基礎建設題材；搭配收息為主的低波動債券。

投資平台鉅亨買基金回顧過去聯準會首次降息當月底進場的績效，發現在未陷入衰退的情境下，降息一年後的平均報酬率，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，平均報酬率分別為32.1％、18.7％和16.5％。

但若經濟陷入衰退，美國公債、美國投資級債券和新興市場債券則表現較佳，平均報酬率分別為10.4％、6.2％和3.7％，以上歷史數據亦可做為投資人布局參考。

黃金市場也因降息而受益，實體需求增長與利率下降雙重利多，加上通膨和地緣政治衝突的避險需求，價格可望持續走強。

由於11月尚有重磅登場的美國總統大選，兩派陣營的政策牛肉也動見觀瞻。《遠見》綜合多位經濟學家和投資法人意見，歸納出兩大方向：

首先，無論誰當選，中美角力的地緣政治僵局預料將持續；而振興經濟、推動製造業回流仍會是美國主要的政策方向。

若共和黨總統候選人川普勝選，由於其政策傾向減稅和擴大貿易保護，有利於傳統石化能源、金融自由化及美國企業。

相對的，民主黨總統候選人賀錦麗若勝選，可預期將延續現任總統拜登政策，持續強化對大型金融機構的監管，並提高稅率，較不利於科技股，但將有利於氣候變遷預防、能源轉型及基礎建設。

總體而言，即使「鴿」聲嘹亮、資金出籠，但總經變數不少，今年第四季的投資策略，仍應謹慎布局。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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