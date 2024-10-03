美國大選》川普、賀錦麗誰入主白宮 將由這些人決定？

【文／邱祐慶】

美國總統大選倒數一個月！賀錦麗和川普首次電視辯論後，持續炒熱選情。但誰能入主白宮，得看誰爭取到七大搖擺州選民的支持，尤其是「密賓威」三州。

「這七個搖擺州，將決定美國總統大選結果！」英國媒體《BBC》以斗大標題揭示勝選指標。

雖然美國這次有高達2.4億名合格選民，但只有七大搖擺州中約6100萬、占整體四分之一的選民，能決定誰入主白宮。

所謂的搖擺州，是指總統大選中競爭激烈、紅藍勢力相當的少數幾個州。

根據美國投票制度，總統選舉由稱為「選舉人團」的加權投票系統決定，而不是依據普選結果。正因如此，搖擺州在選舉中，可說是扮演舉足輕重的角色。

美國50個州，根據人口數量，分配一定比例的選舉人團票數，候選人必須贏得270張選舉人票，才能當選。

大多數的州通常會一直支持某一特定政黨，因此扣掉過半支持民主黨的藍州或傾向共和黨的紅州之後，少數兩黨勢力不過半的搖擺州，就能決定大選勝負。因此，候選人也會在搖擺州投入大量資源，來爭取選民支持。

不過，曾經的搖擺州也可能漸漸向某政黨傾斜。例如，佛羅里達州在1990年代到2020年曾被認為是搖擺州，但隨著共和黨選民註冊人數增加，現已被視為共和黨票倉。

《半島電視台》分析，今年備受關注的搖擺州，包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、賓夕法尼亞州（以下簡稱賓州）、威斯康辛州、內華達州和北卡羅來納州。

CNN：三搖擺州是重中之重

上述七個州之中，美國媒體《CNN》特別點出其中三個州是重中之重。

無論是透過競選廣告、候選人親自造訪、政黨動員，還是對民調結果的焦慮，《CNN》指出，密西根州、威斯康辛州和賓州，將是川普和賀錦麗在搖擺州中必須加緊爭取的灘頭堡。

報導分析，川普在2016年擊敗民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）時，就是贏得這三個州，總共多拿下約８萬票；而拜登在2020年重新奪回這三州，並以約26萬票的差距擊敗川普、當選總統。

根據廣告追蹤服務AdImpact提供給《CNN》的數據，自賀錦麗在7月成為民主黨總統候選人以來，雙方候選人在賓州的廣告支出躍居全美榜首，第二是密西根州，威斯康辛州則排名第四，光這三州加起來，就花費高達1.2億美元（約新台幣38億元）的巨額廣告經費。

這三州有什麼共同點？南加州大學政治未來中心主任施倫姆（Bob Shrum）表示，這三州都位於鐵鏽帶（Rust Belt，意指1980年代開始逐漸沒落的區域），體現當今美國社會中的許多分歧。例如，城市與農村，還有白領與藍領選民的對立，「它們反映了極化現象。」

民主黨策略家德瓦恩（Tad Devine）也指出，這三州可視為同一州，他稱為「密賓威」（Mi-Pa-Wi）。

根據美國人口普查局的數據，這三個州的種族多樣性均低於全國平均水平，白人占了密西根州和賓州總人口的四分之三，而威斯康辛州是五分之四，黑人則是這三州最大的少數族裔。

此外，這三個州的人口年齡也略高於全國平均水準，65歲以上的老年人，占該州總人口約1∕5。外來人口部分也較少，分別占密西根州和賓州總人口約7％，威斯康辛州則只有5％。此外，這三州在人口近年來幾乎都沒有成長。

賀錦麗微幅領先，勢均力敵

《CNN》分析，自1920年以來，密西根州、賓州和威斯康辛州在26次總統選舉中，有17次一同支持相同的候選人；而在這17次選舉中，被選中的總統候選人，有15次成功入主白宮。

可見能同時贏得這三州的總統候選人，有極大機會勝選。

然而，同獲「密賓威」三州青睞的難度很高。以目前情勢推演，賀錦麗即使拿下密西根州和威斯康辛州，但仍可能因為川普贏得賓州、喬治亞州和北卡羅萊納州而落敗；反之，川普若連賓州也失去，選情將告急。

再來觀察這些搖擺州，自從9月10日川普、賀錦麗首次電視辯論之後，搖擺州仍然搖擺不定嗎？

根據《半島電視台》報導，以亞利桑那州來說，民調平均顯示兩人幾乎平手，川普只以一個百分點的微弱優勢領先。

在賓州，競爭也非常激烈，民調平均顯示雙方打成平手，賀錦麗領先不到一個百分點。

《華盛頓郵報》則找來25位搖擺州選民，分析兩人的辯論表現，其中有23位認為賀錦麗表現較好，只有兩位認為川普較好。

支持川普的人認為，賀錦麗沒有對任何問題給出具體答覆；支持賀錦麗的人認為，川普根本在胡言亂語，雖然不確定賀錦麗是否能兌現政策，但她表現得相當有自信，對川普是一大打擊。

《紐約時報》和專門做民調的Podcast「FiveThirtyEight」9月19日數據顯示，賀錦麗在全國平均民調中，以3％的差距領先川普，七個搖擺州則有五州處於領先，但領先幅度都位於伯仲之間。

雖然選民情緒在未來幾週仍可能改變，但這些民調數據指出，11月的大選，將會是勢均力敵，甚至是史上差距最小的一場美國大選。

搖擺州最關心「經濟」議題

至於這些搖擺選民，他們關心什麼議題？

「七個搖擺州都各自還有5％到7％的選民尚未決定要投給誰！」父母是台灣人、但在美國出生與長大的台裔美國政治學者陳仁宜觀察，這些搖擺選民最關心的就是「經濟」議題。

陳仁宜接受《遠見》專訪時表示，許多民眾仍然擔心生活成本高昂和通貨膨脹等民生問題。其次，是移民問題，特別是美國南部和墨西哥的邊境控制議題。最後才是外交政策，包括俄烏戰爭、中東局勢及美中關係。

77歲的鮑伯（Bob Reed）和雪倫（Sharon Reed），是住在賓州中部的退休教師，他們原本對賀錦麗和川普的辯論抱有很高的期望，認為這場辯論會讓他們找到一個可以支持的候選人。但雪倫說：「這一切都讓人失望。」

這對夫婦在辯論結束後，仍在思考兩人的政策：川普的關稅政策，以及賀錦麗對年輕家庭和中小企業的援助，究竟在通貨膨脹下，兩人將如何幫助像他們這樣靠固定收入生活的夫妻？

《紐約時報》指出，一些搖擺州選民承認，賀錦麗看起來比川普更具總統風範，也表示她提出一個宏大的願景，來解決美國棘手問題。

然而，他們也表示，賀錦麗和拜登沒有太大差別，他們渴望的是「改變」，以及最重要的「政策細節」。

選民表示，他們很高興賀錦麗有稅收和經濟計畫，但他們想知道在華府如此分裂的情況下，這些計畫如何正式立法成案、獲得推行。

「賀錦麗好幾次說想做某件事，但我希望這些政策可以具體落實！」雪倫表示。

政策如何落實才是重點

另一位45歲、來自威斯康辛州的凱莉（Shavanaka Kelly），喜歡賀錦麗在辯論中提到的觀點，尤其是她提到川普煽動國會山莊暴動事件，但她也表示，希望聽到更多具體的政策提案，特別是與拜登過去政策做出差異化。

「她沒有把自己跟拜登區隔開來，」凱莉說目前還未決定要投給誰。

《紐約時報》也認為，賀錦麗對許多美國人來說仍很陌生，她必須在所剩不多的時間內，盡力說服選民她有擔任總統的能力。

年輕族群方面，就讀威斯康辛大學的學生阿里（Samira Ali）在看完辯論後，仍不確定自己是否會去投票。

「我希望可以聽到更多賀錦麗關於房價和通膨的政策，」19歲的他剛搬離校園，獨自在校外租屋。

住在亞利桑那州南部的退役軍人亨德森（Jason Henderson）原本計畫放棄投票，但在辯論後，選擇支持川普。

「川普的表現更具震懾力，」亨德森說：「賀錦麗無論在哪一方面，我都覺得很普通。」

過去亨德森曾投票支持前總統歐巴馬（Barack Obama），但隨後改支持川普。

他承認川普「看起來有點瘋狂」，在俄烏戰爭議題上閃爍其詞，但在邊境和移民問題上占了上風；而賀錦麗在墮胎和種族議題上表現得較好，卻沒有具體說明對家庭和中小企業的稅收政策。

亨德森也說，他的熱情會在辯論結束後逐漸消退，「我可能會恢復理智再來投票。」

陳仁宜憂心表示，在這場旗鼓相當的大戰落幕之後，即使是勝選的一方，也要面對可能更加分裂的美國。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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