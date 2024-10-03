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後AI時代 人文社科何去何從？

聯合新聞網／ 遠見

【文／李建興】

今年6月，黃仁勳來台再次刮起AI旋風；緊接著，台積電成為全球市值前十大企業。隨著AI和半導體人才揚眉吐氣，卻讓非相關產業，尤其人文社科人才，自我價值開始崩解。未來社會真的是「萬般皆下品，唯有AI、晶片高」？

其實「重理工、輕人文」的現象，並不獨獨台灣才有。2022年，加州大學柏克萊分校斥資五億美元興建占地10320坪的「資料數據科學新大樓」；隔年初，卻宣布裁掉面積僅42坪，擁有67年悠久歷史、超過八萬多本人文歷史相關藏書的人類學圖書館。

但這現象在台灣，似乎更加明顯。

今年9月份，《遠見雜誌》對此做了一份調查。問及企業：「在台灣掀起AI風潮、台積電股價破千後，是否產生『重理工輕人文』的效應？」結果高達71.8％表示同意。大學校園中，更以血淋淋的數字佐證這樣的事實。

產業階級意識悄悄形成

根據教育部「112學年學校基本概況統計」顯示，大專校院就讀社會類、人文類科系學生比例，五個學年間掉了2.9％及0.8％，合計減少12.5萬人，反倒科技類科系學生增長3.6％。甚至隨著晶片、AI等強大的人才磁吸下，教育部核定，113年一般大學碩博班名額2568個，年增一成四。

此消彼長的偏食現狀，讓以設計藝術見長的實踐大學前校長陳振貴不禁感慨：「大學開辦科系朝向理工科傾斜，不利人文領域，直接衝擊中文、外文等系所招生。」確實，隨著人文社科的凋零，已連帶讓多所高中都取消所謂的「人社資優班」。

《遠見》再追問各大學校長、副校長：「未來的五年內，社會最需要的人才？」果然就有75％選擇數位科技（大數據、AI），而半導體也有53.6％的人看好。表演藝術、文創、商品設計和語言的看好度，卻都不到10％。同樣的，大數據、AI亦是企業最看好的未來人才，而其他領域的看好度幾乎都不到一半，與人文社科相關的，更僅有1∕10。

數位人文學興起，具備跨學科能力

首先，隨著人類生活與科技的深度結合，將出現數位人文學（Digital Humanities），也就是將數據分析、AI和數位工具應用於歷史研究、語言學、文學、政治分析等領域。例如，AI可以透過語料庫分析來研究語言變遷，或透過模式識別技術進行文化數據分析，進而建模研究社會趨勢、政策影響或人類行為模式。

第二，後AI時代，人工智慧普及於社會各領域，於是AI倫理、隱私、監控等議題將成顯學。因而人文學者如哲學家、倫理學家將在這些討論中扮演重要角色，確保技術發展符合人類價值和道德標準。

最後，全球化下，跨文化理解和國際合作將持續增長。擁有語言、文化和社會學背景的人才，在國際關係、全球商業、外交等領域將更具競爭力。

總之，在後AI時代，無論是「AI與倫理的交會：技術倫理與規範制定」「AI與創意產業的融合：文化與創意的數位化轉型」「社會與行為數據分析：AI輔助的社會科學研究」「人機協作與設計：AI時代的用戶體驗設計」「AI與教育：數位化與個性化學習」等領域，沒有非AI專業的人才，不但不能，還萬萬不能。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw

看更多遠見雜誌文章：

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