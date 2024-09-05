玉山銀卡位大馬 東協「六星連珠」達標

【文／廖君雅】

玉山銀行馬來西亞吉隆坡代表人辦事處高規格開幕。玉山在東協國家已設置六個據點，董事長黃男州卻指這裡是「海外打造完整跨境金融平台的關鍵熱點」？

「高山青、澗水藍，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壯如山啊～」在玉山合唱團27位團員高亢悠揚的歌聲，以及投影輪播台灣各地壯麗風景的映襯下，7月26日，玉山銀行在毗鄰馬來西亞最高地標雙峰塔的吉隆坡四季酒店包下20多桌，舉辦盛大的代表人辦事處開幕紀念酒會，現場瀰漫濃濃的台灣味。

近期已鮮少露面的玉山金控創辦人黃永仁親自坐鎮主桌，貴賓冠蓋雲集，包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、與黃永仁逾40年交情的信義房屋創辦人周俊吉、馬來西亞拿督暨永信國際投控總裁李芳信伉儷，以及剛當選新任亞洲台灣商會聯合總會長的林凱民等，與近百位海內外的玉山人齊聚歡慶。

晚會高潮，則是由董事長黃男州帶領東協六個據點的負責幹部，和合唱團一同揮舞中華民國國旗，同聲高歌〈愛拚才會贏〉。這場高規格的晚宴充分顯現玉山高層的重視。究竟，馬來西亞吉隆坡辦事處的任務為何？未來對玉山整體海外營運、連結東協業務、品牌經營及顧客關係，將發揮什麼樣的關鍵綜效？

供應鏈移轉，台商投資升溫

此前，包括國泰世華銀行、兆豐銀行、台中商銀及台新銀行在納閩設分行；而台灣銀行、土地銀行及中信銀行也在吉隆坡設辦事處，玉山成為第四家選擇落腳吉隆坡的銀行。目前玉山已在11個國家和地區設有32個據點，在東協國家中已「六星連珠」，於新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、緬甸、泰國布局。

「我們的海外布局目標是打造一個跨境的金融服務平台，讓顧客在不同地區都能獲得一致的服務，」黃男州對記者說。

時間轉回開幕日上午，《遠見》團隊走進玉山位於敦拉薩金融商務區（TRX）內的106交易塔辦公室。這裡共106層樓高，可容納多達250家國際企業，提供四萬多個金融就業機會 ，目前由大馬財政部全資擁有並管理，其頂端塔冠的菱形幕牆，猶如鑽石在陽光下燦爛奪目。該區也是大馬最受矚目的金融貿易重鎮，包括官股艾芬銀行（AFFIN BANK）、英國滙豐銀行、保誠人壽集團，以及伊斯蘭朝聖基金局及日本西武集團，均是玉山的鄰居。

近年全球供應鏈移轉的態勢下，國際企業紛紛加深在東協的布建，台商投資也逐年升溫。黃男州偕同新加坡行長洪翊翔、吉隆坡辦事處資深經理王冠為接受《遠見》專訪時，穿的不是招牌醒目的「玉山綠」，而是低調專業的藍與黑，這是玉山邁向國際舞台後因地制宜的象徵，令人耳目一新。

黃男州提到，馬來西亞人均所得約為1.3萬美元，僅次於新加坡，且約有1700多家台商。由於馬來西亞政府正計畫提升薪資水準，改變經濟結構，減少對傳統資源（如石油、棕油）的依賴；再加上，當地政策嘉惠IC設計及電動車產業，同步帶旺半導體產業，投資潛力看好。

只是，馬來西亞是主要的伊斯蘭教國家，由於《可蘭經》教義不允許借貸收取利息，為此，馬來西亞的商業銀行和伊斯蘭銀行自成兩套體系，由不同監管機構管理。舉例來說，伊斯蘭銀行在房貸方面採取買賣模式，借款人會先將房子賣給銀行，然後再以較高的價格買回，銀行賺到的差價，相當於商業銀行的利息。其特殊業務限制，讓黃男州暫不考慮涉足當地消金市場。

玉山銀行馬來西亞吉隆坡代表人辦事處

開業時間：2024年7月

經營方向：整合當地經濟資訊與網絡，提供馬來西亞台商一條龍的金融服務，並與玉山東協平台中的新加坡、越南、柬埔寨等國串聯，掌握東協地區經濟成長機會

扮演海外跨境金融關鍵要角

儘管如此，黃男州仍確信，馬來西亞據點是玉山銀在海外打造完整跨境金融平台的關鍵要角。

黃男州娓娓道出背後布局。原來，玉山金控在2022年跨入第四個十年時，就立下2031年前，要達到長期海外獲利逾全行三分之一的目標。為此，玉山斥資巨額投入系統整合與改造，並在內部流程上，強化海內外各據點的資訊串聯。他坦承，因必須符合各地金檢法規，拖慢了一些時程，但他有信心，當基礎工程完成後，未來可有效解決顧客跨境金融的痛點，而其內部也能更即時同步及深化顧客關係管理，在激烈競爭中一馬當先。

「我們會循序漸進地達成目標！」黃男州說得堅定，道出三階段規劃。第一步，玉山銀行會優先服務與台灣有密切關係的台商及華商；其次，將逐步拓展至當地企業的法金業務；第三步，也是終極目標，就是為企業主量身訂作服務，包括跨境拓展、個人財富管理及傳承需求，打造一條龍專屬方案。

他把馬來西亞最關鍵的先鋒任務，交給外派11年的資深幹部王冠為，他經歷越南分行從初期到壯大的輝煌過程，有完整歷練。

這次，王冠為自告奮勇到吉隆坡，將和曾在台灣念書的馬籍行員朱俐陵組成雙人團隊，擔綱玉山在大馬的重要窗口。

在辦事處的開幕酒會上，王冠為熟練地穿梭各桌招呼台商政要，也已拜會過重要客戶，未來他除與鄰近的新加坡分行合作推動市場，也將做為玉山在海外的重要節點，轉介客戶的跨境金融需求。

王冠為在辦事處籌備初期，就潛在接觸到幾位玉山銀在馬來西亞的台商客戶。這些台商已在馬來西亞建立具規模的產業基礎和財富實力，也有財富傳承與家族接班需求。特別的是，其後代大多在新加坡受教育，通常也會赴美深造，對玉山來說，正是跨境協作大展拳腳的機會。

王冠為觀察，由於新加坡與馬來西亞的關係緊密，兩國不但在去年重啟隆新高鐵計畫，也討論籌備成立供應鏈聯盟及共同經濟特區，將涵蓋金融和製造業。

由於新加坡擁有世界級人才，以及強大的金融資本，而馬來西亞則擁有製造業、土地和資源，且積極尋求產業結構升級，雙方未來在柔佛海峽兩岸結合各自優勢，將相輔相成。

哪些金融業前進大馬？

代表人辦事處：台灣銀行、土地銀行、中信銀行、玉山銀行

分行：國泰世華銀行、兆豐銀行、台新銀行、台中銀行

強化市場、業務擴大員額

與他毗鄰的新加坡行長洪翊翔，八年前便派赴新加坡，更在五年前升任行長，經歷員工從不到20人，到目前的89人，資產規模自3000萬美元來到32億美元，成長逾百倍。他強調，總行的系統支援是最大加分利器。

他觀察，新加坡雖是亞洲金融中心，但在新冠疫情後積極強化產業供應鏈，一方面投資航運公司以解決物流問題，另方面則對半導體業和AI技術高度感興趣，除提供大量稅收和土地優惠，也透過主權基金進行資產配置。

黃男州表示，為了把握星馬機遇，未來會再根據市場需求和實際業務規模來擴大員額。 他透露，將會深化台灣、香港與新加坡分行的人才培育及交流，來做大私銀及家族辦公室的財富管理業務。

他也期許，玉山金擁有更多海外據點之後，能在台灣打造第一流的亞洲資產管理中心。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】