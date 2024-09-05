伯朗咖啡館大改裝 幕後操盤手是她

【文／吳婉瑜】

金車集團第三代李家迪操盤，將昏暗的伯朗咖啡館，改造成打卡潮店。她不僅傳承金車兩代開拓的事業，更有自己的創新理想，全新改裝的咖啡館，只是第一步。

「公司一定要有差異性、要跳出來，但不容易！」說這句話的，是年營收粗估超過200億，卻堅持不上市的金車集團創辦人李添財。20年前的夏天，64歲的李添財站在宜蘭縣一片金黃色的稻田裡，接受《遠見》拍攝，暢談金車的經營理念。

當時的金車旗下，已有殺蟲劑、居家清潔用品、飲料、食品、生物科技等眾多產品。

李添財長子、金車集團副董事長李玉鼎進入集團後，成立噶瑪蘭威士忌，成功打造屬於台灣人的威士忌酒廠，帶領金車從「咖啡王國」踏進威士忌領域，後又以「BUCKSKIN柏克金」品牌，進軍群雄並起的啤酒市場。

老咖啡店變成最新打卡點

如今的金車集團，以伯朗咖啡稱霸台灣罐裝咖啡王，市占率第一，年銷量兩億罐，銷往全球超過30個國家；不僅如此，近年更以噶瑪蘭威士忌在國際上展露頭角，四度榮獲TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽總冠軍。

金車事業體的奠基與開創精神，在第三代身上得到了傳承與延續。今年7月，金車旗下的伯朗咖啡館迎來成立至今的最大改裝，昏暗的老咖啡店煥然一新，一躍成為最新打卡點。

讓伯朗大叔變潮男，幕後負責主要視覺形象與品牌改造的操盤手，正是現年33歲的金車集團第三代、咖啡事業部品牌負責人李家迪，她也是李玉鼎的二女兒。

在改裝後的伯朗咖啡館裡，被媒體喻為「金車小公主」的李家迪，隨手拾起地上的頭髮，並叮囑員工，「早上才剛營業沒多久，不該發生這種事。」親力親為的特質，與父親頗為相似。

爺爺自小在化工廠打工、19歲與兄弟湊錢創業，父親則在殺蟲劑工廠長大，相較爺爺與父親歷經金車多個事業體開拓期，做為金車集團第三代，雖然成長環境不如長輩刻苦，但「守成」與「創新」是身為第三代的責任。

國中畢業的她隻身遠赴美國求學，在紐約大學取得經濟學位後，先後進入公關公司BPCM、珠寶品牌Tiffany & Co.工作。2018年，她決定回家，從金車最基層開始做起，她說：「這是身為這個家族一分子的使命感。」

當時，還不到30歲的她，從最基層開始，進入金車旗下比她年長的咖啡事業體、管理傳統產業裡不同世代的員工，談何容易？

而且即飲咖啡市場規模正在衰退，根據經濟部統計處資料顯示，我國咖啡飲料產值於2011年達69億元歷史高點，但受現煮咖啡普及的競爭排擠，產值自2012到2017年連六年下滑，2022年產值為58億元，等於十年間產業規模縮水十億元。

原本是以藍領為主要客群的25元伯朗罐裝咖啡，李家迪用簡約大頭圖案，重新定位新版包裝，並依此開創不同價格帶的商品，像是定價30元的雙倍咖啡因系列，以及今年4月推出的「世界藏家」系列，希望走入精品咖啡市場，開拓更多藍領之外客群。

對內，李家迪掌握不同世代的優點，新品牌讓勇於嘗試新事物的Y、Z世代員工表現，而通路、業務與數據分析，則讓注重邏輯的資深員工發揮。做為年輕主管，她有一套獨特的凝聚員工方式：「和同事一起玩密室逃脫」，讓年輕員工更有歸屬感。

進入集團工作五年，李家迪終於獨當一面，擔任金車咖啡事業部品牌負責人，其實擔子不小。因為咖啡事業占金車集團營收超過四成，做為品牌與消費者溝通、體驗第一線場域的「伯朗咖啡館」角色尤為重要。

重新設計空間與餐點轉型

「第三波咖啡風潮更重視體驗與互動，」她指出，現有的13家門市拚質不拚量，重新設計空間與風格，成為咖啡館轉型第一步。李家迪以知名香氛品牌為目標，希望打造「咖啡界Aesop」，讓每家門市各具特色，規劃五年內將所有門市完成改裝。

提高咖啡店客單價的「餐食」則成為第二項轉型關鍵。「透過數據發現早午餐賣得最好，未來會持續新增品項。」重新開幕後，伯朗咖啡館的餐點品項增加超過一半，試營運一個月內來客率就增加三成，客單價則翻倍成長，顯示策略奏效。

在採訪的這一天，恰逢父親節剛過，她透露，最近每天工作長達20小時，忙到幾乎忘記了節日。

當被問及父親李玉鼎對她的評價時，李家迪思索片刻，想起咖啡館開幕後某天回家時，父親在晚餐桌上說了一句：「恭喜妳，辛苦了。」她透露，父親很少說這樣的話，可說是自己進入集團以來得到的最大肯定。

展望未來，金車集團在第三代的生力軍加入下，或將迎來更多創新與突破，開創出更具競爭力的市場新局。

金車集團

成立：1956年（前身志成工業）

創辦人：李添財

主要關係事業：志成、金車、伯朗咖啡、柏克金啤酒、金車生物科技、金車物流

旗下知名產品：伯朗咖啡、噶瑪蘭威士忌、白熊、白博士清潔用品、奧利多碳酸飲料、波爾天然水等

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】