獨家調查／2024運動城市排行榜揭曉！台北、屏東蟬聯年度總錦標

【文／李建興】

運動，已成為縣市政績的新時尚。《遠見雜誌》去年推出全台首份運動城市排行榜後，今年進入第二屆，台北市與屏東縣分獲六都組及一般縣市組總錦標，繼續蟬聯全台運動之城。

甫結束的2024年巴黎奧運，原本各界以為，今年台灣隊的成績將遠不及東京奧運，孰料，隨著麟洋配衛冕摘金後，林郁婷又在拳擊賽稱后，讓台灣的氣勢自此開低走高，還創下奧運史上次佳的成績。一時全民沸騰，也讓各縣市紛搶奪牌國手光環：「他（她）是本縣（市）的子弟！」

運動化為新時尚，縣市政府投注心力推展

只能說，運動，不僅已成台灣民間新時尚，更被各縣市列為優先政策。因此自去年起，《遠見雜誌》就領全台之先，發表全台第一份，亦是唯一一份的「運動縣市大調查」。今年則進一步優化評比機制，以19項指標檢視各縣市的運動政績。

除了總錦標（總成績）榜外，為獎勵「全民運動」與「競技運動」並重，《遠見》也分別公布「全民運動」與「競技運動」以及19項細指標榜。同時，考量縣市資源差距，《遠見》亦以「六都榜」與「一般縣市榜」分別排名。

「2024運動城市排行榜」在總錦標方面，由台北市及屏東縣持續蟬連六都組和一般縣市組的榜首，坐穩運動龍頭城市，他們也同時是「全民運動」與「競技運動」的分組冠軍。

而若將第1名視為金牌；第2、3名視為銀、銅牌，並仿效奧運績分方式（只計金、銀、銅成績，第4名以後不計分，而總錦標則為所有名次皆有相對應分數）來看排序的話，台北市亦以12金、4銀、1銅，總獎牌數17面的成績，勇奪全台之冠。其中，12面的分組金牌中，又有9面是全台22縣市第1名。

今年，台北大巨蛋一開幕就舉辦多場國際賽事，在各界呼聲下，台北市長蔣萬安更積極預約多項大型世界級的比賽來台，如2025國際自由車環臺賽、2025年東亞青年暨青少年柔道公開賽、2025亞洲男子排球挑戰盃……，想必明年台北將陷入全民瘋賽事的熱潮。

至於總錦標一般縣市組冠軍的屏東縣，則以4金、5銀、4銅，共13面獎牌的成績在獎牌計分賽中拿下全台第4。其中，屏東的「半職業運動隊伍縣市贊助金額」逼近1.07億元，更傲視其他21縣市。

屏東縣長周春米表示，屏縣府為促進體育發展，建立四級培訓制度，於2017年設立體育發展基金專戶，用途以精英選手照護金、比賽費用補助、體育設施改善、專業教練聘任及績優體育團體、學校及個人補助為主，成效斐然。

總之，運動，讓城市更給力！從2024遠見〈運動城市排行榜〉足以窺見，全台22縣市的運動實績，方興未艾。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】