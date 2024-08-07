窮小孩變併購大師 黃日燦成就「壯闊人生」

【文／黃健誠】

台灣產業創生平台創辦人黃日燦，將72年人生歷經的動盪當成養分。他是如何從圓環邊的窮小孩，成為「併購大師」？在新書《黃日燦傳》中，可以一窺究竟。

「建中、台大法律、西北大學法學碩士、哈佛大學法學博士……，」從一連串「學霸」般的學經歷來看，台灣知名的傳奇併購律師黃日燦，常讓人以為是權貴弟子。

不過，大家不知道的是，他曾是住在台北大稻埕圓環邊的窮小孩，如今卻在企業界占有一席之地，甚至被譽為「國際併購大師」。

出生時牌運欠佳的黃日燦，如何翻轉人生？

黃日燦傳──從圓環邊窮小孩走向併購大師的壯闊人生

作者：黃日燦、楊倩蓉

出版社：天下文化

出版日期：2024年6月28日

非法律系不讀，大四考上高考

「其實我並不覺得自己苦，也不覺得自己特別窮……，」黃日燦說，從小的生長環境，就是一家人擠在圓環邊的破舊住處，連浴室都只是一塊門板遮擋起來的空間，但他總能隨遇而安。

黃日燦小時候，父親曾開設水電器材行，但不擅計算成本，導致虧錢也不自知。在黃日燦印象中，家中常有黑道前來討債，讓當年15歲的他，氣得拿鐵管衝出去「幹架」。

儘管黃日燦小時候的生活並不容易，但也在這個環境的打磨下，讓他很早就了解，教育是他能翻轉人生的機會。有了這番體認，練就他無論在多嘈雜的環境下，都能專心讀書的能力。

果然，初中、高中接連兩次聯考，他都考上台北的第一志願大同初中、建中。不過，考大學時，因為從小立志當律師，他以社會組丁組榜眼之姿，「降級」考上台大法律系。

為什麼這麼想當律師？被問到這個問題時，他說起一個不太好的兒時回憶。

當年只有十歲的黃日燦，拿著跟鄰居借來的涼蓆在分隔島上納涼，卻碰到警察驅趕，涼蓆還被沒收，他為了拿回涼蓆，不得不接受幾個警察的戲弄。這段經驗讓他確立志向，希望長大後成為一位伸張正義的律師。

另一個非法律系不讀的原因，是他自認「一無所有」，而成為律師，並不需要身家背景支持。

這樣的想法，支撐著黃日燦的求學生涯，更讓他在大四時，就考上錄取率只有0.01％的律師高考，迎接嶄新人生。

出國闖盪，當上「紐約大律師」

雖然一度在經濟考量下，黃日燦並不想出國深造，退伍之後選擇先投入職場。不過，他最終仍下定決心出國學習國際業務，更一舉申請到西北大學每年僅一個名額的1.5萬美元留學生獎學金。

27歲，取得碩士學位後，他前往香港工作，協助外資進入中國。後來他又到哈佛法學院攻讀博士，甚至不到三年就取得學位，打破了法學院最短時間取得博士學位的紀錄。

取得博士學位後，黃日燦選擇進入紐約高特兄弟法律事務所，接觸到的客戶多是超級富豪或是國際級的大企業。

他憑藉這樣的戰功，連番證明自己的實力，被美國眾達法律事務所挖角，處理不少國際併購大案。其中最經典的，是北美煤礦公司併購家電大廠的案子。由於併購牽涉複雜的財會及融資問題，甚至是從一個交易變成四個複雜的交易，過程環環相扣，還得在同一天內完成。

但黃日燦當時不眠不休地工作，併購過程中甚至連掉下一張紙都得由他來撿，就怕打亂文件順序。這也讓原先對他持懷疑態度的客戶大為改觀，更讓黃日燦在38歲時就升任眾達法律事務所第一位華裔合伙人。

一句話，成為裕隆「特別顧問」

黃日燦除了早已是國際知名的併購大律師外，更為人熟知的是裕隆集團「特別顧問」的身分。這個職銜，橫跨裕隆集團創辦人母子吳舜文、嚴凱泰時代，直到嚴陳莉蓮掌舵的此刻。

當年，黃日燦還在眾達時，嚴凱泰為了母親吳舜文的香港帳戶問題，找他協助處理，兩人因此結緣。由於年齡差了一輪，嚴凱泰就把黃日燦當作親大哥看待，甚至引薦給母親認識。

黃日燦透露第一次見到吳舜文的「大場面」。他說，當嚴凱泰帶他來到吳舜文辦公室時，吳舜文先把嚴凱泰請出辦公室，隨即發問：「如果我們（吳舜文、嚴凱泰母子）意見不同，你怎麼辦？」黃日燦儘管頭皮發麻，還是回答：「努力到你們母子意見一致為止。」這個答案顯然深獲吳舜文肯定，她馬上請祕書叫嚴凱泰回辦公室，同時送上茶水。

一句話牽起兩家數十年情誼，黃日燦也成為裕隆集團的軍師，集團任何重大決定，他總不吝惜分享跳脫立場的建議。

2018年，情同兄弟的嚴凱泰離世，讓黃日燦黯然神傷。眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明說，在嚴凱泰告別式後，他們共乘同輛車返家，沿途兩人都沒說話。下車時，他轉頭一看，發現黃日燦眼神中曾有的自信與精明，這一刻都消失了。

退而不休！現在想為台灣做事

黃日燦的前半生見過許多大風大浪，過去經手的併購案中，也創下不少里程碑，像是美光併華亞科、日月光併矽品等併購案，對台灣產業的影響深遠。

原來他仍有一個未盡之夢，就是推動台灣企業的「老創新生」，幫助支撐起台灣經濟的中小企業，在未來的產業變化裡可以繼續永續發展。

「我有他人少有的經驗，也深切明白台灣不能只有一個『護國神山』，」黃日燦說，如果要讓中小企業更茁壯，勢必要加強產業界的橫向交流。

在成立台灣產業創生平台前，黃日燦曾與緯創董事長林憲銘討論過。林憲銘笑說，黃日燦馬上要他「投資」，而自己也心甘情願被他「騙」，而且「被騙得滿高興的」。但投入創生平台絕非易事，除了時刻心繫台灣外，黃日燦同時有足夠經驗與能力，了解如何幫助台灣中小企業。

黃日燦在業界登高一呼，2020年平台誕生，提供開放的知識交流場域，讓台灣大中小企業的掌舵者有交流機會。

除了知道自身問題外，也幫助他們「開竅」，進行升級轉型。黃日燦說，當一家公司能從3％成長到10％，甚至更高，再去影響其產業聚落，就能發揮更大效益。

過去創下併購傳奇，退休後成立台灣產業創生平台，黃日燦一心一意想幫助台灣企業升級轉型。他自比為武俠小說《絕代雙驕》裡看似灑脫不羈，卻處事有原則、有情有義的小魚兒，就是他壯闊人生的寫照。

黃日燦

出生：1952年

現職：台灣產業創生平台創辦人暨董事長

學歷：美國哈佛大學法學博士、美國西北大學法學碩士、國立台灣大學法學學士

經歷：眾達國際法律事務所主持律師、台灣併購與私募股權協會理事長

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