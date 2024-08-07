84.5％民眾有缺電焦慮 逾六成支持發展核能

【文／林讓均、郭逸】

運轉40年的核三廠一號機，訂於7/27停機，並進入除役程序。雖然台電已規劃替代方案，但跳電事件頻傳，民眾對缺電疑慮不減。對此，《遠見》發起「台灣能源轉型大調查」，一探民意風向。

台灣缺電嗎？近幾個月來，各地頻繁傳出跳電，台北、桃園、高雄甚至金門都傳出大規模停電。但經濟部與台電卻拿出數據表示：「近十年來，跳電次數減少七成！」

同時，和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲等意見領袖，近期陸續發表「核能不是敵人，地球暖化才是」等言論，呼籲台灣重新思考能源轉型。

究竟民眾如何看待電力問題？綠電和核電可以並存嗎？在核三廠一號機即將於7月底停機除役的關鍵時刻，《遠見》發起「台灣能源轉型大調查」，在7/8～7/17期間採取網路民調，回收1301份有效問卷。

缺電與否〉核電退場，逾九成認為會缺電

首先，有高達84.5％的民眾認為近期頻繁跳電，就是「缺電」，而且整體有高達61.1％非常同意此觀點（表1）。而不同意「跳電等於缺電」說法的民眾，只占14.5％。進一步詢問，如果不同意台灣有缺電問題，那跳電的主因是什麼？高達42.9％認為是「電網／電纜等設備老舊」；依次為「媒體報導過於頻繁才讓大眾覺得跳電頻率增加」（25.9％）、劇烈天氣與天災影響（11.1％）（表2）。

有趣的是，交叉分析政黨立場，表示自己屬泛綠立場者，有36.9%認為跳電議題發酵，是因為媒體報導過於頻繁。

就算眼前沒缺電，大多數台灣民眾也憂心未來可能缺電。行政院院長卓榮泰在立法院答詢曾表示，未來還有新的電廠會增加，「至少能確保2030前不缺電」，但此調查卻發現79％不認同此說法，僅有17.7％同意。

此外，被問及「核三廠一號機在7月底除役，是否擔心缺電危機」，有高達91.8％擔心，且整體逾七成表示非常擔心（表3）。而問到「近期AI產業大爆發，需要大量能源來營運」，更有高達93.3％民眾擔憂缺電，且約73％非常擔心，引發高度的缺電焦慮（表4）。

整體而言，台灣未來若出現缺電危機，主因會是哪些（複選）？91.3％認為政府政策規劃有問題，能源結構不當，另有79.6％指高耗能產業用電需求過大，呼應民眾對核電廠除役、AI產業耗電的憂慮；同時，也有57.6％表示未來缺電主因之一，是台電電力調度與養護失靈。另有31.4％則指「台灣電價低使民眾用電較無感」而容易浪費電力、導致缺電。

核電是選項〉64.8％認為需更著重發展核電、70.5%贊成童子賢能源黃金比例主張

根據經濟部能源署資料，未來十年台灣用電量將持續攀漲，預計成長三成，發電缺口怎麼補？

盤點台灣能源結構，2023年的發電組成是「燃氣火力發電39.5％、燃煤火力發電42.2％、再生能源9.5％、核能6.3％」。被問及，台灣應該更著重發展哪一類能源？64.8％民眾認為必須更著重發展核能、27.4％認為需加強發展再生能源（綠能）（表5）。

有趣的是，核能、綠能的擁護者有明顯的政治立場。政黨傾向為泛藍、台灣民眾黨者，各超過八成希望發展核能；但泛綠立場者不到25％擁核。

另一方面，政治傾向為泛綠者，近65％支持加強再生能源，而且逾七成願意增加家中電費來支持綠電。

那麼，在64.8％贊成發展核能者，期待用什麼方式來增加其量能？其中，竟有高達86％表示「重啟核四」，各約82％贊同核二核三廠延役，以及引進新型核能來取代現有核能，例如小型模組化反應爐SMR，或童子賢曾提及的OL3新型核電廠（表6）。

此次調查也提及，對於童子賢所說，台灣能源黃金比例應是「三成核電、三成綠電、四成火力發電」，有高達70.5％民眾力挺。可見民意認為台灣想解決電力問題，核電是選項之一（表7）。

《遠見》2018年就曾進行能源調查，當時的結果顯示，支持核電的民眾占比達57.9％。六年過去了，台灣支持推動核電的民眾比例，仍維持高檔。

綠電先行〉78.6％對綠能沒信心：市場不健全、弊案太多

另外，27.4％認為需加強發展再生能源者，建議著重在哪一類綠能？其中，52.4％支持太陽能、16.8％支持風電。由於現今綠電成本仍比一般灰電來得高，民眾願意增加家中電費來支持再生能源嗎？答案是超過半數、54.8％不願意。而43.5％願意多付電費者，平均願意增加11.66％的電費。

至於一般說的灰電、目前發電占比約八成的燃氣燃煤，希望再加強相關發展的支持者，僅3.4％。然而，對照目前台電針對核三廠一號機除役（95萬瓩），以豐德三號機來救援（110萬瓩），並宣稱「新上線機組比除役發電容量更大」，卻是以較高碳排的燃氣發電，做為核能的替代方案，與民眾期待有出入。

那為什麼不用綠電來補？因為遠遠不夠，而且問題重重。

在問到台灣發展綠電可能會遇到哪些挑戰，近七成認為綠電交易市場不夠健全透明，易被大企業壟斷；另有68.9％表示官商勾結的弊案太多，顯然台南88槍等光電弊案的負面觀感深植人心。也有民眾指出綠能的本質困境，例如綠能需要特定自然條件，間歇性供應不穩（56.7％）、綠電基礎建設不夠（45.7％）、儲能技術不夠普及（41.5％）（表8）。

也因此，即便隨著核三廠二號機在2025年5月除役，台灣就真的實現「2025非核家園」，但對於政府近年大力扶植綠能產業、以期實現淨零目標，多數民眾並沒有信心。

政府原定2025年再生能源占比要達到20％（目前不到一成），但延後一年，經濟部長郭智輝喊話2026年底可達成，仍有高達78.6％民眾不相信可做到，而且認為「2025或2026都無法達成」。不只短期目標，多數人也不相信長期目標能達成。

政府淨零排放路徑圖當中擘劃的，2050年再生能源占比要達到六成以上，但卻有七成民眾不相信可達成，只有一成三覺得可行。

交叉分析發現，相較於整體，30∼39歲的族群較相信政府可達成再生能源政策的目標，但只有23.8％相信政府在2026年前可以達成20％綠電，21.2％認為台灣2050年再生能源占比可超過六成。

能源轉型行不行？73％不滿意賴清德政策

近幾個月台灣熱議能源議題，總統賴清德也在上任一個月內就成立三大直轄於他的國家級委員會，包括氣候變遷對策委員會，將討論能源解方。

然而，本次調查卻發現，73％民眾仍不滿意賴清德政府的能源政策，且「非常不滿意」者達42.5％，只15.3％表示滿意（表9）。

回顧2016年至今的民進黨執政脈絡，諸如非核家園、綠電先行等能源政策仍維持一貫基調，但對照「遠見研究調查」的相關民調，卻發現總是有過半民眾有異議。

例如2018年，即有61.8％民眾回答不滿意蔡英文總統的能源政策，滿意的只有26.4％。到了2021年，也有51.2％民眾「不相信」政府能在2025年達成能源轉型（指降低碳排、提高綠能占比、非核家園等面向），僅36.2％表示「相信」。

如今，需求高算力、高電力的AI產業大爆發，而且2050淨零目標步步逼近，不能再局限於「得綠能者得天下」的思惟，政府與全民都需要放眼國際、瞄準趨勢，進一步思考多元化的能源解方。

【本文摘自《 遠見雜誌 》；訂閱 遠見雜誌知識庫 ；訂閱 遠見雜誌電子版 】

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】