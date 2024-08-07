川普「灰犀牛」狂飆！台股、美股地動山搖

【文／廖君雅】

川普如果勝選會不會衝擊台股？還能繼續擁抱AI類股嗎？美國聯準會若降息，對美國經濟甚至全球市場將帶來什麼影響？下半年投資大哉問，為您一一詳解。

結算上半年，你的投資績效如何？

據金管會統計，截至7月11日台股攀新高，台股年漲幅36.02％，日均成交量約4356億元，相較去年同期增長逾七成二，在亞洲股市中居冠，日股雖屢創新高但仍居次。

然而，台灣時間7月22日凌晨，美國總統拜登宣布退選，隔天開盤即嚇趴台股，重挫612.27點，終場收在22256.99點，再創今年來單日第二大跌點。

拜登退選誰來接手？難道2024下半年的全球總經投資市場，就看遇襲後聲勢崛起的川普表演？原本呈現飆速，被喻為「業績看不到盡頭」的AI（人工智慧）題材，已開始走向疲軟？

尚未當選，川普效應已顯現

在全球政權大幅洗牌的2024下半年，「地緣政治」仍是主旋律，一有風吹草動，投資市場便會打噴嚏。11月初將舉行的美國總統大選，便是重中之重的指標風向球。

施羅德投資團隊觀察，若川普勝選，可能對企業減稅和擴大貿易保護，有利能源、金融和美國企業；但若民主黨陣營勝選，可能提高企業稅率，不利於科技業，但有利於能源轉型和基礎建設。

進一步沙盤推演，川普狂人「灰犀牛」若當選，預料將掀起巨浪效應。端看近日他對台灣收保護費言論，就讓台股、美股劇烈震盪。就連7月18日台積電法說會上，新任董事長魏哲家提出訂單滿載的樂觀數據，大盤依舊疲軟，便可嗅端倪。

「台灣搶走晶片生意，超級有錢，且台灣應該向美國付保護費。」川普接受《彭博商業周刊》的專訪，透露對美國保衛台海和平的意願冷淡。若川普當選後，將再強調「美國製造」，重整供應鏈，市場憂心美國將祭出反制全球晶片製造商的嚴厲措施。

盤點川普競選政策包括：放寬金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等對美利多措施。因此，短線上，金融、工業及住宅營建產業都將受惠於川普題材，並促使美股出現產業類股輪動格局。

【本文摘自《 遠見雜誌 》；訂閱 遠見雜誌知識庫 ；訂閱 遠見雜誌電子版 】

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】