10％綠電撐得起台灣矽谷？

【文／郭逸】

「沒有電力就沒有算力，沒有算力就沒有國力！」宛如「吃電怪獸」的AI，勾起各界對台灣電力的恐慌與爭論。盤點台灣整體發電結構，燃煤、燃氣、燃油等高排碳的灰電占比逾八成，低排碳或不排碳的綠電不到10％、核電約6.3％；然而，2025年5月之後，核三廠就要完全停役，屆時電力恐會更加吃緊。台灣重壓綠電，即將走向非核家園，但發電缺口誰來補？想在AI時代下突圍，我們得先問：10％綠電能否撐起台灣願景？如何找到可兼顧淨零與國力發展的能源黃金組合？

2024年的台灣，你我聊天的話題，絕對不脫「AI（人工智慧）」。

還記得今年6月，台北國際電腦展（COMPUTEX）颳起的「仁來瘋」嗎？總是身著黑色皮衣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不只是鎂光燈焦點，在演講中宣告「AI機器人時代」來臨，更要在台成立先進算力中心，帶起一波全新的產業革命。

然而，黃仁勳此次訪台，意外勾起各界對台灣電力的恐慌與爭論，因為AI恐怕是隻「吃電怪獸」。

國際能源總署（IEA）提到，使用Google搜尋網路，平均每次耗電0.3Wh，使用ChatGPT，平均每個請求竟會耗電2.9Wh，將近十倍！

經濟部能源署評估，在AI科技潮帶動下，用電需求逐年攀升，全國用電量從2023年的2757億度，2033年將拉高到3641億度，增加32％，而且這還只是保守估計。

輝達也知道，想要發展AI，「足夠且穩定的電力」是必要條件，加上全球共同朝向2050淨零排放的目標，還得用比較稀缺的綠電。於是，輝達接洽本土綠電大廠雲豹、泓德，要採購上百億度的綠電，由於數量大得令人咋舌，如何順利供給仍是問題。

這不僅是一場單純的電力交易，背後的意義在於殘酷的AI時代真相：沒有電力就沒有算力，沒有算力就沒有國力！

今年第一季，政府加碼推出「亞洲‧矽谷3.0」計畫，正是以生成式AI、5G專網、衛星物聯網為主角。殘酷的是，台灣若缺電，甚至在淨零趨勢下被迫只能用綠電，恐怕無力撐起關乎未來產業的矽谷計劃。

既然想在AI時代突圍，我們得先問：台灣缺電嗎？綠電夠不夠？

能源轉型八年，綠電之路仍坎坷？

《遠見》三年前就密切關注台灣的綠電發展，因為蘋果（Apple）在2020年大動作宣示十年後達到淨零，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google等品牌也跟進倡議，達標的關鍵，就是供應鏈100％使用綠電。

兵馬未動、糧草先行，想要「錢」進這些國際大廠的供應鏈，除了節能減碳，就得想方設法找到綠電。

但台灣畢竟只是一座3.6萬平方公里的小島，98％能源仰賴進口，電力還無法跨國支援，綠電量更是微乎其微。於是，前總統蔡英文執政期間大力推動再生能源，蓋起一片片太陽能光電板、矗立一支支離岸風機。

八年過去，驗收的時刻來了，台灣現在的綠電有多少呢？答案是，截至2023年，全台總發電量2822.9億度，綠電268.7億度，占比不到10％，2025年綠電15％已確定跳票，而且達標時程一延再延。

能源署7月公布最新電力供需報告時，能源署長游振偉坦承，必須再延到2026年11月，綠電占比才能達20％的目標。

全民對綠電發展的信心簡直盪到谷底！只不過，發電量不足，還可以透過廣建設備解決，台灣正面臨一個更棘手的問題，就是綠電變成一種稀世珍品，企業有錢也買不到。

高昂交易成本與資訊不透明，亟待解決

主因在於台灣的電力市場並非完全自由開放，過去是台電壟斷發、輸、配、售的業務，且台電是用戶唯一的購電對象。因此，為了暢通購買綠電的管道，產業巴望著改革制度。

終於在2017年，《電業法》修法上路，以「綠電先行」的原則，開放太陽能、風力的發電與直供售電，促進電業自由化，迎來全新局面。

「台灣擴大綠電使用的關卡是，缺乏一個『合理競爭』的自由交易市場！」中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜認為，要先建立健全的綠電市場，解決高昂交易成本與資訊不透明的問題，讓供需在價格引導下自由交易，當國內市場的價格對了，產業就會自行找到可獲利的空間、商模與新技術。

陳中舜指出，電業自由化無非是希望引進市場機制，提升能源效率與彈性，也有助台灣電業與國際市場接軌；同時，台灣的綠電產業和其他國家相比，獲得更划算的機會成本，就能形成經濟學所說的「比較利益」，藉此吸引更多廠商投資，企業也能取得符合財務模型、遵守各國規則的綠電，避免被供應鏈淘汰。這說明了本土與外資的太陽光電、離岸風電等開發商、設備商數量漸增，售電業者也從四年前的個位數，暴增至現在的68家。

只是，有了更多開發商和售電商，就代表台灣電力市場自由了嗎？

清華大學科技法律研究所教授高銘志說，台電2020年推動「用電大戶條款」，要求牽動經濟命脈的大企業買綠電，讓契約容量達5000瓩以上的公司，五年內要設置至少10％以上的綠電，「說穿了，就是強迫用電大戶去買，供不應求之下，台灣才會衝高綠電價格，一度達4、5元，如果講求企業自主，這樣怎麼會是市場自由化呢？」

看似做半套的自由市場，還藏有一些隱憂。資誠會計師事務所發布的《2023台灣綠電交易進度報告》提到，去年台灣約270億度綠電中，只有大概17億度、約6％從自由交易市場直供給用戶，94％的綠電仍是透過台電以躉購價格保證買回。

有一項數據更得留心，扣除台積電採購的綠電，其他企業可以買的綠電量，從2022年的約1.5％，降到2023年的約1.1 ％，而且2023年使用綠電的企業增加到180家，是前一年的1.65倍。意味著，如果綠電還是台電大量持有及台積電主導採購，其他企業只能在市場中望梅止渴。

台積電原訂2050年「全球營運100％使用再生能源」（RE100），如今目標提前至2040年，可想而知，台積電接下來更不會放過每個購買綠電的機會。「（電業）自由化的結果會發現，用戶市場的強弱差很多，有選擇權的用電大戶，一堆人想跟他們合作，巴不得台積電、鴻海快來買電，小的用戶就沒人要理你，」台電副總兼發言人蔡志孟說。

台灣再生聯盟祕書長高茹萍也發現，部分廠商須透過融資購買綠電，卻因為信評不足，導致銀行拒絕借錢，尤其中小企業想買綠電，往往只能撲空。

為此，台電曾進行兩次「小包裝綠電銷售」，提供小度數、短年期的商品，2023年也試辦「綠電分配沙盒計畫」，讓有多個廠區的單一企業透過轉供電量的彈性分配機制，依照各個廠區的需求，自行分配轉供的綠電比例，滿足特定廠區需求，並減少綠電不足或過剩。

經濟部長郭智輝上任後，也針對離岸風電，研擬成立「泛官股購售電平台」，採統購分銷，讓企業買到少量、短年期的綠電。

發展綠電真的是一場金錢遊戲，國泰人壽副總經理郭文鎧說，台灣接收國際社會有關再生能源發展的訊息比較慢，所以現在是節能、綠電、脫碳同時進行，「這一場長跑比賽，大家終點都一樣，可是我們確實比較落後，」但無論如何，金融業可以做為「整合者」，提供投資、融資等資金挹注，協助企業在綠電領域急起直追。

電業改革不完整，自由化市場陷僵局

其實台灣《電業法》有明定台電要在2025年底完成廠網分離，拆分為發電、輸配電、售電等三家公司，除持續掌握輸配電業務，發電、售電得加入市場競爭，落實「電業自由化」，可推進綠電發展。

孰料，今年5月，行政院竟然拍板台電不分家了。

官方理由是，為了確保國家能源安全，台電配合國家政策，執行電網、電廠等基本設施投資較夠力，若是由民營公司執行，恐怕難以勝任；且俄烏戰爭之後，能源價格高漲，台電肩負政策任務更重大，無法執行分拆。

「如果不是俄烏戰爭，（電業）自由化的真面目不會被打得那麼慘，因為電價不受控制，法國漲價100％以上，英國、德國也一樣調漲能源價格，日本電業活不下去的也很多，政府發現沒辦法負擔，電費漲不停，所以電業收歸國有的力道愈來愈大，」蔡志孟強調。

的確，2022年時，俄烏戰爭導致天然氣價格飆漲，多個歐洲國家受創。以英國為例，政府當時將包括電費和瓦斯費的能源價格調漲八成，每戶平均一年得支付3549英鎊費用（約新台幣15萬元），不僅加速通貨膨脹，更造成高達700萬戶家庭因為付不出錢，陷入「能源貧窮」的困境。

資誠執業會計師蔡亦臺觀察，各國能源市場開放程度提高後，競爭同步增加，還會受政經環境影響，價格波動更大，「逐步開放民營是對的，只是一般企業能不能承受這樣的價格波動？我們存疑。」

詳細內容請見遠見雜誌2024年8月號 ：沒電力就沒國力的AI時代，10%綠電撐得起台灣矽谷？

【本文摘自《 遠見雜誌 》；訂閱 遠見雜誌知識庫 ；訂閱 遠見雜誌電子版 】

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