辜仲諒睽違17年回歸 中信金3.0時代來臨

【文／廖君雅】

近年因紅火案而淡出中信金的辜仲諒，宣告重返董事會。前任金控總座吳一揆也同以法人代表身分，回鍋擔任金控副董。在辜仲諒領航的中信金3.0時代，將會如何開展新局？

獲利大進補的金融業，成為股東會旺季的主角群。然而，小股東最關心的，除了股利發派、併購題材及獲利展望，身處動盪的投資年代，最關切的，莫過於誰來領航。

站上浪尖的中信金控，正處於領導階層異動的關鍵點。

近期最震撼金融圈的消息，就是中信金的高層人事變動。5月17日，中信金發布重訊，正式宣告纏訟紅火案多年的辜仲諒，睽違17年後終得返回董事會。除了辜仲諒，他頗為倚重的前任金控總座吳一揆也同以法人代表身分，回鍋擔任金控副董。

低調回歸成第一大股東

結算2023年全年成績單，蟬聯多年榜首的富邦金仍盤踞獲利王，但中信金也來勢洶洶。其2023稅後大賺560.81億元，超車國泰金控、拿下第二；EPS則是前三甲，獲利來自銀行、保險雙引擎，中信銀財管成長動能強勁；另外，旗下的台壽亦受惠新台幣走貶產生匯兌收益，以及伺機在股市大好時實現資本利得，今年前5月稅後純益311.51億元，仍名列前三甲，年增113％。

中信金投資人的評價也從其股價攀近年新高、突破38元，年漲幅逾51％，成為焦點指標。

爬梳時間軸，辜仲諒的回歸並不令人意外。去年11月，紅火案更三審宣判他無罪後，市場便陸續有傳言。值得注意的是，今年5月10日大股東「藏鏡人條款」甫上路，辜仲諒13日申報後，外界才驚覺，辜仲諒及其關係人持股竟高達17.84億股，占中信金已發行股份總額8.87％，是名副其實的第一大股東。

「藏鏡人條款」源起於金管會有鑑於金控大股東持股成數低，偶有市場派「狙擊」，如中信金、台新金都曾發生過。在公司警鈴大作、啟動經營權捍衛戰時，外界對於大股東的持股實力，總難探其全貌，淪為有心人在資本市場的炒作籌碼。在修正《證交法》43-1 條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10％降到5％後，大股東持股情況更透明。

辜仲諒在2006年請辭，赴日兩年後返台，隨後擔任中信慈善基金董事長，長年投入公益。此外，過去他在日本留學時，曾於棒球校隊擔任投手和副隊長，獨鍾體育的他，近年活躍在棒球界，最知名事蹟包括：他是中信兄弟隊實際出資人，之後也陸續選上中華棒協理事長，更進一步擔任亞洲棒球總會會長、世界棒壘球聯盟執行副會長，帶領台灣棒壇在世界舞台大放異彩。

中信金2023年大賺， 總獲利成上市金控亞軍。廖君雅整理

投信、證券成新獲利引擎

據了解，辜仲諒暫時未有實際經營金控的想法，而下以董事身分，參與三三會等經貿組織，既暖身，也試水溫。

發跡自鹿港的辜家，一直在台灣近代史上扮演要角，在台灣外交遇到困境的同時，辜濂松擔任無任所大使、透過企業民間力量，積極推動台灣產業和國際能見度，辜仲諒傳承其父之志，延續回饋社會的理念。

從此，他將「名正言順」，領航中信金在國際盃的賽道再下一城，壯大永續。

只是若辜濂松開創的江山為1.0，專業經理人時代為2.0，那麼在辜仲諒領航的「新」中信金3.0時代，將會如何持續開創新局？

一位金融分析師指出，中信金目前正處於體質強健的青壯期，今年前五月稅後獲利312億元，動能強勁。但對辜仲諒團隊而言，最大考驗是在2026年，將面臨有保險業大魔王之稱的IFRS17（公報與ICS清償制度），雖暫時有在地化監理的過渡寬容期，但未來幾年將考驗其資產配置與風 險管控的能耐。

另一方面，中信金獲利引擎正陸續從銀行、保險擴大至投信、證券，版圖愈發完整。

中信投信短短五年間，憑藉著ETF熱潮，資產管理規模自原本排名20位，躍升為國內第六大，更宣示要在2026年挑戰前三大；在全球股市熱潮及成交量推升下，證券事業也正整合集團資源，要打下另一隻腳。

今年股東會上，中信金總經理陳佳文釋出樂觀訊號，表示若總經情勢在預期可控範圍，今年下半年獲利將再創歷史新高；此外，將善用股市活絡動能，妥善運用資本擴大效益。

值得關注的是，過去辜仲諒相當關注併購，目前市場上包括京城銀行和新光金均採開放態度，據悉他頗有興趣。雖陳佳文未鬆口，但也坦言，在花旗消金業務出售時，中信金也曾受邀評估，但當時出價太低而鎩羽，「只要是很好的銀行，可以互補的事業都會評估」。

投身多年體育公益領域的辜仲諒，回歸金融業後，如何應對機遇與挑戰，以及外界的目光，也考驗其操盤智慧了。

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