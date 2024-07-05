簡立峰：專注兩大關鍵 小心台灣AI泡沫化

【文／邱莉燕】

在黃仁勳宣告台灣和輝達共創AI黃金年代，以及AMD、高通、英特爾CEO群集COMPUTEX時，台灣迎來高光時刻。但前Google台灣區董事總經理簡立峰為何說，台灣要小心AI泡沫化危機？

2024年初夏，「台灣之光」有了一個新名字：AI。

當輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，在台大體育館演講，秀出台灣107家伙伴地圖的那一刻，現場千餘人轟動了，直播螢幕前無數觀眾也感動了，皆因台灣和輝達共創的AI黃金時代而與有榮焉。

接著登場的2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）亦擺脫以往的冷場，吸引全球1500家高科技公司參展，盛況空前，超微（AMD）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）的CEO也都出席並發表演講。

「台灣所有的電子業又活起來一次，」前Google台灣區董事總經理、Appier獨立董事簡立峰指出。其實「台灣的命還不錯」，前有電腦產業把台灣拉進世界舞台，後有iPhone手機「一顆蘋果救台灣」，等到手機比較賣不動時，沒想到AI來了，輝達攜手台灣的半導體及伺服器大廠等掀起AI產業革命，「我笑說，這次就是黃仁勳一個人救台灣了。」

簡立峰

出生：1963年

經歷：Google台灣區董事總經理、中研院資訊所副所長、台灣大學合聘教授

現職：Appier、iKala獨立董事

正在為遠見．天下事業群「領導影響力學院」備課的簡立峰，發現AI恐有泡沫化的風險，正計畫開一門課，教授台灣企業領袖如何發展AI產業的利基，並避開威脅，這可能是他20年來，首度為一門課講述六個小時之久。

就台灣電子業而言，迎接AI浪潮的動作屬於「被動式創新」，因為企圖心旺盛的輝達，信心滿滿想成為AI時代的「Wintel」，台灣電子業是其中要角。

Wintel是微軟Windows加上Intel的CPU，所組成的個人電腦，一個軟一個硬稱霸世界。AI時代的「軟」是OpenAI或Google，「硬」就是輝達，只是輝達不想光做硬體，而是軟硬皆要通吃，台灣正是最佳合作伙伴。

「這也是為何黃仁勳從拉攏台商，變成拉抬台商，現在是拉抬台灣，這是完全不一樣的戰略方法，」簡立峰說。

生命週期成熟之後將泡沫化

曾經管過Google全球搜尋的簡立峰，最近頻頻在公開場合提出「新G7」一詞，當下排名全球市值前十大的公司中，有七家與AI相關，微軟、蘋果（Apple）、輝達、Google、微軟、Meta，台積電剛好是七家中的第七，但對台灣來說，未必全是好事。

若以淘金熱的故事來比喻，輝達可形容為「新G7」中設計鏟子的人，台積電是製造鏟子的人，另外五家是買鏟子來用的人。「用鏟子的會愈來愈多，而製造鏟子的只有一個高峰期，」簡立峰判斷，任何產品的生命週期，最終都將邁入成熟期。

再根據《華爾街日報》報導，矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia）曾估算，相關行業在2023年花費500億美元購買輝達晶片，以訓練AI，卻僅帶來30億美元的收入。

「這是論證我們置身AI泡沫時，經常被引用的數據，」《華爾街日報》技術專欄作家米姆斯（Christopher Mims）寫道，500億與30億，兩者相差之大令人咋舌，但真正關係到行業長期健康發展，是AI的運行成本太高。

而且部分AI新創公司的估值非常高，甚至比獨角獸公司IPO後還要高，「一定會泡沫化。」

另一個風險，是AI或將形塑新一輪的數位霸權。AI固然正在顛覆全球的產業，但簡立峰認為，「我們高估了今天，低估了明天。」人類以為AI影響百工百業，其實還沒有，它迄今影響的，仍是那些全球最有競爭力的公司。其他企業由於沒有從AI賺到錢，也無法投資太多，只有那些全球最有競爭力的領先公司「養得起AI」，一旦下一階段新的應用崛起，「那些公司」也許就將贏者全拿。

AI機器人或將是解方

延遲AI泡沫破裂，簡立峰認為有兩個方法：一是納入AI的3C裝置，如AI PC、AI手機等，可由消費者埋單；二是企業AI，亦即為所有企業軟體加上AI，企業會願意付錢。

「但AI PC、AI手機可能是假議題，」這位前中研院資訊所研究員眼尖發現，號稱史上最厲害的2024年台北電腦展，所有做晶片的CEO都來了，而所有的軟體大廠、網路A咖幾乎都沒現身。

像是微軟在COMPUTEX發布Copilot+PC筆電，多了一個「Copilot」按鍵，但是現場卻不見任何微軟全球級別的高層大駕光臨。

未來真正能讓台灣能在泡沫中挺立的，將是邊緣運算AI（Edge AI）及機器人。前者的應用，是將人工智慧演算法和模型，直接部署在邊緣運算的設備上，包括感測器、工業電腦等。

簡立峰指出，AI會需要各種硬體，台灣過去製造資通訊硬體的經驗非常完備，而輝達只是做晶片，所以台廠與輝達之間的合作空間變得很大：「輝達需要台灣，台灣也需要輝達。」

而機器人可戳破AI泡沫，好比黃仁勳演講的最後一個環節，請了一排人形機器人上台，它們來自人形機器人的當紅炸子雞Figure、波士頓動力、傅立葉智能、宇樹科技等，正是AI教父口中高呼的「讓AI從虛擬空間向實體世界進發」。

為什麼黃仁勳要在演講中安排此一橋段？簡立峰認為，因為ChatGPT沒有商模，儘管能生成程式和內容很厲害，但付錢的人不多。一旦ChatGPT安裝在機器人上，好處便是能讓AI變現。

「新台灣之光」正奔赴前方，卻仍需看穿迷霧，謹慎抉擇，以持續擦亮這塊招牌。

當員工是AI，你該培養何種領導力？

當AI成為公司裡的得力員工，領導者的角色和職責，也迎來了前所未有的挑戰。想像一下，團隊中不僅有熱情洋溢的人類伙伴，還有一群高效、精準、永不知疲倦的AI助手。這不僅是技術的飛躍，更是組織文化和團隊合作的革新。

「很多公司的主管面臨生平第一次的人機協同，」簡立峰描述，在新的人機協同時代，領導者需要展現前瞻性的視野，以及靈活的應對策略。

首先，建立人機協作的規範至關重要。就像亞馬遜的撿貨倉庫中，人形機器人與人類員工已是共同完成任務。領導者或主管需要確保人類員工不會感受到被AI取代的威脅，而是要讓他們體會AI能減輕工作負擔。同時如何確保操作的安全、防範資安風險，也成了領導者的必修課。

簡立峰時常在公開場合建議，面對AI科技狂潮，個人要快，中小企業要慢。

「個人的現狀有點尷尬，」簡立峰說，生成式AI最主要是內容生產力的提升，但軟體進化速度飛快、可供選擇的工具又多，若是動作不快一點，很可能失去個人的國際競爭力。

用一個變革是解決問題的方式，轉變成以「問問題」來解決，學會提問能力將是關鍵，亦即培養「提問領導力」。

「還要小心你的大腦被外包掉，」簡立峰說，如果今天AI可自動開車，人們就忘了怎麼開車，身而為人的價值就會愈來愈少。所以在與AI互動時，仍要保有不變的自我學習能力，有了AI不代表不學習。中小企業則要慢，假使連如何藉由AI獲利都還沒搞清楚，導入腳步不妨放慢一點。

「不過，現在台灣的大企業要小心，它的國際競爭者可能因為會用AI，而正在消滅它於無形，」簡立峰提醒。（邱莉燕）

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