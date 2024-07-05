【專訪】美超微大爆發！梁見後苦熬30年 終於看到DLC直接液冷技術翻轉

【文／陳品融】

6月5日，台北國際電腦展COMPUTEX舞台上，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、美超微（Supermicro）創辦人梁見後兩名「台灣囝仔」，相當有默契地以國、台、英語交雜，一搭一唱，惹得台下哄堂大笑。

「有夠水啦！」黃仁勳大讚擺在台上的伺服器機櫃。

「裡面攏你的物件！」梁見後滿面笑容地回應。

COMPUTEX舞台上，黃仁勳（左）、梁見後（右）相當有默契地以國、台、英語交雜，一搭一唱，惹得台下哄堂大笑。張智傑攝

他們一人穩坐全球AI晶片霸主地位，另一人則催生出全球前三大伺服器品牌，巧合的是，兩人同出身台灣南部、同在1993年於矽谷創業，如今再一同乘上AI時代的浪尖。

梁見後在台灣雖不比黃仁勳有名，他身後的美超微，甚至不時被誤認為「台南女兒」蘇姿丰掌管的超微（AMD），但這間公司過去一年來股價翻了兩倍以上、一度衝破1200美元，漲幅遠超過前兩者，一夕成為市場追捧的「AI妖股」。

黃仁勳、梁見後同出身台灣南部、同在1993年於矽谷創業，如今再一同乘上AI時代的浪尖。張智傑攝

相比黃仁勳與蘇姿丰，梁見後與台灣的淵源更深，他生於嘉義竹崎農家，自台北工專（北科大前身）電機工程科、台灣工業技術學院（台科大前身）電機工程系畢業後，才赴美求學及創業，家中三位弟弟，還分別在台灣創立大訊、肯微、浩然三間科技公司，擔任哥哥身後堅實的供應鏈。

本次為了COMPUTEX，睽違半年返台的梁見後，6月1日清晨四點半下飛機，接著開會開不停，早上又直奔母校北科大向畢業生演講，馬不停蹄近半天，才終於得空坐下接受《遠見》專訪，臉上雖略顯疲態，語調依舊充滿活力，「還好、還好，沒有很累，」他笑著說。

梁見後6月1日清晨四點半下飛機，接著開會開不停，早上又直奔母校北科大向畢業生演講。蘇義傑攝

投入液冷20年，終迎來市場爆發

這間不凡的企業，從第一天起就走不同的路，專注在伺服器主機板設計與製造業務，逐步做到伺服器、整機櫃、解決方案，鎖定中小型客戶，並於2007年在那斯達克掛牌。

近兩年美超微搭上AI題材，營收、獲利一路飆升，在AI伺服器領域直追老大哥戴爾（Dell）、慧與（HPE），近期公布的2024第三財季（截至2024年3月31日止）營收38.5億美元，較去年同期大增200%，獲利4.02億美元，年增近五倍，全年營收上調至147億至151億美元。

美超微關鍵的優勢之一，就是梁見後早在2004年決定投入的直接液冷技術（Direct Liquid Cooling, DLC），也就是透過水帶走資料中心熱能，取代傳統用風扇散熱的「氣冷」模式。他不只在COMPUTEX大談此議題，就連返校面對學弟妹時，也不忘興奮地朝台下問：「你們相信液冷會比氣冷還要便宜嗎？」

美超微關鍵的優勢之一，就是梁見後早在2004年決定投入的直接液冷技術。張智傑攝

梁見後再三解釋，液冷發展了30年，早已不是新技術，只是過去因價格昂貴、維護不易，導入時間更長達4至12個月，使得液冷技術市占率長期小於1%。如今隨著AI發展，節省能耗成為重中之重，美超微近三年致力於技術突破，大幅縮短導入時間，僅需2至4週就能替客戶建置完畢，整體可減少的能耗高達四成左右。

「如果全球的資料中心都採用液冷，一年可以幫整個產業省下100億至200億美元的電費，我們今年就是要讓市占從1%走向15%！」他喊出目標時略帶欣慰，因為以前再怎麼推廣都無人問津的技術，如今總算吸引多家客戶主動詢問。

身為梁見後長達30年的合作夥伴，黃仁勳更是大力強調，科技發展邁入加速運算（accelerated computing）時代，所有資料中心都會需要進行改造。「Charles（梁見後）和他的團隊已經準備好接單！」黃仁勳在舞台上逗趣地推銷，展現兩人好交情，「你們（美超微）將會成為一間龐大的公司。」

心態順其自然，但行動上勤奮、積極

這一切看似水到渠成，但對梁見後來說，30年一點都不好熬。「哪有『十年寒窗無人問，一舉成名天下知。』，根本是『數十寒暑，一舉再舉無人知！』」他回顧創業歷程，如此自嘲。

好在老莊清淨無為的智慧，幫了他不少。有好一陣子，梁見後因壓力大、睡不好，索性買了幾本老莊的書來閱讀，殊不知很助眠，因而來來回回把書讀了好多遍。

「年輕時很怕讀老莊的書，怕讀了以後變得沒有作為、沒有成就，就是躺平族啊！」梁見後說，「後來才發現，順其自然其實才是最大的力量。」

他用這解釋，為什麼美超微總能夠領先市場，在1993年就跨入伺服器產業，又在2004年開始投資液冷、積極推動綠色運算（green computing），並迎來今日的爆發。因為只要當下覺得正確的決定，順其自然持續做，就會有收穫；即使真的沒有，本身也已在成就好事。

心態上隨緣，但行動上卻要積極、勤奮。在異國經營企業，梁見後遇過的管理難題沒少過，但他堅持親力親為、重視溝通，公司草創初期，他每週工作超過100小時，這波AI革命後，66歲的他工時仍舊不變，且每小時幾乎都有會議，和跨部門同仁對焦工作目標、產品開發願景，30年來始終如一，儼然已成為美超微共享的組織文化。

梁見後遇過的管理難題沒少過，但他堅持親力親為、重視溝通。蘇義傑攝

短期內將加大回台投資

梁見後說起話來，不似許多企業家喜歡談產業競爭態勢、或分析投資布局的細部策略，話題剛起，就會微微一笑說，自己是工程師出身，沒特別注意這些。

因為他最在意的，還是做每件事的初心。這也是為什麼，如今美超微的股價、知名度水漲船高，也並未帶給他太大起伏，「曾想過有這一天，但也不會特別想什麼時候要達標，就盡其所能嘛！」他又再次流露順其自然的心態。

畢竟，眼前要忙的事還很多，梁見後強調，AI比工業革命影響更大，現在都還只是起點，所以就如同姜太公當年80歲才拜相，治理了飛黃騰達的時代，對他來說，只要有體力、有興趣，那就繼續做下去。

而他念茲在茲的其中一件事，就是要持續加大回台投資的計畫。2021年，美超微砸下新台幣20億元投資桃園八德擴廠計畫，並宣布在台投資總額將達200億元，一度受到外界關注，如今跨入AI時代，梁見後深感台灣從半導體到系統、軟體、應用，都將是發展的中心，透露近幾個月新擴產計畫就將拍板定案。

「當時看到八德的投資計畫，實在相當感動，」梁見後北科大時期好友、前行政院副院長沈榮津回憶，當年畢業後兩人各奔東西，直到多年後他任經濟部長，因緣際會下才和梁見後在美國重逢，並鼓勵他回台投資，想不到真的馬上實現，這無疑為台灣AI產業化奠定了重要基礎。

當然，台灣之於梁見後的意義，從來不只有供應鏈，更是對故鄉的掛念。採訪最末，他直說自己老了，變得愈來愈想家。最想念台灣什麼？「很多、很多，」他樸實地笑了。

這份想念，大概在當天COMPUTEX舞台上最能體現。如今距離梁見後赴美，已過了40年，歷經風風雨雨，一路帶品牌走向世界，但始終沒變的是，每當他一說起台語，依舊還是那樣自然、那樣親切。

【梁見後小檔案】

● 出生：1958年（66歲）

● 學歷：嘉義高工、台北工專電機工程科、台灣工業技術學院電機系、德州大學阿靈頓分校電機工程碩士

● 現職：美超微執行長

看更多遠見雜誌文章：

美超微梁見後現身北科大！他分享成功心法：忍耐孤獨、懂得愛

AI飆股美超微，股價日漲36%！創辦人專訪：回台擴廠是關鍵

【簡立峰專訪】台灣AI產業如何避免泡沫化？