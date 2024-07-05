2024台灣最佳大學排行榜出爐！見證教改30年轉型奇蹟

【文／李建興】

1994年，台灣啟動教育改革工程，這30年來，有人樓塌，亦有人樓起。自1992年旋即進行大學排名的《遠見雜誌》，見證著台灣高教的陣痛與轉型。而《遠見》台灣最佳大學排行榜，更儼然是台灣各大學的體檢表。

2024年，除了臺、成、陽明交通、清四所頂大持續霸榜外，台塑三校的長庚大、明志及長庚科大則異軍突起；此外，以地方命名的大學（地名大學）和臺體大也憑著特色頭角崢嶸。

多年來，在不斷迭代更新下，《遠見》見證與把脈高教的衝擊與轉型，以及各大學的樓起與樓塌，同時也看見不少華麗變身的轉型奇蹟。以今年的榜單來看，就有六大轉型基因值得參考。

轉型基因1〉大校整併見成效

近幾年許多實力及資本雄厚的學校，相當熱中於合併工程，以擴張版圖及影響力。這包括在綜合榜第三名的陽明交大、第四名的清大，位居技職大學榜第一名的臺科大，就都分別因陽明與交大併校、合併新竹教育大學，以及華夏科大而發揮綜效。

轉型基因2〉小校亦有春燕來

不過，有些學校儘管學生人數和經費規模不是最大，然而，一旦能爭取到中央、企業同業的奧援，仍能以小搏大，創造佳績。

轉型基因3〉企業治校比後台

拆解私校榜的結構，足以發現，除了條件占優勢的醫學類大學外，私校30強中，包括位列第三、四、13名的長庚大、明志、長庚科大是台塑集團所辦的學校；第六、29名的元智大學和亞東科技大學，是遠東集團旗下的學校，而第21～23名的義守大學、大同大學，以及南臺科技大學，分別是義联、大同，以及台南幫集團承辦的。

轉型基因4〉優質老校正復興

儘管在教改的震撼教育下，不少學校挺不過時代的變遷而退潮，但仍有不少歷史悠久的老校，反而以其深厚的經驗底蘊、學術量能和校友資產，得以在動盪的年代，陣痛轉型後，老店新開。

轉型基因5〉地名大學接地氣

儘管此類大學常深受「廣設大學」汙名所累，但近年來，隨著「愈在地愈國際」的觀念風行草偃，加以USR在大學廣為流行，反而讓地名大學因貼緊在地而走出差異化的特色。例如臺南大學今就首度擠進綜合大學和公立大學前30強，同時也從南部大學的第15名，躋身為10名。

轉型基因6〉特色學校出頭天

在廣設大學後，要在150多間大學中異軍突起，除了「大」以外，就得靠特色辦學了。因此，許多學校不拚「全科高分」而拚「單科高分」以突顯辦學的特色。

教改30年洗禮，造就高教洗牌與蛻變

總之，在教改30年的洗禮下，造就了全台大學的洗牌和蛻變，有人黯然離場，就有人創造奇蹟，而藉由《遠見》的「台灣最佳大學排行榜」，見證了台灣高教生態的流變。

【2024《遠見》台灣最佳大學排行榜 調查說明】

1.調查統籌單位：遠見民意研究調查

2.調查指標：本調查以六大面向進行大學評比，共涵蓋45項細項指標，分別為：

．社會聲望（20％），共11項

．學術成就（20％），共7項

．教學表現（16％），共8項

．國際化程度（15％），共8項

．產學績效（19％），共7項

．財務指標（10％），共4項

3.統計方法：指標統計方法係將每一細項之各校原始數據以T分配進行標準化，再依各細項之權重計算後加總，並進行排名。

4.涵蓋學校：助理教授級以上教師數150人以上或該校學生數3000人以上的學校，共106所。

5-1.學門分類標準說明：依照教育部領域學門分為以下3類：

．醫科：醫藥衛生及社會福利，若該校「醫科」學門科系數占比最高，歸為「醫科類」。

．文法商：包含教育、藝術及人文、社會科學、新聞學及圖書資訊、商管及法律、服務等領域，若該校「文法商」學門科系數占全校60％以上，歸為「文法商類」。

．綜合型：該校各類學門科系數皆無超過60％者，歸為「綜合類」。

5-2.學生數規模分類標準說明：依照學生數將學校分類，由小至大分別為以下5種規模：

．小型：5000人以下

．中小型：5000～6999人

．中型：7000～9999人

．中大型：10000～14999人

．大型：15000人以上

5-3.區域分類標準說明：依台灣地理區位分為以下4種規模：

北部：台北、新北、基隆、桃園、新竹縣市

中部：苗栗、台中、彰化、南投、雲林

南部：嘉義縣市、台南、高雄、屏東

東部及外島：宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、連江

6.資料來源，共有3大項：

．公開網站：教育部大專校院校務資訊公開網站、臺灣人文及社會科學引文索引資料庫（簡稱 TCI-HSS，資料擷取時間至2024/5/16）、中央研究院、教育部、科技部等。

．論文資料：以Scopus引文索引資料庫及SciVal研究分析指標為數據來源，資料涵蓋範圍為出版論文2019～2023年，資料擷取時間至2024/05/13。

．專利資料：LexisNexis PatentSight® 全球專利評價系統、LexisNexis TotalPatent One® 全球專利檢索資料庫、中華民國專利資訊檢索系統所提供。

7.資料涵蓋期間：2024的調查數據以2023年統計數字為主，部分項目為求考量指標遞延發酵效果，納入五年數據評估（2019～2023）。

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