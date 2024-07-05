當太魯閣消失在台灣觀光版圖 花蓮該如何重啓旅遊方程式？

【文／林讓均、林仕祥、吳婉瑜】

「這次真的是有史以來最嚴重的挑戰。」「沒有太魯閣真的是要GG了，有誰能撐過七年？」0403強震重創花蓮縣元氣，兩個月內超過1500次有感地震，澆熄花蓮傳統旅遊旺季的熱情。縣內觀光「明星」景點太魯閣重傷，最長必須休園七年，一年產值恐蒸發百億元。與其抱怨，不如試著改變！透過轉型或再造，找出讓遊客回來的方程式。

4月3日清晨7：58，全台灣一陣天搖地動，地牛上下左右亂竄長達一分鐘，勾起民眾對25年前921大地震的恐怖回憶。這次震央在花蓮外海。

這場芮氏規模7.2級的大震，規模僅次於921地震的7.3級，但十多條人命的損失，遠低於921奪走的2000多條人命。地震過後，若不是兩個月內超過1500次的有感餘震，多數民眾其實已漸忘這場25年來的最強震。

然而，0403的衝擊卻遠比想像來得深遠，也震出了花蓮，甚至是台灣整體觀光發展的結構性問題。

七年後才能再見到太魯閣全貌

首先，很少人意識到，世界級的自然景觀「太魯閣」，已在震後消失在台灣觀光版圖上。

「我來太管處25年，從沒看過太魯閣這樣，煙塵瀰漫超過半小時！」太魯閣國家公園管理處代理處長林忠杉表示，0403地震是開園38年來最嚴重的一次天災，而且是首次全面閉園搶修。儘管太管處已分三階段復原與局部開放，但像是這次掩埋數條人命的砂卡礑步道、燕子口等坍方重災區，預計七年後、2031年才有機會全面開放。

《遠見》採訪團隊在兩個月後實際走訪太魯閣的中橫公路，發現這座大山這次真的遍體鱗傷。橋斷、路塌、落石的危險景象隨處可見，甚至有些路段是半個隧道結構都墜落到立霧溪底。到了知名景點九曲洞，因為管制出入、人跡罕至，厚厚一層灰布滿馬路與人行道，其上則是燕子等鳥禽大大小小的腳印，景象荒涼。

太魯閣需要休息了，但它請假七年，台灣觀光扛得住嗎？

少了太魯閣，花蓮觀光何去何從？吳婉瑜整理

除了太魯閣，還有什麼？

「觀光遇到困境，不能只想著靠補貼了，要重啟花蓮旅遊方程式！」台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，花蓮必須翻轉，甚至逆轉整體的旅遊模式，例如過去強調單點式玩法，但現在必須有組合配套；要從量轉為質；從賺快錢到養慢錢。

「花蓮只有太魯閣嗎？沒有太魯閣就GG了嗎？」她提醒發展觀光不能再心存僥倖，狹長的花蓮有原民風情與人文地景，應該強調花蓮的慢遊品牌，趁機好好思考「台灣要的是100萬人來一次，還是一萬人來100次？」

太魯閣打烊的第一個夏天，占縣內產值七成的花蓮觀光業，如何踏出下一步，不只是花蓮人的問題，更是台灣整體觀光發展的大哉問。

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