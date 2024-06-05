從五星市長到總統…賴清德如何拆解國會僵局？醫界出身的他 從政資歷完整

【文／邱莉燕】

總統賴清德在就職典禮上，接獲立法院長韓國瑜（右）授予的「榮典之璽」。總統府提供

台灣出現首位醫界出身、曾是五星首長的總統！賴清德歷任立委、市長、行政院長，最後登上總統大位。但面對三黨不過半的國會，接下來的四年，勢將考驗重重。

520當日，筆挺西裝搭配紫色領帶，頂著招牌中分髮型的新任總統賴清德，在接下榮典之璽、總統之印之後站上就職大典舞台，向群眾自信揮手，等同宣告全世界：他正式成為中華民國第16任總統。這位出生偏鄉的「礦工之子」，歷經30年的努力，如今越過凱達格蘭大道，登上權力的最高峰。

「我年輕的時候，立志行醫救人。我從政的時候，立志改變台灣。現在，站在這裡，我立志壯大國家！」就職演說的開場白，短短幾句話就道盡賴清德的揚帆待發。然而，在中美對抗、朝野嚴重對立等大環境挑戰之下，未來四年將格外艱辛，賴清德新政府將如何因應？

礦區辛酸過往，磨練堅強心智

出身新北市萬里礦區，這位「台灣囝仔」從小就過得辛苦。父親在33歲遇礦災不幸離世，此時賴清德才出生95天，爾後的日子，都由母親打零工，艱苦養育他與五個兄姊長大成人。

「早期礦區是滿滿的血與淚，」賴清德曾向外界透露那段辛酸過往，每隔一段時間，就會在礦坑口看到蓋著白布的屍體，一旁家屬只能仰天痛哭。但如此艱難的環境，沒有讓賴清德喪志，反而磨練出他的堅強心智。

求學期間，賴清德拚命苦讀，每天花一個多小時路程到學校上課，加上天資聰穎，成績始終名列前茅，成為萬里第一位考上建國中學的學生；之後他更錄取台灣大學，還出國進修，獲得哈佛大學公共衛生碩士學位。

不只課業表現優秀，從軍表現也毫不含糊，在金門服役的他領導有方，與部屬相處融洽，退伍時被選拔為防區十大優秀軍官。從醫期間，賴清德先後擔任成大、新樓醫院主治醫師，原先的人生規劃，是在白色巨塔內造福人群，但在1994年台灣省長選舉中，意外與政治結緣。

當時，代表民進黨競選省長的陳定南邀請賴清德擔任競選總部全國醫師後援會會長，原先只是做助講等選務工作，但賴認真且專業的形象，很快就受到延攬，獲邀代表民進黨參選台南市國大代表。

一位賴清德老友回憶，當時收到邀約的賴清德，內心不是沒有掙扎。醫生這個職業，是母親對他最大的期許，但他的內心始終有很強烈的正義感，特別在當時黨國獨大的政治環境中，他認為踏入政壇或許能替台灣做更多的事。這樣的使命感，也讓他踏上一條截然不同的人生道路。

爾後的30年，賴清德從國大代表、立法委員到台南市長的歷次選舉，可說是無役不與。最為人津津樂道的，就是他九場選戰戰無不勝、接連當選，完整的選舉洗禮與行政資歷，也讓他最終登上總統大位。

勤奮認真，每件事情都不馬虎

回顧賴清德一路走來的足跡，會發現他具備典型的成功者特質。不管是求學階段，或是在政壇中擔任哪一種角色，總能把事情做到最好，努力、勤奮始終與他畫上等號。

從台南跟賴清德一路打拚到台北的民進黨立委郭國文說，2016年，台南遭遇0206大地震，當時還是市議員的他，接獲選民通報趕赴事故現場，卻發現身為市長的賴清德早早在場指揮大局，「整個白板寫滿了他的字跡。」

原本以為他會在交代任務結束後離開，沒想到這一待就是四天，期間幾乎不眠不休。不僅地震，市長任內碰到颱風侵襲，賴清德多數時間都在一線指揮中心待好待滿。

一名賴清德擔任立委期間的幕僚透露，2009年台南縣市合併，賴清德從初選中脫穎而出。依照慣例，帶職參選的民意代表會放掉台北的會議，留時間在選區努力衝刺。但當時高鐵剛開通不久，賴清德索性白天在台北立院開會，傍晚回到台南拚選舉，「每一件事情，他都不想馬虎。」

努力的人終究獲得回報，那場選戰的勝利，奠定賴清德的黨內地位。有了台南市長的政治舞台，加上施政受肯定，賴清德連續六年獲得《遠見》施政滿意度調查的五星市長獎，也衝高了他的全國知名度。

此外，2012年天秤颱風來襲，他獨排眾議宣布正常上班上課，一開始雖引來罵聲，但第二天台南風平浪靜，輿論隨之逆轉，認為他料事如神，因此有「賴神」封號，在社群上圈粉無數。

沉穩內斂、正義感極強

其實形象正直勤奮的賴清德，不是個搶鋒頭的政治人物，「搏版面」「創造金句」都不是他擅長的東西。「賴清德當下或許很難吸引到大家目光，但時間久了，你不會忽略他的存在。」一位綠營前中常委曾這樣形容。

他坦言，民進黨派系眾多，每當會議討論到有爭議的地方，各方激烈交鋒在所難免，但賴清德不管在什麼情況，總是最沉穩的那一個，他會用嚴厲的口氣來表達自己想法，但飆國罵、失控的情況，從不會在他身上發生。

一位選戰幕僚更透露，選戰期間，候選人往往會透過cosplay（扮裝），爭取年輕選民認同。但賴清德拒絕誇張扮相，就算要化身為動漫人物，也堅持一個最符合自己形象的角色，「他不可能扮演火影忍者，而是會去當島耕作，」一位競選幕僚這樣形容。

當然，他也會有動怒的時刻，特別是碰到不公不義、超越底線的事情，他會為堅守心中的公義挺身而出。

2004年，賴清德在台南街頭看到車輛逆向行駛，當時的他不顧自身處境，隻身上前勸阻，因而與車主發生口角，遭對方持球棒圍毆昏迷，一度住進加護病房。

擔任民進黨主席期間，賴清德更祭出「排黑條款」，讓過去具有黑道背景的黨員知難而退。最近一次立委選戰，即便幾位戰將陳歐珀、趙天麟都是一方之霸，仍勇敢與他們切割，「廉潔與道德永遠是他的第一考量，」一位綠營人士說。

曾揚言「一生監督賴清德」的國民黨立委謝龍介不諱言，很多地方他跟賴清德意見相左，但論操守品性，從不會去質疑他。他觀察，賴清德不僅本身有清楚的道德底線，還會約束親信、部屬的行為跟生活規範，「要每個人都規規矩矩。」

賴清德在台南市長期間表現優異，多次榮獲五星首長殊榮，為他在台灣社會奠定了良好的形象。張智傑攝

性格固執堅持己見成雙面刃？

賴清德政治路上少見的重大顛簸，便是2019年民進黨總統初選期間，對時任總統的蔡英文發起挑戰，衝擊連任者優先的政治文化。儘管過程中不少人勸退，但他堅持己見，最終不但失敗收場，還因此沉寂一段時間。

「他是一個很固執的人，只要認為對的事情，就會義無反顧做到底，」謝龍介回憶，賴清德剛上任台南市長時，即主張將台南市警局從市中心搬遷至新營。由於該中心負責指揮調度警力，加上市區抗議活動較多，謝龍介當時還特地跑到市長辦公室陳情，但最後仍被賴清德以「平衡各區發展」打回票。

早期賴清德主政的台南市政府，是一個「不道歉、不認錯」的團隊，就像當年抗議前台南市議長李全教涉賄選，賴清德自認站在正確的一邊，曾長達232天拒絕進議會，凸顯其道德潔癖與硬漢形象。

今年的就職演說，也完全將他的性格展露無疑，即便想延續蔡英文路線，字裡行間仍讓人看到他的堅持。

其中「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等宣示性發言，更是遭到在野黨、對岸抨擊，認為他利用中華民國包裝台獨思想。

賴清德就任隔天，立法院隨即表決二讀通過國會改革相關條文，引發民團包圍立院、表達抗議。隔日賴清德也出面呼籲「遵守程序正義、實質審議法案」，展現強硬立場。

談到賴清德的「固執」，郭國文不諱言，由於政治資歷、閱歷都相當豐富，若是了解的事物，賴清德通常會有一套自己的想法，要說服他，除了要花極大的力氣，還要比他更專業。但，近年賴清德逐步修正自己，身段較為柔軟，能適度做出妥協，相信能讓他在治國上更有彈性。

1996年開放總統直選後，台灣出現一位農業專長、三位法律專長的總統，這次迎來首位醫師出身的領導人。醫者本色的賴清德面對敏感台海關係、朝小野大局面，是否展現剛中帶柔的彈性身段？又將帶領台灣走向何方？全球高度矚目。

賴清德

年齡：64歲

出生地：新北市

家庭：與妻子吳玫如育有兩子

學歷：台灣大學醫學院復健醫學系、成功大學醫學院學士後醫學系、美國哈佛大學公共衛生碩士

資歷：

從醫時期》成功大學醫院、新樓醫院主治醫師

從政時期》國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統

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