黃循財時代來臨 他要如何讓「新加坡夢」翻新頁？

【文／吳季柔】

新加坡總理正式交接，李顯龍交棒給新任總理黃循財。承襲60年經濟高速發展的新加坡，首位新加坡建國後出生的總理，黃循財如何帶領新世代人民，重新詮釋「新加坡夢」？

2024年5月15日，新加坡第三任總理、開國國父李光耀的長子李顯龍，向總統遞出了辭呈，由象徵著草根精英的黃循財接棒，一代「李氏王朝」落幕，平民執政的時代到來。

回顧李顯龍執政20年，經濟成果豐碩，帶領新加坡開拓全球商貿往來，更大膽推翻逾40年的禁賭令，拍板建設綜合渡假中心，讓面積如台北市的「小紅點」，搖身一變成國際觀光勝地，成功「把世界帶進新加坡」。

象徵草根精英的「微笑總理」黃循財

年齡：1972年出生（51歲），首位新加坡建國後出生的總理，屬於第四代（4G）領導班底

內閣：重視「延續與穩定」，考慮到當屆政府任期即將結束，內閣人選並未大幅更動

目標：號召年輕世代加入政府團隊，共創新世代的「新加坡夢」；呼籲各族群團結包容，打造更兼容並蓄、公平公正的新加坡

挑戰：通膨與高物價、人口高齡化與勞動力短缺、凝聚宗教與文化多元的社會、國際局勢動盪與地緣政治緊張

李顯龍執政奠定國際地位

數字會說話，聯合國數據指出，2022年，新加坡外國直接投資（FDI）創新高，上看1412億美元，全球排名第三，僅次於美國、中國。

不僅如此，新加坡也展現「小而富」的經濟奇蹟，在亞洲四小龍的發展基礎上，人均GDP持續高速攀升，2023年達到11.37萬新加坡幣（約8.4萬美元），亞洲排名第一，是2004年李顯龍上任時的2.4倍。

與此同時，李顯龍積極推動國際貿易協定，成功簽署近20項雙邊和多邊自貿協定，促使新加坡的商品貿易總額大幅增加，2023年翻倍，來到1.2兆新加坡幣，服務貿易達到8373億新元，近20年間暴增超過四倍。

從嶄新先進的市容，也可一窺新加坡輝煌的經濟成果。

黃循財是首位新加坡建國後出生的總理。達志影像

漫步在獅城巷弄，遠遠便望見著名的「濱海灣金沙」酒店，三棟富麗堂皇的摩天大樓並排，頂端是船型的無邊際泳池。這幅新加坡揚名國際的地景，正是李顯龍以第三任總理身分留下的標誌性建設。

2010年開幕的兩座綜合育樂中心（IR），包括濱海灣金沙酒店和聖淘沙名勝世界，不僅提供逾兩萬個就業機會，也為新加坡創造「演唱會經濟」，全球頂尖藝文表演薈萃。例如，西洋樂壇流行天后泰勒斯（Taylor Swift）世界巡迴演唱會，新加坡拿下東南亞唯一舉辦權，吸引大批亞洲粉絲湧入，賺進可觀的觀光收益。

除了看準旅遊經濟，李顯龍對人工智慧（AI）的預先布局，也可看出他的眼光獨到，早在2010年代初期，他便積極發展AI投資與建設。以投資（Investment）、創新（Innovation）、實施（Implementation）為標準，評比全球62國的全球人工智慧指數（Global AI Index）排名中，新加坡在三年內，從第十名大幅躍升至2023年的第三名，超越英國、日本、德國等工業大國，可見新加坡在AI領域的領先地位。

諸此種種亮眼的成績，是李顯龍交棒前的新加坡榮景。

「當前新加坡國家富強，人民安居樂業，是一個閃耀的小紅點，人人以新加坡人的身分自豪。」卸任前夕接受《聯合早報》訪問時，擁有百萬社群粉絲卻自謙是「小紅人」的李顯龍，如此感性形容。

但從另一面看來，新加坡高速發展背後衍生的諸多社會變動，也將成為新任總理黃循財需面對的課題。

內憂外患考驗黃循財4G內閣

首要難題，便是通膨與高物價。1990年代的新加坡，曾將人民生活水準的嚮往，對標1984年的瑞士，擬定「瑞士生活水準」此一目標。

時至今日，新加坡早已與蘇黎世並列，成為全球物價最高的地區，卻也導致生活成本高昂、房價飛漲、財富分配不均等問題。

不僅如此，和眾多已開發國家相同，新加坡正面臨人口高齡化帶來的勞動力短缺，以及社會福利負擔攀升問題，尤其到了2030年，新加坡65歲以上人口占比將達1／4，長照資源恐更加緊繃。

雖說李顯龍時代便已大量引進外國移工，填補勞動市場空缺，卻也造成部分本土公民的權益遭到排擠，引發社會矛盾。

進一步分析人口組成，在政府嚴謹管控下，當前約保持75％華人、14％馬來人和9％印度人的比率，文化與宗教多元的星國，如何打造兼容並蓄的社會，是長存的難題。

接受《經濟學人》訪問時，黃循財說明，「我們期待發展成不分種族的社會，但對這些議題，我們也非常實際。」就拿公共住宅政策來說，每棟社宅必須依照種族比例嚴謹分配，以維持族群融合。

不同族群之間的潛在衝突，需仰賴長期對話，才可望逐步填平中間的隔閡。然而，外界的風吹草動，也可能激化社會情緒，成為燎原的星星之火。

當前國際局勢紛亂，美中貿易戰與大國角力、俄烏戰爭引發能源危機，以及中東交火導致族群間對立激增，都將擾動仰賴全球經貿的國際化重鎮，對新加坡來說，更是牽一髮動全身。「國外事件看似在遙遠的地方發生，但實際上，它們就在我們家門口。」黃循財顯得憂心。

除了國際情勢的詭譎多變，地緣政治更是棘手難題，尤其美中貿易戰惡化、南海關係緊張，力圖中立的新加坡至今已多次面臨「選邊站」的窘境，雖然皆順利化解，但今後處境恐怕只會更加艱難。

四代領導班底都是新世代

隨著就職宣誓典禮落幕，黃循財正式成為新加坡掌舵手，他是第一位建國後出生的總理，身邊的四代領導班底（4G），也多是1965年後出生的新世代，政治氛圍已與過往有所不同。

他的首要目標，除了確保人民行動黨贏得2025年國會大選，還要號召年輕人共築全新的「新加坡夢」。

非名校出身、公共住宅長大的黃循財象徵「草根精英」，其實並非接任總理的第一人選。2021年，原訂接班人、時任副總理王瑞杰，以年齡為由請辭，讓交棒計畫被迫中斷。

李顯龍任內建設濱海灣金沙酒店、聖淘沙名勝世界兩座綜合育樂中心 ，奠基新加坡國際觀光地位。張智傑攝

另一方面，黃循財原先以技術官僚經歷為主，直到疫情期間才站到幕前，並因為抗疫有功受到矚目，獲4G團隊推舉為新的接班人選。

種種經歷，讓他更加親和、接地氣，不僅在2022年推出「新加坡攜手前進」（Forward Singapore）運動，與約20萬民眾訪談、廣納建議，也透露將秉持「開放溝通」的領導方針，「我將仔細聆聽每個人的意見。開會時，我不會一開始就假設已經知道所有答案。」

親民的態度，也反映在就職演說上。黃循財的登場首秀全程面帶微笑，成為吉祥物般親切氛圍的「微笑總理」，多次強調團結包容，更呼籲年輕世代加入團隊，為政府注入新血。「請幫助我，」他在演講中高聲號召，「讓我們為新加坡人提供他們應得的政府。」

如此嶄新的政治風氣，正是對應黃循財想打造的新世代新加坡夢。「多數我接觸過的年輕人，都樂意為了自我抱負而奮鬥，」黃循財指出，年輕世代期待看見更包容與多元的新加坡、更完善的社會安全網，「對成功的定義更廣泛，各行各業都可獲得尊重與公平的薪資待遇。當遇到生活不可抗力的挫折，人人都能有從中站起的信心與安全感。」

汪洋中的「小紅點」繼續發光

身為新世代一員，黃循財認為，過去60年間，新加坡社會已發生劇烈轉變，不過面對暗潮洶湧的國際局勢，新加坡仍是汪洋中的「小紅點」，他會竭盡所能，確保這個經濟奇蹟繼續發光發熱。

相隔20年的兩任新加坡總理交接，兩代總理與副手之間的年齡與差距皆相仿，黃循財在與李顯龍當年幾乎相同的年歲，接下一國領導的責任，而當前新加坡社會，乃至於全球政經環境都已出現巨大變化。

這位草根精英的接班上任，意味星國政治翻開新的扉頁，他將續寫故事，一如在演說中的承諾：「新加坡故事最好的篇章還在前方。」

李顯龍執政20年，為新加坡豎立世界級里程碑

▌外人直接投資（FDI）創新高！2022年，新加坡FDI約1412億美元，全球排名第三

▌人均GDP居亞洲之冠！2023年超過8.4萬美元，為20年前的2.4倍

▌簽署近20項雙邊與多邊自貿協定，促使貿易與服務總額翻了多倍

▌設立兩座國際綜合育樂中心：金沙酒店、聖淘沙名勝世界

▌AI發展大國！2023年在Global AI Index排名躍為全球第三

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