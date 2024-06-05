快訊

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

北市婦騎單車遭公車壓傷 不明原因捲入車底急送醫

邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

168萬會員大數據加持 車麗屋如何打造全台最長商圈？

聯合新聞網／ 遠見
車麗屋從單店經營到商圈之戰，要善用大數據零售戰力再創高峰（前為車麗屋董事長暨總經理卓豐閔）。陳之俊攝
車麗屋從單店經營到商圈之戰，要善用大數據零售戰力再創高峰（前為車麗屋董事長暨總經理卓豐閔）。陳之俊攝

【文／郭逸】

車用零售龍頭「車麗屋」，首度跳脫汽車精品百貨，搶下台中鐵路高架化後的橋下商圈標案。車麗屋如何複製車用零售市場的成功經驗，將版圖拓展到商場？

台中鐵路高架化之後，台鐵局開立標案，將北起豐原站、南至大慶站，全線約21.7公里的橋下閒置空間，打造為全台最長的高架橋下商圈。

特別的是，這個指標性工程的得標者，是台灣最大車用零售業者「車麗屋」。

對於首次跳脫汽車精品百貨，跨足經營複合式商場，車麗屋董事長暨總經理卓豐閔說：「一站會有一店，除了六家大坪數標準店，有些店會根據商圈特性，設計成專賣店，其他空間有超商、咖啡店、速食店，都談好了。」

「台中這塊，今年陸續開幕以後，至少增加四成營業額。」卓豐閔能誇下如此海口，是因為車麗屋在零售業已經累積24年的底氣，全台30家店，擁有琳琅滿目的14萬種商品。

14萬商品，整合消費大數據

從香水、行車紀錄器到輪胎、鋁圈，車麗屋通通都賣。更重要的，是洞悉消費者需求的多元大數據。「我賣那麼多東西，每個部門都有數據，還有168萬個會員，可以操作很多東西出來賣，光看數據就知道這幾十年的數量變化，跟挖礦一樣，」卓豐閔強調資料庫的重要性。

拆解車麗屋的大數據，主要消費客群是35～50歲的男性，同時也汲取「現場」數據，松江店長林思吟就觀察到年輕女性消費力道加大，因為經濟獨立，她們更懂得透過車輛彰顯生活品質。

此外，統計至2023年，台灣汽車累計掛牌數逐年增加，已近860萬輛，是車麗屋最大的營運動能，也是年營業額如今突破20億元的另一個關鍵。

奮勇挺進規模近4000億元的台灣汽車售後市場，並帶領車麗屋衝到零售冠軍的卓豐閔，最初不是銷售人員或業務，而是個不折不扣的「汽車維修職人」，也就是俗稱的「黑手」。

在車麗屋的百貨店旁邊，都有一座保養廠。採訪這天，卓豐閔和同仁切磋技藝之餘，也睜開修車的「鷹眼」，巡視廠內現況，連一根稍微歪斜的鋼條都不放過，叮囑同仁追蹤、維修，才會兼具美觀與安全。

國小三年級時，卓豐閔就點燃了這股「維修魂」。「那時候，我哥開了一家機車行，我下課就會去他的店裡打工，摸出興趣，」令這位彰化農村子弟著迷的，不是家裡的稻田和作物，而是機車行的引擎，「吸氣進去，點火就有動力，你不覺得很好玩嗎？」

帶著對機械原理的濃厚興趣，卓豐閔高中選讀汽車修護，畢業後上台北，從學徒做起，相繼在知名的大發汽車、雷諾汽車原廠任職，老師傅、外國講師傳道授業，加上夜以繼日的練習，讓他的技術突飛猛進。下班後跟同事在外接案，因為維修品質優異，不出半年就名聲傳開。

之後，卓豐閔入伍，許多日本車用零售與售後服務的企業來台展店，彼此競爭激烈，搶才也搶得兇。他退伍後，搭上這波台灣AM（After Market）市場的起飛潮，進入日商野田汽車百貨台中店工作，除了維修，還跨足採購、貨架管理、客服。

經過嚴格訓練，卓豐閔愈做愈上手，還累積財富買了一台車，興沖沖地在自家店裡購買配件。

沒想到，結帳時，氣氛整個僵了，商品賣不了成本價，「他們說公司規定員工價最多就是九折，我買一買，月薪就幾乎給公司啦！我忿忿不平，乾脆不幹了。」

集資創業闢「高低桿」商模

那時，一股創業的念頭油然心生。卓豐閔便找了幾個朋友合伙開店，車麗屋因此誕生。

卓豐閔顯然沒有忘記之前離職創業的動念，現在，車麗屋員工買自家產品，都是成本價，「你賺自己員工的錢有什麼意思？大家都是一家人啊！」

靠著400位「家族成員」齊心打拚，車麗屋年營收衝破20億元，2000年在板橋開幕的創始店，還曾創下單店年營業額破兩億元的紀錄。

卓豐閔還理出一套車麗屋專屬、獨特的「高低桿」商業模式。

他分享，為了省去中間商的盤價支出，車麗屋自營品牌商品採低桿的低價銷售，高桿的高價商品則委託優質代工廠製造，再尋求國際汽車品牌商認證，「他們授權給我製造、銷售，我就可以貼他們的牌來賣，所以我只有付產品代工費。」

採行如此商業模式的產品，熱銷程度驚人，連汽車品牌商都聞風而來，買回母國自己賣。

已和車麗屋合作22年的德國光源大廠歐司朗台灣總代理、靖禾實業總經理馬樹宇提到，車麗屋精準找到消費受眾，店員還會教導消費者挑選光源產品的撇步，「要傳達正確訊息，買賣才有意義，創造三贏。」

為創造更多三贏局面，車麗屋投入台中沿線車站商圈的經營。卓豐閔說，地方政府花了數十億元綠化，再透過車麗屋的零售經驗和大數據，打造全新鬧區。

車麗屋從單店經營，改打商圈之戰，如何複製車用零售市場的成功經驗，並善用大數據零售戰力再創高峰，備受關注。

車麗屋

成立時間：2000年

董事長暨總經理：卓豐閔

資本額：2億元

員工數：400人

營業額：近三年每年營收20～25億元

主要業務：汽車用品零售、批發、現場安裝，汽車保養、維修

看更多遠見雜誌文章：

北市最大！大巨蛋24小時營業餐廳曝光，夜經濟商機有多大？

全台7-11台南這間最大！新店型「Par K* Avenue」開幕，羅智先揭好逛在哪？

20年「不關店」祕訣公開！World Gym四大指標精準選店，打造年營收兩億「店王」

延伸閱讀

NBA／三大數據全隊第一！唐西奇率隊闖總冠軍賽 史上第6人

電信偵查無此事？ 劉宏恩批胡扯：政府不稱職且失格 在野立委用功一點

人氣暢銷書《被討厭的勇氣》作者再推新作 練習透過對話理解自己

黃仁勳五大美食足跡聲量揭曉！最愛逛的「夜市」是它

相關新聞

從五星市長到總統…賴清德如何拆解國會僵局？醫界出身的他 從政資歷完整

台灣出現首位醫界出身、曾是五星首長的總統！賴清德歷任立委、市長、行政院長，最後登上總統大位。但面對三黨不過半的國會，接下來的四年，勢將考驗重重。

黃循財時代來臨 他要如何讓「新加坡夢」翻新頁？

新加坡總理正式交接，李顯龍交棒給新任總理黃循財。承襲60年經濟高速發展的新加坡，首位新加坡建國後出生的總理，黃循財如何帶領新世代人民，重新詮釋「新加坡夢」？ 

168萬會員大數據加持 車麗屋如何打造全台最長商圈？

車用零售龍頭「車麗屋」，首度跳脫汽車精品百貨，搶下台中鐵路高架化後的橋下商圈標案。車麗屋如何複製車用零售市場的成功經驗，將版圖拓展到商場？

獨居？與子女同住？養老院？50＋新居住主義崛起

許多人一談到退休生活，會想到什麼？存款多少才夠用、需要哪些醫療資源等。當然，還有最重要的：要住哪裡？的確，人生下半場要活得精采，不能少了「合適居所」的退休規劃。目前，全球都面臨高齡化挑戰，50+的居住型態，也變得愈來愈多元，包括養生村、樂齡宅、青銀共居……，都是老後住所的新興選擇。你的新居住主義，即將實現。

連台積電都搶推「員工體驗」 你一定要知道的企業徵才新顯學

全球職場迎來新的分水嶺，從「人求事」變成「事求人」的賣方市場，堪稱是工作者最好的時代，卻是企業最壞的時代。

城市風雲30年！《遠見》縣市調查 見證五星首長走進總統府

很難想像，一份民意調查竟可執行30年，且持續保有公信力與影響力；而台灣民眾對特優縣市長的慣有稱謂「五星首長」，也是來自於此民間評比，而非官方加持。這就是「遠見縣市長施政滿意度調查」。這項從1995年開始執行的調查，反映1994年地方首長全面直選的歷史淵源。30年來，《遠見》看到城市翻轉，城市也因《遠見》調查而更有遠見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。