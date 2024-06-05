168萬會員大數據加持 車麗屋如何打造全台最長商圈？

【文／郭逸】

車用零售龍頭「車麗屋」，首度跳脫汽車精品百貨，搶下台中鐵路高架化後的橋下商圈標案。車麗屋如何複製車用零售市場的成功經驗，將版圖拓展到商場？

台中鐵路高架化之後，台鐵局開立標案，將北起豐原站、南至大慶站，全線約21.7公里的橋下閒置空間，打造為全台最長的高架橋下商圈。

特別的是，這個指標性工程的得標者，是台灣最大車用零售業者「車麗屋」。

對於首次跳脫汽車精品百貨，跨足經營複合式商場，車麗屋董事長暨總經理卓豐閔說：「一站會有一店，除了六家大坪數標準店，有些店會根據商圈特性，設計成專賣店，其他空間有超商、咖啡店、速食店，都談好了。」

「台中這塊，今年陸續開幕以後，至少增加四成營業額。」卓豐閔能誇下如此海口，是因為車麗屋在零售業已經累積24年的底氣，全台30家店，擁有琳琅滿目的14萬種商品。

14萬商品，整合消費大數據

從香水、行車紀錄器到輪胎、鋁圈，車麗屋通通都賣。更重要的，是洞悉消費者需求的多元大數據。「我賣那麼多東西，每個部門都有數據，還有168萬個會員，可以操作很多東西出來賣，光看數據就知道這幾十年的數量變化，跟挖礦一樣，」卓豐閔強調資料庫的重要性。

拆解車麗屋的大數據，主要消費客群是35～50歲的男性，同時也汲取「現場」數據，松江店長林思吟就觀察到年輕女性消費力道加大，因為經濟獨立，她們更懂得透過車輛彰顯生活品質。

此外，統計至2023年，台灣汽車累計掛牌數逐年增加，已近860萬輛，是車麗屋最大的營運動能，也是年營業額如今突破20億元的另一個關鍵。

奮勇挺進規模近4000億元的台灣汽車售後市場，並帶領車麗屋衝到零售冠軍的卓豐閔，最初不是銷售人員或業務，而是個不折不扣的「汽車維修職人」，也就是俗稱的「黑手」。

在車麗屋的百貨店旁邊，都有一座保養廠。採訪這天，卓豐閔和同仁切磋技藝之餘，也睜開修車的「鷹眼」，巡視廠內現況，連一根稍微歪斜的鋼條都不放過，叮囑同仁追蹤、維修，才會兼具美觀與安全。

國小三年級時，卓豐閔就點燃了這股「維修魂」。「那時候，我哥開了一家機車行，我下課就會去他的店裡打工，摸出興趣，」令這位彰化農村子弟著迷的，不是家裡的稻田和作物，而是機車行的引擎，「吸氣進去，點火就有動力，你不覺得很好玩嗎？」

帶著對機械原理的濃厚興趣，卓豐閔高中選讀汽車修護，畢業後上台北，從學徒做起，相繼在知名的大發汽車、雷諾汽車原廠任職，老師傅、外國講師傳道授業，加上夜以繼日的練習，讓他的技術突飛猛進。下班後跟同事在外接案，因為維修品質優異，不出半年就名聲傳開。

之後，卓豐閔入伍，許多日本車用零售與售後服務的企業來台展店，彼此競爭激烈，搶才也搶得兇。他退伍後，搭上這波台灣AM（After Market）市場的起飛潮，進入日商野田汽車百貨台中店工作，除了維修，還跨足採購、貨架管理、客服。

經過嚴格訓練，卓豐閔愈做愈上手，還累積財富買了一台車，興沖沖地在自家店裡購買配件。

沒想到，結帳時，氣氛整個僵了，商品賣不了成本價，「他們說公司規定員工價最多就是九折，我買一買，月薪就幾乎給公司啦！我忿忿不平，乾脆不幹了。」

集資創業闢「高低桿」商模

那時，一股創業的念頭油然心生。卓豐閔便找了幾個朋友合伙開店，車麗屋因此誕生。

卓豐閔顯然沒有忘記之前離職創業的動念，現在，車麗屋員工買自家產品，都是成本價，「你賺自己員工的錢有什麼意思？大家都是一家人啊！」

靠著400位「家族成員」齊心打拚，車麗屋年營收衝破20億元，2000年在板橋開幕的創始店，還曾創下單店年營業額破兩億元的紀錄。

卓豐閔還理出一套車麗屋專屬、獨特的「高低桿」商業模式。

他分享，為了省去中間商的盤價支出，車麗屋自營品牌商品採低桿的低價銷售，高桿的高價商品則委託優質代工廠製造，再尋求國際汽車品牌商認證，「他們授權給我製造、銷售，我就可以貼他們的牌來賣，所以我只有付產品代工費。」

採行如此商業模式的產品，熱銷程度驚人，連汽車品牌商都聞風而來，買回母國自己賣。

已和車麗屋合作22年的德國光源大廠歐司朗台灣總代理、靖禾實業總經理馬樹宇提到，車麗屋精準找到消費受眾，店員還會教導消費者挑選光源產品的撇步，「要傳達正確訊息，買賣才有意義，創造三贏。」

為創造更多三贏局面，車麗屋投入台中沿線車站商圈的經營。卓豐閔說，地方政府花了數十億元綠化，再透過車麗屋的零售經驗和大數據，打造全新鬧區。

車麗屋從單店經營，改打商圈之戰，如何複製車用零售市場的成功經驗，並善用大數據零售戰力再創高峰，備受關注。

車麗屋

成立時間：2000年

董事長暨總經理：卓豐閔

資本額：2億元

員工數：400人

營業額：近三年每年營收20～25億元

主要業務：汽車用品零售、批發、現場安裝，汽車保養、維修

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