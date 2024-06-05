獨居？與子女同住？養老院？50＋新居住主義崛起

【文／李加祈】

許多人一談到退休生活，會想到什麼？存款多少才夠用、需要哪些醫療資源等。當然，還有最重要的：要住哪裡？的確，人生下半場要活得精采，不能少了「合適居所」的退休規劃。目前，全球都面臨高齡化挑戰，50+的居住型態，也變得愈來愈多元，包括養生村、樂齡宅、青銀共居……，都是老後住所的新興選擇。你的新居住主義，即將實現。

你對退休住處有什麼想像，是與子女同住、兒孫滿堂，還是獨自住進老人院？其實現代退休居住選項早已跳脫這兩種框架，發展出養生村、好友共居、青銀共居、拖車小木屋等多種居住型態。

台灣將於2026年邁入超高齡社會。根據資策會產業情報研究所分析，預估到了2030年，台灣未與親人或朋友同住的銀髮高齡長者住宅，將達到125萬戶。而65歲以上的長者大多數會獨居或雙居，占總人口30％，並可能在2026年後，進一步提高至50％。因此，愈來愈多屆齡退休人士開始在身體退化前，提前規劃老後住所。

由衛福部《老人狀況調查報告》也可看出，55至64歲受訪者心目中的理想居住方式，雖以「和子女住在一起」居冠，但比率已從2013年的66.2％，降至2022年的51.9％；認為只和配偶同住，是理想居住方式的受訪者占比，則由18.5％增至28.7％。

另一方面，台灣於1958到1966年，期間每年平均出生逾40萬的嬰兒潮，已在近年陸續成為退休族。這批數量直逼380萬人的「退休大軍」，力圖打造屬於自己的新居住主義，滿足樂齡階段對家的想像。

380萬戰後嬰兒潮，追求理想老後住居

380萬人的戰後嬰兒潮逐漸離開職場，這群台灣最富有的一代，在高收入和高教育程度的條件下，創造出嶄新的退休生活面貌，連帶影響退休居住選項。

隨著潤福、長庚養生文化村的知名度提升，養生村躍升為台灣熱門的退休居住選項。除了包吃包住，養生村主打各式附帶服務，像是營養餐食、交通接送、醫療照護、運動健身、休閒娛樂等。

不只養生村，近年更出現「老人公寓」「青銀共居」「樂齡宅」等多種退休住宅選項。

放眼全球，近年面臨人口高齡化挑戰的已開發國家，出現哪些更多元的50＋新居住選項？

退休後，選擇最適合你的居住形式

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