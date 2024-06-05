連台積電都搶推「員工體驗」 你一定要知道的企業徵才新顯學

【文／彭杏珠】

全球職場迎來新的分水嶺，從「人求事」變成「事求人」的賣方市場，堪稱是工作者最好的時代，卻是企業最壞的時代。

6月適逢畢業季，各行各業全面缺工，藍領、白領都一樣，人資團隊忙著到各大校園招聘，連「護國神山」台積電也承受到徵才壓力。為因應此困境，全球正掀起一股「員工體驗」風潮。

員工體驗，你沒有聽錯。企業的利害關係人，雖然包含企業主、客戶、股東、供應商、員工，過去卻傾斜以顧客、股東為主，鮮少談「人才永續」；現在人力嚴重不足，做事的員工比客戶還重要，企業在打造「顧客體驗」之餘，也必須在意員工的感受了。

「其實，員工不只是員工，也是顧客，很多人因喜歡某品牌而加入團隊，經營者應換位思考，同仁的體驗愈好黏著度愈高，敬業度也愈高，企業才能永續發展，」美世顧問公司（Mercer）副總經理劉靜穎說，顧客有好的體驗，會再次光臨，成為死忠粉絲，員工也一樣，經營人才與客戶的道理一致。

連台積電都重塑企業文化，推動員工體驗

美世從2016年開始出版全球人才趨勢報告，近三年的調查發現，全球人資（含台灣）投入最多、最優先的工作重點，竟然是「提升員工體驗以留任人才」。

去年上半年，104人力銀行資深副總經理鍾文雄參加一場人才論壇，他轉述台積電人力資源資深副總經理何麗梅的演說內容：台積電環繞員工職涯各階段，規劃多元體驗，包含員工生命週期中，與組織的每一次互動，打造從「吸引、招募、入職、參與、績效、發展到退休」的多元與共融（DEI）員工體驗。

今年元月28日，何麗梅也在宏碁集團創辦人施振榮與雷鳥學院合辦的論壇上分享。「我聽到她說，2024年是台積電文化轉型元年，我很確定沒聽錯，」韋萊韜悅（WTW）組織、人才與獎酬顧問諮詢台灣總經理姜欣嵐驚訝地說。

無獨有偶，聯發科也做了同樣的事。3月底，資深副總經理暨人資長林秀瑜在「多元×平等×共融DEI管理實戰」論壇中指出，過去提到員工體驗，會想到聯發科有托兒所、健身房、餐廳等，這只是一部分。員工體驗更深刻的意涵，是「員工與企業一起經歷的旅程」，不只為了員工，而是企業永續。

聯發科壓根沒想到，員工體驗很快就帶來效益，2022年，台灣事業體的離職率降至5％，遠低於台灣高科技服務業的13.7％。

不僅台積電、聯發科，PressPlay等新創公司也很重視員工的感受。期許更多企業能試著展開與員工的職場體驗旅程，一起迎接新世紀的挑戰。

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