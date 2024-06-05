城市風雲30年！《遠見》縣市調查 見證五星首長走進總統府
【文／李建興】
很難想像，一份民意調查竟可執行30年，且持續保有公信力與影響力；而台灣民眾對特優縣市長的慣有稱謂「五星首長」，也是來自於此民間評比，而非官方加持。這就是「遠見縣市長施政滿意度調查」。這項從1995年開始執行的調查，反映1994年地方首長全面直選的歷史淵源。30年來，《遠見》看到城市翻轉，城市也因《遠見》調查而更有遠見。
2024年5月20日，中華民國第16任總統就職大典，上午9點於總統府廣場前隆重登場。每逢這個場合，除了第一男女主角—正副總統外，典禮上排排坐的來賓，總是媒體鎂光燈強力捕捉的焦點。摒除海內外各界佳賓外，這儼然是台灣政治A咖難得齊聚的嘉年華會。
其中，最受人矚目莫過於新政府一級首長。畢竟從這天開始，他們將左右著台灣未來四年的發展，而由於本屆政府首長多半是第一次接任現職，更難免令人民既期待又怕受傷害。
但，若要說這些府院新秀都是缺乏執政經驗的素人首長，恐怕有失公允。首先，新總統賴清德是執掌台南市府七年的五星市長，而身旁的總統府祕書長潘孟安，則是執政八年、蟬聯四屆五星的屏東縣長。至於忙著接待外賓的外交部長林佳龍，也是當過四年台中市長的政壇老將。
不只如此，當了八年桃園市長、摘下五屆五星的海基會董事長鄭文燦，以及在高雄市長任期內勇奪六次五星的陳菊，甚至曾代理過台南市長的現任交通部長李孟諺⋯⋯，更一一成為新政府的要角。
其實，「縣市幫」的龐大勢力，不僅在這次新政府團隊中發酵。倘若，再將鏡頭聚焦在非新政府成員的座上佳賓，更可窺見地方百里侯在台灣政壇無遠弗屆的影響力。
在會場中現身的，除了十多位現任縣市長外，其餘包括民眾黨主席柯文哲，才剛從台北市長卸任；行政院前院長蘇貞昌也在屏東縣和台北縣（現為新北市）歷練過首長；而前副總統呂秀蓮，更早在27年前就在桃園縣（現為桃園市）歷練過首長。
總之，一場就職典禮，無疑是台灣「政治明星養成記」的成果展，若說這些流著地方首長血液的人才，撐起了台灣政壇半邊天，雖不中，亦不遠矣。
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