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直擊中國新能源車廠 新能源車台鏈出列

聯合新聞網／ 遠見
新能源車在大陸的銷售量，年增百萬台以上，燃油車已如昨日黃花。 圖為特斯拉上海展示中心，打出「再見，燃油時代」的廣告詞。張智傑攝
新能源車在大陸的銷售量，年增百萬台以上，燃油車已如昨日黃花。 圖為特斯拉上海展示中心，打出「再見，燃油時代」的廣告詞。張智傑攝

【文／邱莉燕】

「汽車首超房地產，成為中國經濟第一支柱！」「汽車業產值占總GDP的比重已達8％，占製造業產值更有三成之多」……，都是形容現今中國大陸汽車市場盛況。風風火火的背後，新能源汽車功不可沒。

「大陸吃肉，台廠跟著喝肉湯。」以往只要中國大陸某個產業爆發，台廠也有機會雨露均霑，這次在新能源車領域，台廠也掌握住了商機。雖然這些台廠在中國大陸整車市場中占比不高，但每一項都是關鍵中的關鍵。

根據麥肯錫報告，光是新能源汽車的「三電」核心零組件全球產值，2030年就可望成長至4600億美元；也就是，一場年產值至少新台幣15兆元的移動革命，正在發生中。

民間消費不振的低氣壓，壟罩在中國大陸上空，小米第一台汽車SU7卻意外熱賣，像一道從地而起的光束衝破烏雲。北京朝陽合生匯購物中心B2，看車的人絡繹不絕，試駕的預約曾在一天之內超過10萬人，24小時下單8萬8898台。

「汽車首超房地產，成為中國經濟第一支柱！」自中國汽車工業協會公布2023年汽車製造業營收約10.1兆人民幣的數據後，這類標題便病毒式傳播全網。汽車業產值占總GDP的比重已達8％，占製造業產值更有三成之多，在在標誌著中國大陸經濟結構的深刻轉變。

風水輪流轉的，還有「世界第一大汽車出口國」的頭銜，由日本換成了中國大陸。2023年中國汽車出口491萬輛，成長57.4％，大大超越日本的442萬輛。大陸蟬聯全球第一大汽車銷售國，更在2023年以3009.4萬輛創下銷售歷史新高。

此外，比亞迪躍也升全球TOP 10汽車銷量品牌，並在2023年底銷量勝過電動車龍頭特斯拉，也象徵大陸汽車業在國際舞台上崛起，勢頭之迅猛，速度之快，跌破業界眼鏡。

2023，中國為全球第一大汽車銷售國
2023，中國為全球第一大汽車銷售國

新能源車激起巨大漣漪

打造這一車市盛況，新能源汽車功不可沒。中國大陸平均每出口三輛汽車，就有一台新能源車。2015年內銷僅約18萬輛的「NEV」，不到十年竟成長50餘倍。在上海街頭「打車」（搭計程車），已經找不到一台燃油車了。

「像是一台手機裝上四個輪子」的新能源車，不僅吸引手機大廠華為、小米跨界投資，還招來互聯網基因深厚的「造車新勢力」蔚來、理想、小鵬等紛紛加入造車大軍。一個有趣的對比是，蘋果放棄了研究十年的電動車項目，而繼賓士宣布放棄2030年全面實現「電動化」的計畫之後，BMW也宣布停止發展電動車，大陸汽車人戲稱為「東升西降」。

前福特中國副總裁、「台灣車界老兵」劉曰海預估，大陸燃油車占市場銷售比現為七成，燃油車仍是主流，但再過一、兩年，「新能源車在大陸市場的占有率，肯定超過一半。」

2023年中國新能源車銷售949.5萬輛，若每輛車均價以新台幣60萬元計算，商機高達5.673兆。而根據麥肯錫未來出行研究中心報告，新能源汽車零組件「三電」系統的全球市場規模，可望從2023年的1200億美元成長到2030年的4600億美元（約新台幣15兆元），年均複合成長率超過20％。長三角、珠三角、成渝等地聚集上千家供應商，建立起龐大的產業聚落。

中國大陸汽車工業在電動化與智慧化的「一日千里」，無疑正在重新定義整個行業的新面貌，不僅關乎大陸汽車行業的未來，也必將深刻影響今後五至十年全球汽車行業的技術發展、商業模式乃至競爭格局。台廠豈非當如流水應變，以靈活之姿進化不止？

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