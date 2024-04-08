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USR省思／USR是大學的負債還是資產？ 

聯合新聞網／ 遠見
USR最終目的是希望與外部連結，為社會創造價值，更要將資產帶回學校。圖為國立虎尾科技大學的農場教學。虎尾科大提供
USR最終目的是希望與外部連結，為社會創造價值，更要將資產帶回學校。圖為國立虎尾科技大學的農場教學。虎尾科大提供

【文／李建興】

自教育部2018年啟動大學社會責任USR計畫以來，歷經五年洗禮，USR早已風行草偃。只是各大學在經費及生源拮据下，除了既有的研究與教學外，還要執行USR，會不會成為學校的無形負債？

「USR（大學社會責任）絕對不是『志工服務』，USR的國際連結，更不是大老遠跑到國外去當志工！」

1月25日，由教育部主辦的全國大專校院校長會議，集結全台上百位校長在朝陽大學開會。其中一場名為「從USR到SDGs永續高等教育」的主題分享，由於場內不少校長對於教育部如何評定各學校USR專案的良窳，以及如何才能得到經費的青睞，都感到納悶而紛紛提問，這使得目前負責綜理USR事務的教育部技職司長楊玉惠忍不住拉高了八度音回應。

但事實上，校長們的疑問其來有自。

USR風行草偃，成大學必要任務

教育部從2018年開始推動「大學社會責任實踐計畫」（USR計畫），短短六年，台灣高教圈刮起USR風潮，從萌芽階段，如今發展為百花齊放的盛況。

各校報予教育部的案件，累計至今已逼近700案。此外，從2024年《遠見》USR大學社會責任獎的參賽熱況，更可看出USR已成大學例行公事。其中，今年參賽學校由上屆的44校提升至54校，成長22.7％；報名件數更由120件增加至171件，成長42.5％。

但如此高的參與度，到底是學校已參透USR價值，而全力響應？還是只為了爭取教育部經費，被迫而進行的功課？

從部分校長們為難困惑的表情看來，顯然「USR對大學來說，到底是資產還是負債？」已是令各校糾結的「價值難題」。

雖然在高教圈，誰都心知肚明，大學除了研究、教學、培育人才的本分外，更得扮演「社會智庫」，為社會解題的角色。但USR動輒耗費數年的時間、數十萬的金錢、數十人的人力，卻往往無法像執行產業專案、辦個招生博覽會一般，有立竿見影的回饋。對於人力、物力及財力拮据的各大學院校來說，USR儼然是樁苦差事。

「利他」之餘，收到更多回饋

然而，USR真的只能是血本無歸的投資？

「絕對不是！」向來答話堅決的楊玉惠，再度不假思索地肯定USR的價值。她強調，USR並非要各大學去做慈善志工，而是藉由USR與外部連結，為社會創造價值，更要將資產帶回學校。

對此，向來有USR模範生的成功大學，該校社會創新型USR 資源中心召集人暨副校長陳玉女就呼應楊玉惠的話。她以成大多年來的執行經驗表示：「成大之所以會不計成本進行USR工程，正是因為我們從中累積了更多的『無形資產』。」

多年來，一談起USR，話題幾乎都鎖定在學校貢獻社會的「利他」面，但逆向盤點，USR回饋學校的資源，其實不少。

值得深思的是，隨著企業不再把獲利視為唯一KPI，而開始重視社會影響力，未來愈來愈需要能創造社會影響力、社會對話、社會永續實踐的人才。USR提供學生提早進入場域，開啟與社會對話的機會。就算計畫會有結案的一天，但大學的社會參與，必然永續。

看更多遠見雜誌文章：

什麼是USR？為何大學生都該懂？

遠見成立ESG共好圈！全台第一個ESG與USR整合平台

《遠見》USR獎贈獎典禮，各校如何與地方共好？專家提建言

延伸閱讀

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