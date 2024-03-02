個人碳有價時代來臨 銀行「綠金力」有感回饋

【文／廖君雅】

個人碳帳戶、減碳存摺出現了！只要響應綠色生活，還能從銀行獲得更多回饋、把行動力化為實際有感的「綠金力」。個人碳有價時代已經來臨，你跟上了嗎？

2024是金融機構的「碳有價」元年！年初第一個上班日，發行悠遊聯名卡流通卡量近600萬張的玉山銀行，即宣布與悠遊卡公司合作，推出持卡人交通減碳數據服務，為持卡人導入悠遊卡交通減碳數據服務，成為銀行業者首例。

悠遊卡公司開發的碳盤查管理系統，不但可計算出使用悠遊卡搭乘不同運具的減碳數據，特別之處在於，其電子票證溫室氣體盤查管理系統，更是全球第一個通過英國標準協會（British Standards Institution, BSI）查核的電子票證碳盤查系統，讓卡友使用各項運輸工具的減碳數據更具公信力。

至於該如何使用？很簡單，卡友只要透過玉山Wallet App開通支付碳帳戶，並使用具悠遊卡功能的信用卡或簽帳金融卡，搭乘指定大眾運輸工具，即可在玉山Wallet App查看交通減碳量成果。

包括捷運（含淡海輕軌、安坑輕軌、新北環狀線、高雄輕軌）、公車、客運、高鐵、台鐵、Youbike等運輸工具皆涵括在內，用戶可輕鬆查詢個人每月通勤減碳量及減碳量分布，還可對照相當於減少多少衛生紙、寶特瓶的使用量，以生活化有感的對比，提升大眾的減碳意識與意願。

悠遊付提供減碳量計算機

如果不是玉山銀卡友，而是持有悠遊卡，也可打開悠遊付App，從中檢視「我的減碳存摺」，即可看到自己搭乘交通運具的碳足跡及減碳量。悠遊卡公司表示，搭乘大眾交通工具日積月累省下的碳排放量，絕對超乎想像。根據統計，2023年8月的減碳量為6300萬公斤，相當於162座大安森林公園每年碳吸附量，十分可觀。

目前，悠遊卡也在內科企業推出「員工通勤碳排放統計數據服務」，為企業計算員工通勤的碳足跡及減碳量，協助企業完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查及ESG認證，包括台達電、兆豐銀行等皆有響應，不少內科企業也加碼員工抽獎，鼓勵通勤族員工搭乘大眾交通工具，希望藉此改善內湖壅塞，並推動節能減碳。

查閱悠遊付App，每一公里排碳量僅56克的排碳量，較開車每公里的80克省下許多，系統還會換算為塑膠杯、吸管和免洗筷的數量，讓用戶更有感。

這只是個人碳有價時代的起點，當相關減碳行為可被驗證並統計，距離可實際換算成回饋折抵的「綠金」，也不遠了。

「綠卡」風潮，鼓勵低碳消費

除了悠遊卡，金融業也開始時興發行綠色消費概念信用卡。

王道銀行2022年就推出「低碳生活卡」，首創由消費者的購買產品碳排放量決定現金回饋比例，不論新舊戶，都可透過串接到大數據資料庫的碳足跡計算器，查詢自身每筆刷卡消費的碳排放量明細。也期望消費者透過此方式，能更審慎消費，減少購買造成大量碳排放的商品，進而促進綠色消費。

去年下半年，玉山熊本熊卡便以業界首創的「石頭紙」結合「PETG環保材質」，打造可回收及燃燒後不產生有毒物質的特性。今年1月初，永豐銀行推出的全新「現金回饋Green卡」，卡體同樣採環境友善材質製作，並提供國內食、宿、遊、購、行精選百大綠色通路刷卡消費享最高5％現金回饋，更為卡友種樹協助林地復育，以行動支持環境永續。

特別的是，其提供簽帳金融卡碳足跡查詢功能，以及相關綠色存款、「Showtime休碳任務」等創新綠色金融體驗。

而合併花旗信用卡、1月中旬才發行的新版「星展eco永續卡」，正式搖身一變，成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。其卡片導入碳中和技術，降低製卡過程238噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量。

同時，星展信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。攜手包括鮮乳坊、茶籽堂、玩轉學校等長期陪伴的伙伴，共同推出最高至10％回饋的綠色消費加碼，邀請更多卡友認識這些具永續願景的企業，並支持相關優質產品與服務，共創正面的社會影響力。

個人碳有價時代來臨，任何支持永續、減碳的作為，都可望換來更有感的回饋。你跟上了嗎？

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