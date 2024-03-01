「大聲預算」掀風潮 年輕人存錢靠一張嘴？

【文／吳季柔】

全球Z世代，正吹起「大聲預算」風潮！這個由美國喜劇演員在TikTok首度提出的概念，要你對過度跟風消費、不合理的價位，大聲說「NO」。提倡理性購物，鼓勵存錢，真的能只靠一張嘴嗎？

剛度過農曆新年七天連假的你，荷包又大失血了嗎？

假期過後，很多人一定超級懊惱：一連串的走春、送禮，讓很多人2024開年立下「存錢」的新年新希望，一如乾癟的荷包，恐怕已奄奄一息。

在萬物齊漲的年代，的確可能一個不小心，就走上「窮忙族」「月光族」的道路。

但別擔心，也不是沒有避免這種惡性循環的方法。例如，歐美現在正吹起的「大聲預算」（loudbudgeting）風潮，鼓勵你若要「存錢」，就要大聲說！

「不想花錢」，拒絕過度消費

沒有慶祝農曆年習俗的歐美國家，一年最集中的消費，常落在11月底至隔年的「聖誕新年假期」。

隨著腦袋從佳節氣氛中清醒，殘留的酒精，也在DryJanuary（零酒精1月）挑戰中代謝完畢。如果這時候，再收到金額驚人的信用卡帳單，自然會開始反思、著手調整理財方式。大聲預算的風潮，就在此際趁勢席捲社群。

「不是『我沒有預算』，而是『我不想花』。」美國作家兼喜劇演員巴特爾（LukasBattle），2023年底，首度在TikTok提出大聲預算。

相較2023年蔚為潮流的「低調奢華」（quietluxury），鼓勵消費者轉向較頂級、小眾的精緻品牌，追求更個人化體驗，他認為，2024年應該推廣的消費方式，是大聲預算。「低調奢華是對名人的崇拜，而大聲預算則是關於普通人的平凡日常。」兩者形成強烈對比。

所以，「大聲預算」到底是什麼？這股風潮強調，節省開支，應該大聲講出來！透過在朋友圈公開預算與支出計畫，避免受潮流誘惑、擺脫「勸敗」你的壞朋友，就不會過度消費。

巴特爾向《華爾街日報》透露，提出大聲預算的契機，源自某次與朋友的晚間聚會。儘管他提議去朋友家一起煮飯，度過簡樸的遊戲之夜，但最終，一行人還是去了昂貴的義大利餐廳。

巴特爾沒有向朋友說的是，在曼哈頓東村享用這頓晚餐，已遠超出原先的預算。他才意識到，這些消費並非他真心想要，也不合理。

他於是提出大聲預算的倡議。結果，迅速引起廣泛認同，搜尋標籤#loudbudgeting的瀏覽數突破1840萬次。巴特爾該則影片的觀看數也突破150萬、愛心數18萬，更有上千則留言贊同，「我光是在家就花了很多錢，所以我要待在家裡。」「這完全是應對經濟衰退的核心方法。」「2024年，我將盡可能節儉，不做無謂的支出。」

不斷更迭的社群潮流，營造出無窮無盡的購物欲望，再加上朋友圈之間的壓力，洗腦人們應該獻上錢包、持續消費。事實上，許多人早已感到無法負擔。

26歲的柏克（Madeleine Burke）正是受困其中的一員。好友每兩週會去美甲沙龍，上次柏克與她同行，花了約新台幣1400元做足療，她卻立刻後悔了。

「我不敢相信我付錢了，我明明在家也可以享受足療。」柏克坦言，她認為當前大聲預算的潮流，讓她未來遇到同樣的狀況時，更有勇氣開口拒絕，進而改善她的消費模式。

值得注意的是，大聲預算並非一味縮衣節食，而是合理安排預算，透過公開表明理財計畫，減少、避免計畫之外的非必要支出。

正如一則響應大聲預算的TikTok影片形容，拒絕不在優先事項的消費，「不因為朋友都擁有，而跟著消費。」例如，當朋友邀約去吃fine dining（精緻餐飲），可以委婉拒絕，解釋正為了買新車存錢；或是朋友炫耀新買的昂貴手機殼，可以不受誘惑與同儕壓力，說明當前正為了歐洲之旅節省開銷。

節省支出的風潮，也顯現在中國的農曆新年消費趨勢上。《Vogue Business》調查，49％受訪者對當前經濟感到擔憂，擔心失業的占比達1／4，也衝擊到春節送禮市場。

過年送禮，著重犒賞自己

數據顯示，只有19％的受訪者，購買春節禮品的預計消費金額為人民幣1.5萬（約新台幣6.5萬元）；這個比率，較前一年大幅下滑16％，顯示大筆年節禮品消費恐將縮水。

而在大多數受訪者（75％）的規劃中，只預計消費人民幣2500元（約新台幣1.1萬元）。

分析主要送禮對象，將大部分預算，用於買禮物犒賞自己的占比為28％，排名第二，略輸給家人的32％；僅7％受訪者將大部分賀禮送給朋友。

看來過年禮品預算愈趨緊繃的同時，不少人計畫將這筆「年節炸彈」，轉換為自己的新年禮物，有意改變過往為顧全禮數的過度消費，與大聲預算有異曲同工之妙。

理財方式百百種，當前歐美年輕世代吹起大聲預算風潮，不管是投資、旅遊，或是嚮往已久的物品，都希望專注在真心想要的清單上。

讓我們從現在開始，一起養成更有自覺的財富管理態度！

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