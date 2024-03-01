生成式AI七大功能實戰 用完就回不去了！11億個工作將「AI化」 你準備好了？

【文／彭杏珠、曾子軒】

AI狂潮下，ChatGPT、Copilot、Midjourney、Toko、Power Automate等工具不斷推陳出新，應用範圍愈來愈廣，使用人數也不斷增長。《遠見》走訪不同產業的工作者，他們一致推崇有了全年無休的「AI助理」後，大幅節省時間，效率及品質也明顯提升。如今，AI工具已成為「用過就回不去」的心頭好。

身為工作者的你，還在擔心被AI搶飯碗？事實上，每個人最該擔心的，是比你更會使用AI的那群人。從現在開始理解AI、運用AI，幫職能加分，才不會被時代所淘汰！

2023年，生成式人工智慧（GenAI）崛起、ChatGPT面世，加上虛擬實境、沉浸式技術的變革，已對未來的工作產生巨大影響。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，到了2030年，全球有11億個工作崗位，有可能被技術全面改變。

如果此預測成真，身為工作者的你該怎麼辦？

儘管，至今仍有人對生成式AI抱持懷疑態度。殊不知ChatGPT已廣泛運用在日常生活中，已有人變身為多國語文行銷高手；有人用來快速完成結案報告，各種應用已超乎想像。

萬寶華企管顧問商業合夥人暨資深經理李美樺發出讚嘆聲：「天啊！它簡直就像神一般的存在。」設計師張智翔說，「只要輸入提示詞，就能大量產出精緻圖像，各種風格任君挑選。我要什麼東西，它就能給我什麼東西。」

GenAI有感改變，縮短工時、生產力大增

GenAI為何讓工作者如此有感？主要是大幅縮短工時、提升生產力。2023年8月，麥肯錫報告指出，GenAI和其他科技有潛力減少員工六至七成現有工時；2024年2月，奧緯諮詢公司估計至2030年，GenAI可望讓每年省去3000億個工時。

隨著應用層面愈來愈多，個人使用人數也不斷增長，但企業部分並不明顯。跨國會計事務所資誠（PwC）今年元月針對亞太地區執行長（包含台灣）的調查指出，有超過75％執行長一致同意，未來三年內，GenAI將大幅改變企業創造價值的方式、增加產業競爭，同時也讓員工需要培養新技能。然而，在過去一年內，公司導入GenAI的只有33％，因GenAI改變企業科技策略的僅有28％。

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