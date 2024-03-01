「即時享樂」風潮來臨！350萬享世代引爆「最後一分鐘」兆元商機

【文／彭杏珠、吳婉瑜】

這群人正在改變台灣的消費市場！他們是位於25至35歲、約350萬的「享」世代，有七成五未婚、單身，是史上消費行為最獨特的族群。 經《遠見雜誌》調查發現，享世代擁有享樂與上網分享兩大特性，掀起「Last Minute」（最後一分鐘）即時享樂風，每年消費潛力高達上兆元。

除了享受生活，他們更在意「價值理念」，例如平權、動保、永續、剩食等議題；也樂於追求新知，挑選各種線上課程，投資自己。 現在，你一定要認識這群台灣最敢、最願意消費的年輕世代，企業若能掌握「即時享樂、體驗、網路分享、價值理念、學習」等關鍵字，趁早建立互動平台，更有機會搭上「享世代」的消費列車，開創商機！

你一定要認識台灣最敢、最願意消費的年輕世代。

這個位於25至35歲、約350萬的人口中，有七成五未婚、單身，是史上消費行為最獨特的族群。經《遠見雜誌》調查，發現該世代擁有享樂與上網分享兩大特性，遂將其命名為「享」世代（表1）。

而這群人正在改變台灣的消費市場，如果企業不懂得經營，恐被淘汰出局。

整理：彭杏珠

25～35歲、350萬族群，台灣消費意願最高世代

開業40年的大立百貨是高雄首家日式百貨，曾承載當地人美好的共同回憶，前幾年業績卻不如預期，從2019年起轉攻年輕市場，陸續引進in89豪華影城、蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）等受青年歡迎的業態。隨即讓2022的營收成長30％，來客數更增加六成，尤以18至40歲占比最高。

此舉，無疑為大立注入強心劑。去年12月7日再接再勵，大手筆騰出地下美食街1000多坪空間，打造全台最大日本藥妝雜貨「唐吉軻德」；連一、二樓的化妝品、精品專櫃，都讓位給「無印良品」。

這兩大品牌均深受年輕人青睞。大立百貨行銷總監黃岩平不諱言，他們就是深耕年輕世代，「貴婦隨便刷個精品包30～40萬起跳，客單價很高，但來客數少；年輕人消費單價雖低，來店次數卻更頻繁，最終希望能將客流轉換成客單。」

為何大立敢下賭注，專攻年輕客層？從去年底開幕後，大立的「唐吉軻德」「無印良品」每逢例假日便人潮洶湧，即可看出端倪，不僅2023年營收站穩15億元大關，預估唐吉訶德每年可帶來3億的貢獻度，2024年更上看18億元。

同在高雄的「五郎時食」老闆胡財賓也見識到年輕人的消費力。他從事餐飲業30年，開設的義郎創作壽司店，客群介於35至70歲，客單價約700元；2020年，看到蔬食的趨勢，另創日式蔬食料理，客單價拉高至1100元，年齡層降至25至35歲且逼近五成，「1000多元都能吃上高檔燒肉了，沒想到年輕人接受度如此高、營收還增加了。」胡財賓不可置信地說。

別小看月薪僅3至5萬元的享世代，如以最低3萬元計算，每年近350萬人的可支配總金額已突破兆元新台幣。

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