全球氫能競賽！TOYOTA豪擲上兆元 搶當車壇永續霸主

聯合新聞網／ 遠見
豐田（TOYOTA）的台灣總代理和泰汽車，在去年12月的台北車展中，展出第二代氫能車「MIRAI」，吸引眾人目光。蘇義傑攝
豐田（TOYOTA）的台灣總代理和泰汽車，在去年12月的台北車展中，展出第二代氫能車「MIRAI」，吸引眾人目光。蘇義傑攝

【文／郭逸】

電動車技術推陳出新，持續盤據全球車市重要地位。但新能源科技陸續突破，實力不容小覷。包含多年來推展的氫能車，就有了技術性躍進，全球汽車大廠豐田（TOYOTA）便重金壓寶在氫能車研發，而非隨波逐流，孤注一擲在電動車領域，向特斯拉（Tesla）直球對決。一場全球車市的永續大戰，暗潮洶湧。究竟，豐田在想什麼？

2024年開春，全球車市就熱鬧滾滾，豐田（TOYOTA）、特斯拉（Tesla）兩大車廠直球對決了！豐田端出壓箱寶「氫能車」參戰，劍指特斯拉電動車的新能源車霸主地位。

2020年底，豐田的第二代氫能車「MIRAI」上市，颳起一股旋風。就在去年12月，豐田的台灣總代理和泰汽車乘著這股「氫」風，帶著MIRAI飛越2000公里，降落到台灣的台北車展上；同時亮相的，還有豐田旗下日野（HINO）公司生產的氫能巴士「H2 City Gold」。豐田成為唯一的氫能車業者，在展場獨領風騷。

殊不知，觀眾花30分鐘就看完的這兩台氫能車，背後卻隱含了豐田耗時30多年、花費上兆元的世紀賭注。

豐田醞釀32年「彎道超車」攻心計

為何豐田重兵壓寶氫能車，而非當今主流的電動車市場？外界大多認為，豐田在電動車領域的進度大幅落後，只能另闢蹊徑，反其道而行投入氫能車的懷抱。

說起這場豐田擘劃的「彎道超車」大計，其實是始於1992年一次部門的重整。

當天，豐田第三製造部的員工一如既往上班，辦公室瀰漫著「山雨欲來風滿樓」的詭譎氛圍。許多工程部門的員工接到通知，即日起要調任至一個未知的部門，大家著實如丈二金剛，摸不著頭緒。

等工程師們到了新成立的「電動汽車企劃部」辦公室後，才恍然大悟，原來豐田想啟動開發電動車的計畫。

至於要投入哪一種「電動車」？經過一番討論，豐田做出一個令業界震驚的決定，那就是「純電、油電混合，以及氫燃料電池」三管齊下發展。

一名車業分析師直言，當時豐田的決策可說是相當大膽，「如果車子做不出來，可能要賠上公司累積的聲譽，就不會有今天的TOYOTA了。」

所幸，開發新車對豐田來說並非難事，氫燃料電池車、油電混合車相繼成功生產，尤其是推出的第一款油電車「PRIUS」，因為油耗表現優異，直到現在，依舊是全球熱銷車款。

那麼，說好的「純」電動車呢？

純電車開發計畫一直拖到1995年才開始，兩年後孵化出第一台成品「RAV4」。開發進度看似平順，豐田卻發現當時使用的鉛蓄電池含毒，充電的基礎建設也不足，還得教育大眾改開電動車，於是毅然宣布暫緩開發。

【文章未完，更多精彩內容，詳細內容請見遠見雜誌2024年2月號 452期】

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