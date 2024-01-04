台灣地熱里程碑：仁澤電廠如何翻轉 又貴又無效率過往印象？

【文／林仕祥】

地熱能成功嗎？仁澤電廠帶來最好啟示。它裝置容量只有0.84MW（百萬瓦），在全台再生能源的裝置容量（16304MW）占比微乎其微，更非全台第一座、最大的地熱電廠，卻被行政院長陳建仁譽為「台灣地熱發電重要里程碑」，原因何在？

10月24日，行政院長陳建仁前往宜蘭，參加仁澤發電廠的啟用儀式，盛讚這座電廠是「台灣地熱發電重要里程碑」。為什麼？

目前全台的變質岩區地熱電廠，就包括裝置容量約為4.7MW的清水地熱電廠、0.5MW的金崙地熱電廠，因此，仁澤地熱電廠並非第一座，裝置容量也非最高。唯一的不同，是過往台灣的地熱電廠，全是民間建設、經營，仁澤電廠則是第一座由國營事業（台電+中油）合建的地熱電廠。

仁澤電廠則是第一座由國營事業（台電+中油）合建的地熱電廠。陳之俊攝

翻轉又貴又無效率印象，地熱重要性排序躍升

台電專業總管理師、發言人蔡志孟強調，透過仁澤電廠完成，凸顯政府對地熱發電的重視性已大幅提升，從這點，就足以說明仁澤電廠何以是台灣地熱發電里程碑了。他說，為了建設這座電廠，政府於2018年成立地熱國家隊，將台電、中油、工研院和地調所等產官學研單位整合在一起，並透過實際的鑽探、建廠經驗，來打通過往民間廠商經常碰到、特別是法規方面的問題，累積能量，預備傾力協助地熱發電的發展。

要讓地熱能快速發展，遊戲規則制定至關重要。台大地質科學系教授宋聖榮指出，由於地熱發電目前仍無明確的遊戲規則，廠商不願意負擔過高的風險與成本，導致鑽探能量受限，地調所今年推出五、六個計畫，但民間量能不夠，就算計畫數只有個位數，也無法全吃下來。

這當中，土地問題最讓廠商憂慮，因為台灣的土地繼承制度，一塊地往往為眾人持分，地上權凌亂，導致廠商難以取得用地；就算和各地主協調後，好不容易切割出一塊土地，給數家業者進行鑽探，也會牽涉到資源抽取的問題。因為每個人都想搭便車，等著看誰先進入成本高昂的鑽探作業，確定有開發潛力後，再來建設電廠，以降低成本與風險。

沒有遊戲規則，不僅影響本地廠商，也衝擊外商的投入意願。宋聖榮透露，日本的Jpower、地熱渦輪機雙循環系統的全球龍頭ORMAT，其實都非常想和台灣業者就地熱展開合作，但前提是案場規模，「如果一個案場可達到15MW，它就願意投入。」不過，案場規模的大小與開放與否，要看遊戲規則如何規定，只要遊戲規則定不出來，外商就沒有意願投入台灣市場，少了外商助力，也將大幅限制台灣地熱的發展速度。

有鑑於全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，政府近年加大對再生能源的投注力度，加上技術的持續進展，地熱逐漸擺脫過往既貴、效率又差的印象，躍然成為未來能源新寵兒。今年5月29日，「再生能源發展條例部分條文修正草案」正式於立法院三讀通過，增設「地熱專章」，明確地熱開發行政程序，可視為政府對地熱發電開始制定遊戲規則的起點。

政府對地熱的重視程度大幅提升，相關遊戲規則出爐指日可待。陳之俊攝

加速制定遊戲規則，拚發展提速

蔡志孟回憶，為制定這個地熱專章，能源署常在假日找齊台電、中油等相關部會，和民間業者一起坐下來開會，詢問業者在開發地熱的過程中，最常碰到什麼問題，並針對這些問題，尋求法規面的解決方案。開會過程中，業者最常提及的，是各縣市政府的規則不一，「我們最怕發生這種事，國外最難理解的也是這個，在宜蘭的規定是這樣，但到了台東又變得不一樣，如果在新北，又出現另一套規則。」地熱專章提出後，過往這些令業者暈頭轉向的規定，已獲得一定程度的解決。

「這個機組（裝置容量）當然相對比較小，大約0.84MW，如果以後能在地熱發展上做得更好，應該是一個對台灣再生能源發展與使用上，一個很重要的項目。」台電再生能源處處長蔡英聖坦言，地熱這塊項目，台灣目前法規面尚未跟上來，導致其中仍有許多不確定的因素，坊間也因此流傳諸多誤解。

親眼看著仁澤電廠在一塊深山荒地建成的蔡英聖說，從各方面來說，第一次都是極不容易的事情，透過電廠的建設過程，可把其中會遇到的困難回饋給政府，進行檢討，將加速台灣對地熱發電遊戲規則的建置速度。

中油鑽探工程處處長陳裕國也透露，針對地熱的，「我們最近幾個月，一直都在討論這個部分，」包括如何劃定這塊地熱的所有權是誰？用什麼標準進行界定？地熱生產井與回注井要距離多遠？一系列問題，側面說明政府對地熱發電的態度，確實已由過往的消極轉為積極。

政府對地熱的重視程度大幅提升，遊戲規則的出爐指日可待，憑藉地底下蘊藏的豐沛熱能，以及一日千里的技術突破，未來台灣成為下一個熱能大國，不再是不可能的夢想。

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