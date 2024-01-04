全民可當能源富豪！台灣地底下藏著老天爺給的第3個黃金

【文／林仕祥】

台灣能源轉型7字訣「風、光、熱、海、氫、儲、匯」，但很少人知道，排在第3位的熱（地熱），其實發電潛能一點也不輸前兩名的風電與光電。專家推估，藏在台灣地底下的地熱發電潛力，至少可達40GW（十億瓦），約等於現在台灣的總發電量，代表台灣只要將地熱潛能完全發掘出來，儘管全台其他電廠都關掉，光靠地熱也足供台灣現有所需，「地熱，是老天爺給台灣的第3個黃金。」

地熱發電可分為：淺層地熱（深度3000公尺內、利用地底下原有的熱水和蒸氣進行發電）以及深層地熱（深度超過3000公尺、從地表向地底注入冷水，利用地底高溫將之變為蒸氣進行發電），2000年以前的估計資料顯示，台灣的淺層地熱發電潛力至少在1GW以上、深層地熱的潛力則在40GW以上，開發潛力巨大。

就在上個月底，行政院長陳建仁遠赴宜蘭出席仁澤地熱電廠的啟用儀式，正式對外宣告政府已將再生能源的發展重心，逐步移向地熱發電領域，過去這塊較少被觸及的40GW發電大餅，有望逐年落實成真。

行政院長陳建仁遠赴宜蘭出席仁澤地熱電廠（圖）的啟用儀式，正式對外宣告政府已將再生能源的發展重心，逐步移向地熱發電領域。取自宜蘭縣政府

光靠地熱，就能滿足台灣現在總用電量

至於40GW有多大？台大地質系教授宋聖榮用一個淺顯易懂的例子說明：若台灣的地熱發電潛能能完全開發，光靠地熱就足供台灣現在用電所需。他指出，地熱大致可分為火山、灰火山兩種類型，台灣兩種地熱都有，大屯火山、龜山島以及綠島，屬於火山型地熱，蘊藏發電潛能約6至7GW；而包括中央山脈、雪山山脈在內的灰火山地區，蘊藏發電量則在30幾個GW以上。

台電發言人蔡志孟也幫《遠見》換算分析說，一般來說，地熱發電的容量因數（產能利用率）都能在50%以上，遠高於光電（13％至14%之間）、風電（陸域28%、離岸45%）。以40GW的總量來說，一年至少可產生逾1752億度電，而台電2022年的總用電也不過2368億度電，已達到73%的發電占比；仁澤電廠啟用後，運轉至今，容量因數均可達70%，若每座地熱電廠都能維持在這樣的狀態，那一年就可產生逾2452億度電，超過2022年的全台總用電量。因此，光靠地熱就足供台灣現在所需的推估，並非過度樂觀。

容量因數，是再生能源是否具開發潛力的重要因素，蔡志孟說，仁澤電廠的容量因數在70%，就是光電的5倍，代表「每單位的光電廠每發1度電，同單位的地熱廠就可發5度電，」地熱效率遠高於光電，未來經濟規模若出來，「不見得它（地熱）電的成本會比太陽光電還高。」

3優點：基載、占地小、環境衝擊輕

甚至，將台灣的地熱發電潛力全換算為太陽光電，那就要200GW裝置容量的太陽光電，「可能要將全台灣都鋪滿光電板，但它（地熱）就不需要。」因此，地熱單位發電量高的特色，為它帶來佔地面積小的優勢。這點，對地狹人稠的台灣來說更形重要。

相比光電、風電這類「看天吃飯」的間歇性能源，地熱發電屬於火力發電、核能發電這類的「基載能源」，能提供穩定的電力來源。以光電來說，由於上午和下午的陽光為斜照，只有中午時段的發電效率最佳，一天24小時，提供最多電力的時間可能只有1、2個小時；至於風力發電，雖然台灣海峽為全球優質風場，但發電效率最高的季節為東北季風吹過的秋、冬季，而非用電量較大的夏季。囿於這些因素，台灣的能源轉型不能只靠光電、風電這兩種不穩定的來源，必須得找到能替代火力發電的基載能源。

就在台灣底下的地熱，地面上設置的電廠隨時都能向它取熱發電，除非大修或故障，不然全年24小時都能提供穩定且大量的電力，這也是處在環太平洋火山帶，底下蘊藏豐富地熱發電潛能的國家，均非常重視這塊領域的原因。

另外，地熱相較其他再生能源，更有對環境衝擊面較小的優勢。宋聖榮以政府目前投注較大力度的光電為例，常常大家的思考邏輯是：後續技術進步，就可解決光電板後續回收的污染問題。但問題是，光電板不是一裝就20年（躉購期間）不用換，由於各種因素，可能在短短幾年間就要面臨汰換的問題，「這些Material（材料）怎麼Recycle，就又是一個大問題。」

土地問題，投資者最憂慮

不過藏在台灣地底下的這40GW發電潛能，「含量豐富是一回事，能不能取出來用又是另外一回事。」中油探採事業部執行長湯守立指出，這40GW是以全國來計算，但有些蘊藏地熱的地區已有人居住，要在這些私人土地上進行鑽探作業，並非易事。

若扣掉地形陡峭、人口稠密區及保護區等無法開發的區域後，政府希望到了2050年，台灣的地熱開發量能達到3GW至6.2GW。

蔡志孟也說，台灣從北到南幾乎處處有溫泉，豐富的溫泉資源就是台灣底下蘊藏大量地熱的鐵證，但地熱要能發電，熱度夠不夠是一大關鍵，「如果只有40、50度，那當然溫泉可以泡得很高興，但如果要發電，顯然這樣的溫度是遠遠不夠的。」另外，地熱井如果無法保持原有的熱度，那發電效率也會變差。

台灣從北到南幾乎處處有溫泉，豐富的溫泉資源就是台灣底下蘊藏大量地熱的鐵證，但地熱要能發電，熱度夠不夠是一大關鍵。蘇義傑攝

「有幾個有意投資的財團老闆有找我談過，他們最Concern（憂慮）的是土地的問題。」宋聖榮強調，台灣地熱資源雖豐富，但開發進度遠遠落後同在環太平洋火山帶的鄰近國家。以菲律賓為例，雖然技術與社會發展程度不如台灣，但菲律賓的地熱發電裝置容量已達逾1.9GW，排全球第三，而台灣所有的地熱電廠加起來，裝置容量不到8MW（百萬瓦），不到別人的1/240，連零頭都沒有，這樣的差異，主要跟政府的政策有關。

建置一個地熱電廠，需先進行地質探勘、鑽井等前置作業，也不像太陽能一樣，光電板一插上去就可直接發電，前期的風險及成本高昂，投資金額都是億元起跳。再加上台灣有潛力的地熱區多位於高山的原住民保留地內，過去外來投資者要對這些土地進行開發，多是用「買人頭」的方式進行，但常常碰到年老一輩去世後，新一輩不承認「人頭」的問題，更讓開發地熱電廠的風險直線飆升，導致資源再豐富，願意入局者仍寥寥無幾。

土耳其地熱發電10年成長數百倍，台灣可借鏡

攤開全球前幾大地熱發展國家，宋聖榮將這些國家分為兩種類型，一種是美國、菲律賓、日本等傳統地熱國家。這些國家的地熱裝置容量呈階梯狀增加，增加的時間點都與政府發布優惠政策有關，透過一次又一次的激勵措施，帶動地熱裝置容量的劇增，但當政策紅利結束後，增長曲線就跟著躺平。

另一種是印尼、土耳其、肯亞等新興地熱國家，其裝置容量的增長曲線，均呈45度角快速增加。例如土耳其，十年前的地熱裝置容量跟台灣一樣僅為個位數MW，現已增長至1.5GW，這些國家的特性，就是政府一開始就建構一個地熱友善的環境，制定地熱專法，簡化土地取得、環境評估程序，並提供大量的獎勵措施。

宋聖榮說，探勘等技術層面，對台灣來說不是問題，而從外國的經驗來看，台灣要快速拉抬地熱發電的裝置容量，最好走地熱新興國家的發展路徑。只要有一個好的發展政策，台灣成為地熱大國不是夢，「但現在的政府，對這塊還做得不夠，」他憂心地說。

土耳其十年前的地熱裝置容量跟台灣一樣僅為個位數MW，現已增長至1.5GW。圖為位於土耳其代尼茲利省的地熱發電廠。取自wikimedia

看更多遠見雜誌文章：



當能源富豪風險超9成！中油如何地熱探勘，馴服「刁鑽」東台灣？



台灣地熱里程碑：仁澤電廠，如何翻轉又貴又無效率過往印象？



COP28寫里程碑／能源轉型脫碳定調，台灣如何跨過「最難關卡」？