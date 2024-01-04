少子化時代 中華汽車為何仍有20％「三寶家庭」？

【文／郭逸】

把「家」當成企業重要元素的中華汽車，員工平均養育1.87個孩子，不僅高出全國平均數，甚至還有20％的員工是「三寶家庭」！為此，中華汽車更在總部旁成立幼兒園……

你對家的想像是什麼？

「我最重要的一部車，就是爸爸的肩膀」、「我想他是怕我忘了回家的路吧」。這幾句形象廣告的台詞，說出裕隆集團旗下中華汽車「承載幸福，傳遞感動」的公司願景，同時緊扣重要元素：家。

20多年前，中華的車款「LANCER」問世，一系列的形象廣告都以家庭為主軸；隨後，另一車款「SAVRIN」則開啟了國內轎式休旅車的先河，將三代同車的概念導入台灣汽車市場。

此外，中華也把經銷據點塑造為家，歡迎消費者、車主隨時回家。這種「以家為本」的概念，還導入二千多名員工的基因，除了在工作、生活相互扶持，也願意綿延下一代。

公司統計，平均每對夫婦育養1.87個小孩，相較全國平均數1.09高出許多，而且有20％的員工已是養育三個孩子的「三寶家庭」。

20多年前，「SAVRIN」車款開啟了國內轎式休旅車的先河，將三代同車的概念導入台灣汽車市場。取自wikimedia

總部旁設幼兒園，方便員工就近讀

也因為孩子漸增，中華1997年在桃園楊梅總部旁成立幼兒園，全員招收180人，至今每年幾乎滿額，協力廠商、周邊鄰里的小朋友也能報名就讀，教學品質名聞遐邇，在Google Map上還有專屬地標。

「我就是因為幼兒園，才拚命考上中華！」中華人才資源部副理鍾善文大讚幼兒園的好，兩個小孩現已就讀大學，閒暇之餘還會返校和師長敘舊；中華總經理室經理傅敏綸更有感於幼兒園的就學環境，戶外空間廣闊，還有大片生態池，和台北地狹人稠的空間相比，孩子的身心更舒暢。

中華副總經理錢經武指出，公司成立幼兒園的態度很簡單，「就是希望免除加班同仁的後顧之憂。」因為許多員工在辦公室焦頭爛額，還得隨時望向時鐘，不能錯過接送小孩的時間，卻逐漸累積為雙重壓力，而幼兒園和公司僅數百公尺之遙，若公事尚未完成，就能先帶孩子回公司，再一起返家。

也因為孩子漸增，中華1997年在桃園楊梅總部旁成立幼兒園，全員招收180人，至今每年幾乎滿額。蘇義傑攝

不只互助接小孩，更照顧懷孕員工

而且，中華員工們還養成了獨特的「接送文化」。錢經武笑稱，員工之間會輪流接小孩，帶回家吃飽、梳洗、做作業，等到同事下班後再「領回」，住在幼兒園旁邊宿舍的員工，也會幫忙同事接送小孩，照顧一段時間。

「我和副總的祕書當時就是一組『互助會』，」鍾善文說，她去接孩子的時候，晚餐吃飽、作業做完，相當安心，她也傳承這樣的文化，每當傅敏綸出差，她就會幫忙接送小孩。

不只顧到小孩，中華還與工會協商，提供業界獨有的「小一新生入學假」，孩子小學一年級入學當天，爸媽都能休假，讓員工在工作之餘，親自參與子女學習成長的喜悅。

另外，員工懷孕時，每天坐在電腦前工作，深怕影響胎兒健康，公司就會贈送反輻射圍裙，每個星期也會提供一顆蘋果，「祝同仁和孩子都能身體健康、平平安安。」錢經武認為，幾個小動作和小東西都是心意，希望員工安心生育。

錢經武認為，幾個小動作和小東西都是心意，希望員工安心生育。蘇義傑攝

留住員工有成，甚至有「三代家庭」

除了生育，中華也促成許多佳偶。由於公司位處桃園楊梅，和都會區距離甚遠，錢經武和管理部門便決定舉辦聯誼活動，上個月開出第一班「戀愛巴士」，讓平均年齡30歲出頭的員工跨部門交流。

事實上，中華多年前就有類似的員工福利。曾任職中華的裕隆集團人資法務系統副總經理黃得超說，因為公司生產汽車，除了員工購車優惠價，結婚也能租用指定車款48小時，後來還有假日租車往返工作崗位、夜間租車到鄰近的中壢看電影等福利，「這些都是員工的需求，我們樂意提供。」

黃得超強調，中華的家庭觀，來自於裕隆集團前總裁吳舜文，「以人為本」是集團在各個事業最重要的元素，「而且在各個子公司、事業體，都能看到總裁親筆寫的『眾志成城』。」唯有相互交流、合作，才能活絡工作氣氛，進而培養多元人才、留住員工。

現在的中華已經有22對兩代員工，還有「三代同公司」的案例，爸爸開車載著爺爺、孩子，爺爺先牽著孫子到幼兒園上課，父子倆再一起到公司上班。

中華經營數十年來，在汽車裡發散的家庭溫馨，有增無減。

幼兒園下課了，孩子欣喜衝向爸媽，開車回家的路上，分享著白天手作魚菜共生的經驗，享受單純而可貴的天倫之樂，「Mitsubishi Family（中華三菱大家庭）」一年接著一年，綿延不絕。

中華汽車小檔案

▍成立：1969年

▍董事長：嚴陳莉蓮

▍總經理：陳昭文

▍資本額：55.36億元

▍員工數：2200人

▍主要業務：汽車及相關零組件製造、銷售

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