95家金融投資機構嚴選 2024金龍年夯股出列！

文／廖君雅

2024《遠見》投資趨勢大調查出爐，獨家掌握95家金融投資機構對總體景氣和金融市場的第一手洞見！在地緣政治紛擾、AI真假難辨的挑戰下，哪些產業能持續站上浪頭？又有哪些被洗出場？帶你一次盤點2024投資解方。

台股在2023年11月「回神」，短短三週就飆漲近1400點，截至21日，台股盤中一度創全年次高點17421，收盤為17416.7點，上市櫃市值逼近54兆元，不僅一舉超車韓國股市，也與港股僅差100多點。同時，新台幣匯率擺脫低迷、一度創波段新高也帶動外資回流，多家投資機構紛紛看好年底「拉尾盤」行情。

臨近2023年末，原先全球最擔心的「經濟衰退」風險，似乎已雲淡風輕。美國各項經濟數據依舊強勁，然而，日圓兌新台幣在11月中旬來到30多年的最低點，全球投資市場仍動盪不已。

上市公司中，汽車、觀光及金融保險逆勢上揚

據證交所統計，975家本國及第一上市公司（不含金控），營收及獲利雙雙衰退，2023前三季總營收25兆8882億元，年衰退3兆660億元，減幅10.59％；稅前淨利2兆3563億元，年衰退1兆2917億元，減幅35.41％。

受到全球通膨、升息政策及地緣政治影響，經濟復甦不確定性升溫，面臨產業庫存調整致獲利衰退，以航運業、塑膠工業及半導體業最受影響。

惟上市公司中仍有377家公司獲利逆勢上揚，成長較大產業包括：汽車工業、觀光餐旅及金融保險業。

烏雲密布下仍有數道曙光，由於汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解、疫情影響淡化，帶動車市銷售，推升獲利；觀光餐旅業擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長，堪稱「內需挑大梁」。金融保險業則因金融商品操作得宜，帶動投資及其他淨收益增加。

展望2024年，投資策略又該如何因時制宜呢？

《遠見》持續邀請金控銀行、投信投顧、證券與期貨商等業者填答「2024投資趨勢大調查」問卷，本次擴大對象至票券金融、信用卡、支付業者，以期提供更全面的市場瞭望。

本次回卷機構再創歷年新高，共95家，綜合機構專家看法，掃描2024景氣、產業、資產配置策略，以及第一手的獨家夯股名單。

今年陷入「保1」戰，明年會更好

回顧《遠見》2023趨勢調查，高達八成三機構認為經濟會衰退，而主計總處、央行陸續調降數值，GDP陷入「保一」戰。到了2024年，應會反轉為正，據主計總處預測，2024年GDP估計為3.32％。

此次受訪的95家金融機構中，高達62.1％認為GDP（經濟成長率）景氣會「改善」，僅27.4％認為會「變差」，近5.3％表示「持平」。

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在對2024年投資環境的看法中，認為「改善」者占60％，「變差」者僅24.2％，「持平」者比例則較多，占8.4％。

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即便變差機率被認為較低，但假設2024年全球經濟景氣復甦不如預期，逾六成投資機構認為，最大潛在威脅依序為：全球地緣政治戰事風險加劇（61.5％）；主要國家高通膨警報未解除，導致硬著陸（50％）；FED等主要央行持續偏鷹，2024的降息幅度不足以刺激經濟（42.3％）等。

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一旦全球經濟進入衰退，主要影響與效應包括：市場需求放緩、消費不振，庫存更難去化（72.6％）；個人、企業甚至國家發生債務違約風險（57.9％）；以及減薪、放無薪假或裁員（40％）。

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法人同時看好「股」「債」，宜多元配置

2024年資產配置的主旋律為「多元配置」，追求收益之虞，應更重視可抗波動標的，因總體經濟與市場風險仍有不確定因素，投資組合須更多元靈活以趨吉避凶。

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與前次2023「債優於股」相比，本次調查中，多數受訪機構最建議加碼股票（37.3％），惟債券以不到1個百分點些微差距緊追在後，而外幣和ETF則大幅落後，僅不到10％。

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保德信投信最新2024展望報告指出，股票、債券、REITs資產都將進入新格局，股票資產會回歸基本面。

2024新布局關鍵為「先選股、再選市」。

由於美股已漲多，且動能集中於科技七巨頭（Big7或Magnificent 7，包括字母控股、微軟、輝達、蘋果、Meta、特斯拉、亞馬遜），2024年預料將處於震盪盤整，已有多家國際投資機構建議，應採取主動式策略，鎖定業績暢旺的潛力夯股，以獲取較佳報酬。

舉例來說，由AI驅動的產業變革持續發酵，其中全球消費、自動化、創新生技醫療、電動車、科技應用、金融科技將躍升為未來的關鍵成長主題。

而根據本次調查，機構法人看好順序為：台股、美股、日股及新興亞洲股市。

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進一步分析，歐股即便價格更具吸引力，但經濟前景面臨艱鉅挑戰，而日股體質正在改變，新興亞洲股市則同時擁有人口紅利與供應鏈加碼投資優勢，後市潛力可期。

保德信認為，債券受惠於通膨放緩，主要央行有望適度放鬆貨幣政策，進而帶動收益率趨穩，並長期維持當前水平。

品浩（PIMCO）最新報告更強調，債券因其擁有韌性、風險分散及潛在價值等多重優勢，是千載難逢的投資「黃金期」。

對應本次調查結果，加碼債券者中有七成首選標的為投資等級債（包含美國、新興亞洲等），僅不到三成支持政府公債。相對處於逆風，2024最該「減碼」的資產，則為虛擬貨幣（24％）、房地產（22.7％）及原物料（13.3％）。

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施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子則強調，各國政府打擊通膨仍為首要，因此波動不會減少，也會帶來區域以及資產類別間的差距。除2024年美元、日圓匯率表現將反轉，也建議適度布局黃金。

台股冰火二重天，前五大夯股一次看

本次受訪95家機構中，有75家設有投資部門且針對台股進一步填答。統整影響台股走勢的前五大變數為：全球整體經濟復甦緩慢（60％）、全球央行貨幣政策走勢（53.3％）、地緣政治引發能源危機及原物料價格攀升（37.3％）、兩岸矛盾升溫（32％）及熱門概念股退燒（21.3％）。

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台股已到萬七，2024是否有望新政新氣象，有機會再上攻？主流見解高點落在萬七到萬八（42.7％）間，其次萬八到萬九（28％）間；低點則落在萬四到萬五（36％）、萬五到萬六（22.7％）間。保守來看，台股2024大多介在萬四到萬八，大盤若再上攻有限，選股策略相對重要。

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把握行情，將擊出漂亮好球的順風產業為：半導體、電子零組件、通信網路、電腦週邊、金融業、生技醫療及汽車業。又以半導體產業（84％）最被看好，與第二名42.7％有相當大差距。

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2024年最火紅的概念股仍以AI相關／伺服器為首（73.3％），其次依序為電動車／充電樁（41.3％）、軍工（28％）、ESG／綠能／碳權（26. 7％）、半導體相關（24％）及散熱族群（18.7％）。

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而重頭戲，法人機構報明牌的前五大夯股，則是台積電（42.7％）、廣達（18.7％）、聯發科（18.7％）、世芯-KY（14.7％）及台達電（10.7％）。

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台積電、聯發科為榜上常勝軍，因NVIDIA生態系爆紅的廣達首度站上第二。其實，廣達很早便投入雲端伺服器供應鏈，8月中旬法說會上，更一口氣調升全年資本支出、AI伺服器年成長幅度，是否能持續站在風口上，值得觀察。

前五大「避雷」產業，挑戰不小

本次調查也首度公開揭露前五大「避雷」產業，依序為水泥(36%)、航運(34.7%)、並列第三的塑膠、營建業（29.3％）及鋼鐵（20％）、觀光業（13.3％），這些類股在2024的挑戰不小。

弱勢個股，則是陽明（14.7％）、台泥（13.3％）、長榮（9.3％），以及由台塑、中鋼及萬海（8％）三家並列第四，顯然航運、鋼鐵及石化等傳產業，在未來一年內將面對極大挑戰。

曾在疫情上演航海王行情，長榮、陽明受累於供過於求、市況低迷，法人預估其2023年稅後EPS年減九成，2024再年減六成，由於長榮及陽明各是2023台股殖利率的冠亞軍，個股及高股息ETF投資人須密切觀察。

中鋼業績慘澹，董座翁朝棟日前已公開坦承來到史上最為挑戰的一年，但股民卻不離不棄、低檔加碼，10月中旬以來定期定額存股人數陸續增加至近123萬人，已首度超越原先的冠軍台積電，但中鋼存股族要有長期抗戰的心理準備。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，2024台股有兩大利多：一是美國停止升息，對股市會帶來正面激勵效果；二是企業獲利將恢復成長力道。目前市場預期達雙位數以上成長，建議趁拉回時加碼長期趨勢確定產業，如科技股的AI及伺服器、半導體、高速運算；傳產則是綠能及機電。

【調查說明】

調查時間：2023/10/11～2023/11/8

調查對象：國內金融產業（包含金控、銀行、保險、證券、期貨、投信、投顧、票券金融、信用卡、支付等行業）

調查方法：網路問卷，發送連結予業者邀約回復

有效樣本：國內金融產業回收95份

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】