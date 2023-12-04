迎戰AI霸權！賽門．強森：打破技術壟斷 社會才能躍進

文／簡嘉宏

當人類享受新科技帶來的豐碩成果時，也被迫在全新的十字路口掙扎。在科技創新突圍中，誰會成為贏家？數位革命與AI技術的演進，為人們帶來的是願景還是陷阱？《遠見》獨家專訪天下文化新書《權力與進步》共同作者賽門．強森，剖析箇中奧妙。

早在1944年，匈牙利裔美籍學者波藍尼（Karl Polanyi）出版了扛鼎之作《巨變：當代政治、經濟的起源》，探討19世紀的經濟體制如何影響社會結構，以及社會應如何因應市場自由主義崩潰。

2001年，獲同年諾貝爾經濟學獎的美國學者史蒂格里茲（Joseph Stiglitz），為這本書第三次出版時寫的新前言提及，「當今全球社會面臨的挑戰，在於能否及時調整這些不平等狀態。」

兩位不同時代的西方經濟巨擘，先後點出人類歷史長河中「不患寡，患不均」這個反覆出現的辯證，新技術的革命，讓世界邁向下一個更進步的階段，只是，掌握在少數精英手中的「技術」如何讓全人類雨露均霑？

《遠見》獨家專訪《權力與進步：人類在技術與富裕上的千年鬥爭》作者之一的賽門．強森（Simon Johnson），他在訪談中，暢談新技術如何推動人類進步、進步與權力的關係，以及21世紀AI、媒體的角色。

技術擴大競爭差距怎麼解？

《權力與進步》一書開頭，便說要探討人類歷史中「技術、薪資、不平等」的相互關係，在AI引領的21世紀裡，技術優勢是否會讓薪資與不平等愈趨擴大差距？若然，要如何解決？

對此，強森解釋，他們非常關注數位技術擴大工資收入差距的現象，就如美國麻省理工學院的博士奧圖（David Autor）所稱，這導致「職場極化」，意指受過高度教育的人表現得很好，教育程度較低的人也有很多就業機會，但中等技能、中等收入的工作已然流失，這是工業經濟體系中的普遍現象。因此，強森擔憂技術和自動化，已成為擴大工資差距和不平等的重要驅動因素。

兩位作者在書中強調，「技術樂觀主義」無法從人類世界中消失，人人都可搭上「生產力便車」的想法又太理想化，認為進步不會自然而然發生，要打破技術壟斷才能雨露均霑，但是否有可能發生壟斷技術者說服所有人的局面？又要如何打破？

強森指出，技術樂觀主義目前依然充斥人類社會，安德里森（Marc Andreessen）是全球第一個被廣泛使用Mosaic瀏覽器（後改名為網景）的共同開發者，他在2023年10月16日發表〈科技樂觀者宣言〉的文章。

安德里森在這篇「宣言」指稱：「科技是好的，別再抱怨了，讓我們繼續發明更多東西，之後再告訴大家是否存在任何問題。」強森認為，儘管安德里森的宣言言之過甚，但仍有包括美國華府在內的重要人士相信，全速推進創新對國家繁榮和國家安全至關重要。

目前在MIT任教的強森說，他並不反對創新，令他擔心的是，新科技發展特別是AI的方向，若仍掌握在少數人手中，將進一步削弱美國收入分配的中間階層，對共享繁榮、國家安全、未來競爭力都不利。目前，與技術樂觀主義者進行的辯論仍在進行，強森重申，這些技術樂觀提倡者很富有，他們砸錢大肆宣揚立場，但他認為這些問題太過重要，不能讓這些億萬富翁說了算。

賽門．強森接受《遠見雜誌》獨家越洋專訪。張智傑攝 張智傑攝

讓被技術控制者有自覺意識

兩位作者在書中闡釋，唯有當社會權力基礎改變，才能產生全新的技術願景，但在壟斷社會權力者重視自動化、控制的情況下，如何讓「被技術控制者」擁有自覺意識？

強森幽默的建議讀者可以閱讀這本書，就知道如何產生自覺意識，他也提醒，建立自我意識後的下一步是什麼？面對自動化這種巨大的壓力，基礎權力是什麼？才是吾人更應該關切的。

他解釋，許多國家境內在過去擁有強大的工會，但在代表性、成員數量，以及在職場或社會中的影響力大幅下降之際，缺乏與擁有資源者的對抗力量，這讓他感到憂慮。他同時建議重新組織公民社會是一個改變的開始，人們可以聚在一起，根據新的民主基礎、利用新技術建立組織，現階段的難題是，缺乏強大的社會和政治力量，去推動更具包容性的技術發展，包括創新的任務。

因此，兩位作者在書中僅指出，自動化是無法避免的，自動化在許多方面其實是一件好事，但如果資本家只追求自動化，便將摧毀眾多就業機會，現今社會需要的，是體現專業知識的新工作內容，這樣才能與體面的工資相襯。

強森鼓勵各國政府制定相關政策、建議公司努力進行，但他坦言，目前全球仍缺乏強大具組織性的社會力量，來討論與自動化配套的新措施。

如果社會力量不足，透過教育措施呢？強森非常支持利用教育，來教導如何與新科技共存，身為一位教授，他認為對前述議題進行討論及辯證，是非常健康的作法。強森觀察，現今社會欠缺這樣的討論，或者出於其他原因彼此拒絕進行討論，這是一個急需正視的問題。

人類歷史長河漫漫，有許多論者提出不同的分類基準，本書則選擇以技術變革來區分，共歷經農業、工業、網路三大階段，新近討論熱度超高的AI，究竟是推動政治、經濟的助力？還是阻力？

強森再次強調， AI未來的發展走向可能是兩極，因為數位技術對社會金字塔頂端人士的生產力是互補的，增強生產力，但已掏空中產階層，取代位於整體收入分配中間族群的工作和職務，這也是兩位作者擔心的。AI也可能走向相反的發展道路，亦即1870到1980年間的主流論述：在社會中間階層創造更多的工作機會。

強森舉例，美國福特（Henry Ford）在全球汽車製造史上占有非常重要一席之地，也是一位極具爭議性的人。當福特1900年開始，在底特律蓋廠生產汽車前，美國當時的汽車工業共製造2400輛汽車，到了1920年代末期，福特和通用（GM）都各自生產150萬輛車，當時的美國汽車工業雇用人數高達40萬。

目前，福特汽車的生產線早已引入電動設備協助生產，這是非常重要的創新，極大化自動化生產力的產能。儘管福特利用機器取代生產線上的人。但他和競爭對手不約而同，在半成品生產線或下游創造許多新的工作機會，不讓技術創新侵蝕受影響員工的所得。

話鋒一轉，強森嚴肅表示，現今產業失去這種動能，在技術創新後，不再思考相襯的新職務，用以取代被自動化摧毀的美好工作，他也寄望AI未來可做到這一點，協助員工度過原有工作取消後留下的產能空窗。據此，AI是解決方案，也會加劇問題。

改變中國控制人民的契機

中國大陸在2009年起採用社會信用體系（social credit system），有效蒐集資訊，並藉此控制中國大陸人民，這種情況是否有改變的契機？要如何進行？

強森悠悠地說，這本新書出版後，前來接觸的出版商告知，為滿足（中國大陸）審查機構的規定，兩位作者被要求對新書內容進行小修改，強森發現這些修改幅度竟「涉及新書一半的內容」。他也推測，包括中國大陸社會信用體系等內容將被刪節，他確定這本新書，不會在中國大陸出版（簡體字版本）。

至於中國大陸利用個資隱私控制人民一事，強森認為中國大陸在這方面的發展，對中國大陸本身及世界各國都非常令人擔憂，因為北京正在發展書中所提「重度監控型人工智慧」。由於AI非常適合進行侵入性的監控，對於要讓所有異議噤聲的威權政權來說，更是如獲至寶，顯而易見的，中國大陸極力發展這項監控技術，並嘗試賣給其他威權國家。

強森預測，美國國會在未來一年，將致力在監控技術方面加強更多的反制措施，保障隱私，美國和其他民主國家都不希望這種重度監控的AI，運用在國家治理上。也因此，AI監控將出現兩個陣營不同的發展，一個是只有監控，另一個是具強大保障的監控。

無論如何，強森認為，中國勢必追求適合自己的技術道路，美國及其他工業化的民主國家（包括台灣），則將走上與中國大陸不同的道路，未來這兩條道路的互動過程值得仔細觀察。

進步運動的三大方向

根據兩位作者的歸納，進步運動具有三個方向：改變敘事論述、培育制衡力量、提出政策方案，證諸人類歷史，哪一個因素最重要？為什麼？

強森認為，從人類歷史來看，三者都很重要。但就現代美國的進步而言，改變敘事論述是相當可行的，由於包括科技業在內的許多人，對進步想法抱持非常開放的心態，參與創造技術的人，通常不願立即堅決否定進步。

他指出，掌握新技術者永遠不缺，問題在於制衡的力量。當初這場工業革命之初，制衡力量是被引入工廠的工人，他們被迫過著如同生產線般一致的生活，必須在同一時間上班，在工廠裡做同樣的事情，創造眾多生活方式、利益極為類似的一群。幸運的是，各種工會應運而生，集體要求更好的經濟條件，同時更催生19世紀末歐美的左翼政黨，這個時期的進步運動能量相當強大。

但身處21世紀的網路世界中，強森不認為工會有能力恢復昔日榮光，也不再有以相同方式追求生活一致性的時機。衍生出的問題，就是「從何獲得制衡（寡占）的力量？」

非同溫層間的交流可能嗎？

「同溫層效應」「過濾泡泡」等名詞與概念，幾已成網路時代的同義詞之二，非同溫層之間有辦法交流嗎？

針對這兩個名詞，強森提醒，在當前眾多業務和廣告都轉向新媒體的時代，復以AI主動推送訊息的平台運作模式，信者恆信的思惟，已讓全球形成明顯的極端化，將人們分成許多小圈圈。

強森認為，將人們重新凝聚在一起的最好方法，是捨棄對新技術的依賴，回到過去傳統的面對面討論。

他更在課堂上，要求學生視線離開筆電，認真參與討論。強森重申，當開始傾聽他人、表達，並補充不同觀點時，與對方形成的連結非常健康，與在社群媒體上的相互叫囂完全不同。

強森指出，人與人之間面對面的接觸，是無可替代的，這應該也是人類從新冠肺炎疫情中得到的教訓。在疫情過後，面對面的互動變得更有價值，特別是如果想解決困難，並達成共識時，儘管彼此從不同的起點開始論述，但經過一次次面對面討論，人們建立極具成效的聯繫，網路上的「同溫層」，就無法成為阻隔輿論交流的圍牆，進而對話產生共識。

《權力與進步》，作者：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、賽門．強森 （Simon Johnson），出版社：天下文化，出版日期：2023年11月30日

賽門．強森

出生：1963年

學歷：美國麻省理工學院經濟學博士

經歷：彼得森國際經濟研究所高級研究員、國際貨幣基金組織首席經濟學家

現職：美國麻省理工學院史隆管理學院教授

《權力與進步》書名要傳達什麼訊息？

《權力與進步》的書名主標題原為《願景盲點》（Vision Trap），後又改為《以權力之名》（In the Name of Progress），最後定稿為目前的書名《權力與進步：人類在技術與富裕上的千年鬥爭》，兩位作者要透過書名傳達給讀者什麼訊息？

作者之一的賽門．強森（Simon Johnson）受訪時表示，為書籍選擇適切的書名非常重要，但也很困難。以本書為例，必須以言簡意賅的字句，向讀者與市場傳達人類千年歷史中許多微妙的觀點，還得吸引讀者「掏錢買書」。對兩位作者來說，本書最重要關鍵字就是「進步」，這是一個極具積極意涵的語詞，指涉向前發展。

但強森也認為，在人類社會中有時被塑造為進步的物品、價值，實際上只有少數人受益，例如當權者，或是那些掌握關鍵技術意欲操控社會發展方向的精英。兩位作者盼藉此書疾呼，進步需要主張更廣泛的目標，讓更多人共享成果、繁榮。強森強調，他們試圖傳達的主旨，是人類確實應該支持進步趨勢，無意也無法阻礙創新，但希望進步的方向，不要由少數億萬富翁或大科技公司寡頭塑造。

至於，為什麼要在書名的最終版本加入「權力」？強森直言，權力攸關於「誰來負責創建願景」，是少數人，還是當前的科技業？還是這種權力，可以合理交到更廣泛的公眾手中？兩位作者在書中，刻意強調台灣參與性民主的經驗，利用科技表達觀點、進行諮詢、做出決定。 強森認為，這才是權力應該走的方向，應該更廣泛地分享，特別是在構思和想像新技術未來樣貌的時候。（簡嘉宏）

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】