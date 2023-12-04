2024投資趨勢／半導體、AI看俏 供應鏈布局決勝

文／廖君雅

2024最當紅的產業，非半導體和AI莫屬，只是在地緣政治、供需轉變等不確定因素下，供應鏈管理與布局將成決勝關鍵！

目前，還沒有任何人知悉下個破壞式創新何時出現，從政治領袖、企業老闆、經濟學家，到你我，或多或少都期盼AI「iPhone化」的高光時刻到來。而這個時刻，正進入倒數計時。

「新的運算時代已經展開，世界各地的公司正轉向加速運算和生成式AI，就要起飛了！」身價上兆美元的輝達執行長黃仁勳在法說會上如是說。

2022年11月，OpenAI推出的對話機器人ChatGPT，堪稱是引領AI發展的里程碑。

ChatGPT推出後，短短兩個月就達到用戶一億人，創下史上增長最迅速的紀錄。其技術為生成式AI，吸收大量資料後，可創造新內容和想法，包括對話、故事、影像、視訊和音樂。

然而，2023年11月中旬的週末，OpenAI閃電開除執行長阿特曼（Sam Altman），不到一日又傳出慰留，在董事會改組後確定回鍋，已成科技界最夯話題。

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全球半導體產值年增12.6％，AI扮關鍵角色

工研院預估，2024年，全球半導體產值將達5809億美元，年增12.6％；台灣半導體產值將達新台幣4.9兆元，創新高，年增14.1％。其中，AI就是推動半導體產業成長的關鍵引擎。

談起生成式AI掀起的創新變革，台新金永續長暨首席經濟學家李鎮宇眼睛發亮。

「智慧型手機發明時，也沒人預料它將大幅改變人類行為！如今，世界首台AI筆電即將推出，將是改變世界的另一個起點。」

李鎮宇指出，從供應鏈、產業再到終端消費，屆時為跟上AI運算效能，預料將掀起大規模換機潮；在此同時，只要有好點子能整合AI軟硬體，新創企業也能站上風口，擴散到全世界。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超亦肯定AI潛力，「生成式AI未來可望全面語音化，甚至進化到其他想像不到的載體，值得期待。」

事實上，適逢全球面臨大缺工潮與高齡化挑戰，各產業對AI的強勁需求，從2023一整年的美國科技股漲幅可見端倪。

Nasdaq指數公司統計，美國費城半導體指數主要成分股，包括輝達、AMD、博通等，自年初到8月成長50％至200％，表現十分突出。此外，納斯達克CTA 人工智慧及機器人指數（NQROBO），也增長27％。只是，2024半導體產業亮麗前景下，有兩大潛在挑戰：「地緣政治風險」及「全球永續課題」。

因應美中角力，各國搶占「戰略物資」制高點

晶片是科技產業的命脈，四年來的美中貿易角力，就將半導體列為「重中之重」的戰略核心。

2019年，美國總統川普對華為下達禁令，被視為晶片戰爭的起源。拜登執政後，更進一步強化箝制中國晶片產業。

最指標的是2022年10月，拜登簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），提供五年527億美元半導體補貼，設下中國障礙條款、分潤制度；美國工業與安全局並發布139頁的文書（簡稱BIS），被視為進一步對中國半導體業進行「全面經濟封鎖」。

這場無硝煙矽戰，掀起全球供應鏈天翻地覆的變化，不少廠商被迫「選邊站」；被視為美國陣營的廠商，未來在中國蓋新廠或技術升級的計畫恐宣告停擺。

護國神山台積電，是全球矚目的經典案例，2022年，分赴美國亞利桑那州、日本熊本縣設廠，分散地緣政治風險的意味濃厚。

《紐約時報》報導，華為在2020年，是全球最大的智慧型手機銷售商，市占達18％，甚至超過蘋果和三星，但當時中國國內晶片生產商，僅供應全國總需求的15.9％，大部分均靠美系晶片。

在美國祭出禁令後，2021年，華為的營收下降近三分之一，2022年華為全球市占已遽降至2％。

為因應美國禁令，中國竭盡全力扶植國內半導體產業，提高「自主生產」比率。2023年夏季，華為突圍推出新一代手機Mate 60系列，並以「王者之姿」大賣數百萬支，在美國政壇與全球業界引發軒然大波。

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不過，可預期美國將重新檢討「漏洞」，強化防堵機制，中國國產化之路未必一路順遂。

2023年11月中旬剛落幕的APEC峰會，中國國家主席習近平與拜登進行歷史會晤，據傳兩位領袖雖「破冰」，但仍對晶片議題存在根本性的分歧。習近平更向拜登抱怨，其手段是強烈的「經濟扼殺」，拜登則強調是「國安問題」。

兩大強國涇渭分明，對全球各國有何影響？

台經院產經資料庫總監劉佩真剖析，各國企圖在這波晶片戰爭中搶占「戰略物資」制高點，不僅合縱連橫、大力扶植本土半導體製造產業，也加強與海外半導體廠合作。

台灣應把握契機，奠定全球先進製程中心地位

劉佩真認為，南洋半導體島鏈將逐步崛起，對台灣是機會與威脅並存的雙面刃。

她觀察，台積電、聯電與力積電等代表廠商的解方，是把最先進製程留在台灣；另方面，因應國際客戶需求及風險分散策略，將成熟製程移至新加坡、歐洲、日本等地，迎接AI變革商機。

波士頓顧問公司（BCG）指出，去全球化的半導體，改變過去專業分工、自由貿易的效率運作方式，中長期成本將逐步墊高，也會反映於價格上，保持高度競爭力是關鍵。

總統府資政、台灣金控董事長沈榮津建議，台灣應利用全球在高效能運算與車用、手機等強勁需求的契機，扶植本土的關鍵材料供應鏈；設備方面，則鼓勵外商製造在地化、半導體製程自主化。

目前，包括微軟、高通、艾司摩爾（ASML）等外商，均大力加碼投資台灣，新思科技（Synopsys）更成立AI晶片設計研發中心，其3奈米先進製程設計軟體，更直接協助國內26家晶片設計業者。

對台灣相關產業來說，在地緣政治風險中把握機遇，趁勢全面升級，才是保持競爭力的關鍵。

AI需求強勁，台灣半導體產業鏈不但同聲按讚，更可望持續運用技術創新優勢站上頂峰，並兼顧永續趨勢。蘇義傑攝 蘇義傑攝

AI仍是盤面主流，一支獨秀

而投資人關心的是，漲幅已高的半導體和AI概念股，在2024年還能進場嗎？

本次採訪中，幾乎所有投資機構、經濟學家均認為，AI與半導體類股的成長態勢明確，「錢景」值得期待。由於科技產業庫存調整將告一段貨，當客戶重啟訂單循環後，便會迎來景氣復甦。

國泰投信投研團隊指出，若AI成為人類密不可分的技術，AI的時代就會來臨。以AI伺服器為例，像是AI晶片、ABF載版、ODM組裝、IP矽智財、HPC高速傳輸、散熱等重要產業，台灣在供應鏈皆扮演重要地位，在AI盛世下，台灣可望成為最大受惠者。

野村投信e科技基金經理人謝文雄也正向看待AI類股近期股價修正，他分析主要在於短線融資餘額暴增，市場籌碼面凌亂，反而造成股價波動。

謝文雄指出，修正一方面讓市場籌碼沉澱，二方面可讓市場重新檢視基本面，趁股價變得比較便宜時，加碼那些真正有潛力的AI概念股。

長線來看，AI仍具長線趨勢，產能出現瓶頸也不是個議題，隨著2024至2025年各大企業資本支出持續增加，供不應求的問題自然迎刃而解。

總體而言，AI族群仍是盤面主流，未來三至六個月，甚至一至兩年的看法，都是正向的，預期半導體、AI相關設備需求及供應鏈，在中長期將維持強勁增長，只要股市回檔，都是長線布局的契機。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】