2024經濟預測／台灣3大首席經濟學家：逆風中見曙光 這2點最關鍵

文／黃健誠

走過升息與通膨夾擊的2023年，卻又陸續爆發地緣政治衝突，再加上科技業遭逢調整庫存的逆風，顯然2023年並不平靜。然而，三位金融業的首席經濟學家都樂觀看待2024，為什麼？

如果用一句話或一個字預測2024年的經濟前景，國內三大金融業的首席經濟學家各有不同想法。不過，可以肯定的是，他們對於2024年的經濟展望雖然謹慎，卻都抱持樂觀。

「逆龍順潛、見龍在田」林啟超：製造業將谷底翻轉

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。陳之俊攝 陳之俊攝

「逆龍順潛、見龍在田」是國泰世華銀行首席經濟學家林啟超，為即將到來的2024經濟大局先下了註解。

美國公布10月消費者物價指數（CPI）為低於預期的年增率3.2％，再加上生產者物價指數（PPI）年增率1.3％，同樣低於外界預期。顯然通貨膨脹明顯降溫，也加深外界對「降息」的期望。

但是，林啟超認為，所謂「逆龍順潛」，代表未來經濟巨龍潛伏在許多逆風之下，等待一絲曙光的引領。

其中最大的逆風，就是美國的高利率政策。也就是，美國聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）所說的「higher for longer」，高利率可能還會持續一段時間。

「見龍在田」意味著目前庫存已見低水位，企業盈餘又逐漸改善，但在沒有重大財政和貨幣政策刺激，利率又維持高檔的情況下，這條龍要飛起來，還必須等待適當時機。

林啟超觀察，未來的「一絲曙光」可能是2024年的換機潮，甚至是正式宣布降息。

過去一年，包括半導體及消費性電子等全球製造業，都面臨成長率為負值的衰退景況。但是，近期相對低的庫存，再加上每3～4年的消費性電子換機潮，都是拉動產線的好消息。另外，AI可能帶動的新一波換機潮，為科技大廠帶來新的訂單及營收，種種因素疊加後，預期明年製造業將從谷底向上。

但是，高利率環境何時才能告一段落？林啟超說，聯準會未來勢必用更謹慎的態度，看待貨幣政策轉變，須觀察兩項重要指標。

首先，聯準會的目標通膨率為2％，而目前從2022年超過6％，慢慢降至如今的3.2％，如果確定往3％下降，就代表升息循環暫告一段落。

其次，美國最新公布的10 月失業率為 3.9％，如果未來逐漸升高至4％、4.5％，就代表實體經濟已出現冷卻，當通膨率與失業率兩個條件都達成，就有望在2024啟動降息。

【yt影片：https://www.youtube.com/watch?v=6ym6ppDGVD0】

不擔心地緣政治衝擊！林建甫：台灣將「否極泰來」

中信金控首席經濟學家林建甫。陳之俊攝 陳之俊攝

台灣在2023年的經濟成長率，雖然一度因為能否「保一」引起議論，但是，明年或許有理由樂觀。

中信金控首席經濟學家林建甫，用了成語「否極泰來」，預測2024年的經濟前景。

「疫情走了、以哈衝突戰事未擴大、俄烏戰爭可能和談、拜登與習近平會面……。」林建甫連連提了幾件國際大事，以地緣政治的角度分析，這些事件對於未來經濟前景而言，都是「good sign（好兆頭）」，對於台灣而言，明年也是新格局的開始。

台海雖被列為世界四大火藥庫之一，不過，林建甫認為，兩岸過去因中美關係，以及疫情等因素中斷交流，但近期美國總統拜登與中國領導人習近平見面後，兩大強權的關係，有望往好的方向發展。

雖然台灣2024年將選出新任領導人，但是「兩岸並無深仇大恨」，因此無論由誰上任，兩岸關係也可望見到「否極泰來」的實質改善。假設兩岸恢復觀光、文化等交流，氣氛不再劍拔弩張，同樣對於台灣的經濟也會加分。

除了兩岸政治可望解除警報，林建甫對於電子業也深具信心，特別是在可能迎來的「換機潮」助攻下，台灣供應鏈可望是最大受惠者。

不過，疫情之後全球供應鏈重組，近而面臨破碎化的情況，林建甫提醒，這對台灣的傳統產業會是一項挑戰。

未來東南亞的經濟發展可期，在政府這幾年力推的新南向政策外，在東南亞區域全面經濟伙伴協定（RCEP）的大架構下，台灣如何參與其中成為供應鏈一員，便是下一個要思考的課題。

對於明年的全球經濟前景，林建甫說，美國經濟韌性很強，因此較有可能實現「軟著陸」，後勢並不需要過於看淡。

預測明年股票市場的走勢，林建甫指出，台股及陸股都有機會回升，美股則是高檔震盪格局。值得留意的是，雖然中國房地產低迷，但同時也把房地產中的資金「水份」擠出來，這些擠出來的資金可能外溢到其他經濟體系，促進正常發展。

「黑暗中等待朝陽」李鎮宇：AI將成2024年關鍵

台新金控首席經濟學家李鎮宇。張智傑攝 張智傑攝

「『䋎』為『綻』的古字，我認為這個字最能代表2024年，」台新金控首席經濟學家李鎮宇以說文解字的方式，形容2024年的經濟前景。他說，「䋎」就是在「最黑暗的時刻，等待朝陽綻放的那一瞬間！」另方面，若用綻放的「綻」解讀，代表現在要用「定力」，等待花朵盛開。

李鎮宇說， 2024的綻放與AI應用有緊密的關係，明年將是AI落地年，從產業鏈的上游到下游，再到應用層面、商業模式的出現，將成為除了換機潮外，另一股推升電子製造業的力道，這也代表明年的龍頭產業應會輪動回科技業。

在科技業谷底回升的2024年，李鎮宇也提到，台灣整體的IT供應鏈，會在未來十年間更上一層樓，只要誰能與AI碰撞出火花，誰就會是下一個世代的王者，也預期最快明年、最慢三年內，台灣加權指數超越香港恆生指數。

不過，雖然2024年的經濟前景，看似可樂觀看待，但也並非全無挑戰。李鎮宇提到，全球經濟在綠色能源轉型中，可能因成本提高，而引發「綠通膨」，再加上歐盟已在今年10月試行的「碳邊境調整機制」（CBAM），可能形成綠色貿易壁壘。也就是說，供應鏈因碳關稅的緣故，可能變得更加碎片化。

可以預期的是，未來企業若要設廠，並非以最低成本做為第一考量，而是「最低碳關稅」，且優先挑選貼近市場的地區設廠。因此，在全球逐步邁入碳有價時代的此刻，2024年將是政府與企業「碳轉型」的關鍵年。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】