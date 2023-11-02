79歲登伸展台 每週健身兩次！林經甫：當時尚老人是預防醫療

【文／胡華勝】

以70多歲高齡，2次登上國際服裝週伸展台的林經甫，至今維持一週健身兩次，體態贏過許多相對年輕人士。他為何說，老後活出時尚，其實是一種預防醫療？曾照顧中風母親的他，又有哪些人生體悟，啟發出老後「叛逆」的生活觀？

2019年以最高齡模特兒之姿，登上紐約時裝週伸展台，當時這位退休婦產科醫師林經甫，已寫下時尚界的歷史。沒想到時隔5年，已經79歲的他，今年9月中，勇壯不減地再度挑戰伸展台，登上前衛、創新的倫敦時裝週。

對林經甫而言，以高齡之姿走上伸展台，不是為了虛榮，想宣達的是「高齡者也能優雅老去」思維，並做一個腦力、體力與社會力兼具的「三力」 實踐家。

顯然，台灣即便2024年將邁入高齡化社會，有他這樣的另類典範，就可能揮灑出不同風貌。

已經79歲的他，今年9月中，勇壯不減地再度挑戰伸展台，登上前衛、創新的倫敦時裝週。台原藝術文化基金會提供

藉由時尚實現老人自我價值

早在2017開始，受到兒子林冠廷經營YouTube頻道台客劇場的影響，林經甫開始拍攝vlog，化身成為一位高齡YouTuber，經營臉書粉絲專頁「時尚老人」，時尚老人的稱號自此也不脛而走，揭開了「第三人生（退休後的生活）」的新曲。

至於什麼是時尚老人？林經甫解釋，日本作家藤田孝典的著作「下流老人」，對於老人在社會中呈現不少健康與經濟的問題，過著下階層生活，才思考提出一個反義詞「時尚老人」。希望透過自己醫學的背景，能夠以預防醫學的角度，提醒自己也喚醒社會大眾對此議題的重視。

那麼三力又是什麼呢？林經甫解釋，腦力就是指保持好奇心、樂於學習；體力指的是強化體能與肌肉，不因老了而衰敗；社會力指的是透過人際關係獲得自信、快樂與成就感，實現自我價值。藉此訓練來推廣預防高齡者老化老人症候群問題的發生。

林經甫直言，「時尚是一種態度、一種主張、一種選擇」。他認為老年人除了可以穿得很時尚，更要保持正向、好的心態以及對事物的好奇心。

林經甫強調，人終究一死，這是上帝的事；但是把日子過好、過得精彩，這就是自己的事。

林經甫直言，「時尚是一種態度、一種主張、一種選擇」。台原藝術文化基金會提供

曾照顧中風母親，對於健康餘命格外有感

對生命充滿熱情的林經甫，正是經歷過母親中風臥床多年的切身之痛，對於「健康餘命」非常有感觸，產生對生命價值有不同的看法。他研究出國人平均有9年的臥床時間，而目前的醫療與家庭支援系統都無法負荷，隨著高齡化社會來臨，這個狀況只會愈來愈嚴重。

林經甫以瑞典及丹麥的北歐國家為例，「他們老人族群通常會配搭2位運動教練，我們銀髮族則配搭有2個『師』，分別是醫師跟護理師，」明顯劃分出國家對老人政策的不同思維。

人很長壽但是都臥病在床，那這個人跟死亡的差別是什麼？他認為，老人症候群處理得好，就不會演變成慢性病，慢性病處理得好，就不會失能臥病在床。簡單說，他自身示範推動「時尚老人」思維，就是希望以預防醫學的方法來處理老人症候群。

他自身示範推動「時尚老人」思維，就是希望以預防醫學的方法來處理老人症候群。蘇義傑攝

做寫自己故事的人

年輕時的林經甫，就活得很精彩。高中時一路從建國中學讀到成功高中、再由成功高中讀到東方高中。看似換了不少學校「不學無術」，他自認，卻正反映出從小做事不按牌理出牌、勇於嘗試各種新事物的鮮明個性。還好他的父母與身旁師長在相對保守的年代，都很包容。

他猶記大學聯考前瘋狂打籃球，父親知道要直接禁止他打籃球是不可能的，而是以「你籃球會打得比NBA球員好嗎？」讓他自己想清楚當前什麼才是更重要的事。

高中到大學，林經甫入選過足球、籃球、排球、壘球、柔道等5個校隊，十足是個明星人物。而進大學後父親唯一給的期待就是「要畢業」。

林經甫說形容自己是「沒有創意的東西就不大想做的人」。2000年擔任中華民國第十任總統、副總統就職晚宴顧問時，把虱目魚丸及碗粿端上國宴，揭起了平民化與本土化議題的先鋒，這件事至今讓他於有榮焉。

2004年，林經甫將收藏5000多件的偶戲文物公益捐出， 在台北市文化局的籌劃下成立了「台北偶戲館」，讓偶戲不僅獲得好的典藏，還具備展演跟教學的傳承。2020年為了貫徹斷捨離的理念，將數十年來收藏最完整、質量堪稱世界第一的逾萬件亞洲偶戲文物全數捐給文化部，並由國立臺灣博物館承繼典藏。

林經甫認為，相較於個人的收藏，只有少數人可以欣賞，還不如將這些收藏公眾化，還更有價值，為人生留下豐富的點滴。藉由國家資源和力量，讓這批文物發揮更大價值，繼而推向台灣成為亞洲偶戲研究的重要基地和藝術平台。

林經甫先後2次將共計1萬多件偶戲文物公益捐出， 將這些收藏公眾化，透過國家資源和力量，讓這批文物發揮更大價值。台原藝術文化基金會提供

這些年，林經甫為了保持體力與體態，每週固定上健身房2次。這次在倫敦走秀，高強度的活動就是靠著平時鍛練出來的體力。林經甫認為，運動讓他自己有愈活愈年輕的感覺。

他認為，要怎麼樣的目標就要做怎麼樣的努力；自己的故事要由自己來寫，對自己的未來期許，也和一般熟齡人士很不同：希望最晚在86歲時要走上第4個國際時裝週的伸展台。

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