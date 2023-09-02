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在皮衣老黃、蘇媽之後 台灣還埋藏多少人才奇蹟？

聯合新聞網／ 遠見
圖／超微董事長暨CEO蘇姿丰來台，唯一平面媒體專訪就給了《遠見雜誌》。張智傑攝
圖／超微董事長暨CEO蘇姿丰來台，唯一平面媒體專訪就給了《遠見雜誌》。張智傑攝

【文／李建興】

破表的飆溫、暴戾的陣雨，讓入暑後的台灣顯得猝不及防、浮動焦燥，但真正讓今夏全島熱火朝天、心旌搖曳的，更是幾道來襲的旋風。

首先，5月底，人稱皮衣老黃的輝達執行長黃仁勳風雲般地抵台，以氣吞山河之姿，掀起一股Jensen Huang熱潮。不到兩個月，和老黃有遠親關係，外號蘇媽的超微執行長蘇姿丰，也以不讓鬚眉的態勢，同樣磅礡來台，為整個動輒籠罩在40度高溫的島嶼，再添沸騰。

其實，這起夏季旋風，真正令世人細思極恐的則是，原來全球十大IC設計廠，除了四家台商外，另有三家美商分別由黃仁勳、蘇姿丰以及賽靈思（現已被AMD併購）的彭文迪等三位台籍CEO掌舵。

一時間，台灣到底還埋藏多少人才奇蹟？這些民間高手到底如何養成？成了全球最想揭開的神祕魔匣。

確實，台灣的人才，為台灣締造了經濟奇蹟、奠定了護國神山，但更有許多養成脈絡，值得你我推敲。

1970年代，以農業、勞力密集型工業製品出口維生的台灣，歷經退出聯合國、石油危機的雙重打擊。國難當頭，時任閣揆的蔣經國苦思產業轉型良方，1974年2月7日，由經濟部長孫運璿等七人齊聚台北南陽街的「小欣欣豆漿店」進行早餐會，達成開發積體電路（IC）技術的共識，而一切由預算1000萬美元的工研院為起頭……

於是，一頓400元的早餐，在當時人均GDP才400美元的台灣，以4億元的超額投資，開啟4兆產值的IC業。

然而，成事的主因，除了獨具的產業慧眼，更年當時「十步芳草」的人才策略。

唐朝初年，極度看重人才的唐太宗，吩咐右僕射封德彝推薦人才，封卻使命未達，於是太宗訓斥：「十步之內，必有芳草，關鍵看你能否挖掘、培育他們。」而當年有著唐太宗智慧的孫運璿，就開始一面從矽谷挖人，於是挖回了張忠謀等人，另一則分批派人到RCA學藝，後來則培育出了曹興誠、蔡明介……等人。

而在人礦原材備齊後，台灣開啟了傲視全球的科技發達之路，過程中，並非波瀾不驚，也曾歷經韓國在記憶體及面板的滅台計畫，也曾對「代工主軸」路徑，有過價值懷疑，但近半世紀以來有系統的理工人才養成下，台灣人最終以聚落群架相挺性格，以技術發展不違誠信的商譽，而成功逆轉輸了20年的台韓之爭。

優秀人礦恐崩塌，科技人才缺口為台灣隱憂

只能說，台灣的成功在人才，誠如蘇姿丰從小到大的「蘇媽養成記」所奉行的培養「奔向困難」「解決問題」能力，讓台灣在動蕩的年代，建立起泰山般的基底。但，令人擔心的，原本出產人礦的台灣，開始出現崩塌前的裂痕。據調查，去年半導體人力缺口平均每月達到3.5萬人，創下七年以來最高紀錄，在半導體需求倍增的年代，急速流瀉的的人才庫，已為台灣埋下癌細胞。

本期封面，在蘇姿丰的指名下，我們取得了雜誌媒體的獨家專訪權，儘管出刊時女王已返美，但其留下的思惟、態度、專業與前瞻，風範並未遠去。而藉由報導，我們再度盤點，即將風生水起的AI生態圈，也順而梳理出台灣該備齊的產業態度，尤其是人才底蘊。

只能說，每個產業典範的轉移，都是重回競爭起跑點的開始，在一切歸零時，台灣沒有贏的把握，更沒有輸的本錢。50年前最無助時，7位巨頭、19位菜鳥工程師，劃出了半導體這道圓弧光芒，然而在Morris Chang（張忠謀）、皮衣老黃、蘇媽之後，台灣是否有再起風雲的人才，值得關注。

看更多遠見雜誌文章：

半導體女王蘇姿丰，親揭AI經濟圈攻略

獨家專訪1》超微CEO蘇姿丰：AI晶片組MI 300X如期第四季出貨

獨家專訪2》超微CEO蘇姿丰：我要做的是最小的大公司

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