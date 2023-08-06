AMD財報有亮點！蘇姿丰來台大談AI 證明玩真的？

【文/羅之盈 攝影/張智傑】

【編按】本週台股AI概念股現頹勢，讓不少人質疑是否僅話題炒作，但AMD帶來正面消息。超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰，在美國時間本週二（1日）最新一季財報電話會議上指出，上一季AI產品需求增加7倍，潛力驚人。資深分析師陸行之也於粉專發言指出AMD將受惠於AI加速器市場。究竟蘇姿丰來台時如何剖析AI熱？在台固樁布局為何？一文全解析。

7月19日台北文華東方酒店入口，幾十家媒體蹲踞守候，炎熱的午後，燎得記者火氣高昂，但他們還是繼續等下去，因為正在裡面與台灣供應鏈會談的是，晶片設計大廠AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰。

「這趟台灣行程，見了哪些供應鏈廠商」「去了台積電南科廠嗎」「下一代產品還會交予台積電生產嗎」，媒體關心的議題圍繞著兩個主軸，一是AMD與台廠供應鏈的關係，二是在AI伺服器市場裡，超微如何與龍頭Nvidia（輝達）競爭，「市占率25%的超微，如何與市占75%的領先者競爭」「因應AI人工智慧浪潮，超微做哪些調整決策」。

引頸期盼多時，蘇姿丰終於現身，踩著三吋細根高跟鞋，穩健地迎向守候的媒體，俐落務實的笑容裡，仍透著一如以往的安然與信心。

蘇姿丰：AI發展仍早期

「人工智慧現在是在非常早期、但成長快速的階段。我們對人工智慧市場的看法，特別是資料中心，在未來3到4年，將每年將以50%的速度成長，規模可能超過1500億美元，市場上將會有許多人工智慧解決方案，並不僅僅是單一的方案，」蘇姿丰以蓬勃的市場趨勢，以及「不限一家」的論述，四兩撥千斤的回應與輝達的對決戰局。

她親切地表示，在超微舉辦的供應商大會，討論接下來的產品發展路徑與策略，見了「幾乎所有」台廠伙伴，間接回應面會台積電的傳聞，「台灣半導體生態系統無疑地至關重要，其具備超微需要的所有能力，台積電是我們的重要夥伴，基板、OEM夥伴也都在台灣」。

但韓國媒體提及AMD下一代GPU將交予三星生產？超微還會繼續跟台積電合作嗎？

「你們相信韓國的媒體報導嗎？」一直保持專業經理人內斂風姿的蘇姿丰，忍不住笑著說出真心話。

她直率舉例，甫發布的超微伺服器晶片組MI300系列，是現今最複雜、難度最高的產品，如果沒有台積電製造技術，根本無法製造出來，「因此，台積電未來仍是超微產品的戰力來源（fire force）。」

圖／蘇姿丰以蓬勃的市場趨勢，以及「不限一家」的論述，四兩撥千斤的回應與輝達的對決戰局。取自Twitter@LisaSu

與輝達黃仁勳競爭，賽局才開始

相對於競爭對手輝達黃仁勳五月底的台灣行，兩周行程風風火火，兩場演說、共三小時，又與諸多合作伙伴同台，包括聯發科蔡力行、美超微梁見後、廣達梁次震等，創造一連串話題。

再看蘇姿丰七月台灣行，一周行程極盡低調，公開活動僅僅兩場、各一小時，兩位同樣出生於台南、在美國發跡的當代晶片大老，風格大相逕庭。

他們唯一的共同點，就是全力搶攻此刻AI商機。

研究機構TrendForce在ChatGPT浪潮做出新的市場預測，推估2023年，AI晶片出貨量將成長46％，AI伺服器出貨量則將屆120萬台，年增38.4％，占整體伺服器出貨量近9％，至2026年將占15％，同步上修2022～2026年複合成長率至22％。

對應蘇姿丰預估50％的複合成長率，顯然她對市況更為樂觀，但這個新生的市場，究竟是屬於誰？

TrendForce分析師龔明德表示，AI伺服器價格比傳統伺服器多上15～20倍，頂規版本大約可達台幣1400萬元，常規版也需要100萬元，豐厚的市場必然成為兵家必爭之地。

他指出，輝達在GPU圖形處理器耕耘很久，這波因為ChatGPT帶動的生成式AI浪潮，最初應用在網路服務，很快就會在金融等產業發酵，「這時有沒有豐富資源的『生態系』就很重要，輝達長期經營的CUDA軟體生態系很厲害、很成熟，開發者可以從中取得相應的程式集，其實大家已經習慣輝達的軟體服務了」。

所以超微接下來的戰略，需要發揮更多既有優勢，包括凸顯MI300X搭載高容量記憶體的好處，以及應證GPU偕同自家CPU協作效能更好，也包括超微一向擅長的「八成價格戰術」，也就是比第一名產品低上兩成的「平價又大碗」戰略，都是可預期的超微應戰策略。

「超微最大的優勢是，所有AI核心產品，它都有做，包括CUP中央處理器、GPU圖形處理器、FPGA現場可程式化邏輯閘陣列，這個時間點談誰能打贏，都還太早，」龔明德直言。

長期使用兩家GPU的台灣自製遊戲業者表示，輝達生態系是主流，轉換使用超微產品，確實需要額外的成本，「但我們總是怕一家獨大，超微本地團隊服務很好，願意一起調校產品，所以可以說超微是我們一起成長很好的伙伴」。這項本地服務特色，也將成為超微進攻AI伺服器賽局的一項優勢。

兩大競爭節點：軟體平台、台積電產能

另一個雙雄競爭的現階段節點，則是台積電產能。

全球高階伺服器晶片組，不論是輝達的H100，還是超微的MI300X，都是採用台積電最先進的四奈米製程技術，需要搭配台積電提供的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝技術，四奈米製程是五奈米製程的增強版，產能還算充裕，但CoWoS產能則十分短缺，在市場需求可稱「飢渴」的2023年，輝達與超微對於台積電CoWoS產能的依賴，也可謂飢渴。

「這次來台灣，我們學到的一點是，超微必須與供應鏈伙伴建立長期計劃，讓他們了解我們的需求，以便他們為我們做好產能準備，這也是我來訪的原因之一，」蘇姿丰並未直接回應預定台積電產能的結果，但對於新品MI300X在第四季上市的時間，顯現信心。

整體觀察，不論AI伺服器炒熱了多少話題與股價，都還是這場賽局極為前期的時刻，輝達現有市場占比約75%，超微只約25%，未來兩年會是如何消長，還有許多變數。

外資分析師楊應超觀察，全球晶片龍頭英特爾（intel）的動態，也需要關注，英特爾擅長的雖然是CPU，但GPU也有產品，「晶片設計的突破與超越，不像晶片製程那樣困難。輝達的GPU做得很成功，沒話說，但現在後面的兩家：超微與英特爾，在兩三年之後趕上，或是做得差不多，應該不是問題」。

圖／ 蘇姿丰出生於台南，2歲時跟著父母移居美國，從小嶄露科學天份，就讀麻省理工學院一年級時，「愛上」半導體，其後30年沉浸在這個令她著迷的領域。張智傑攝

「半導體女王」實力雄厚

「我年輕的時候，是害羞的，現在比較沒那麼害羞了，」蘇姿丰這樣評論自己。

現年54歲的蘇姿丰，出生於台南，2歲時跟著父母移居美國，從小嶄露科學天份，就讀麻省理工學院一年級時，「愛上」半導體，其後30年沉浸在這個令她著迷的領域，2014年她於超微股價只剩1.61元時接掌執行長，如今股價已破110元、市值超過1700億美元。

這個害羞的女孩，帶領超微在CPU領域，迎戰萬年老大哥英特爾；現在也將在GPU領域，追擊「新的老將」輝達，發揮她懂得「超越」的「半導體女王」實力。

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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