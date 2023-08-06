「高年級當家」時代來了！重新設計你的百歲人生

【文/林讓均 攝影/黃菁慧】

超高齡社會來襲！全球長壽研究權威指出，今日出生在已開發國家的兒童，每兩位就有一位可活到100歲。當長命百歲不再稀奇，多數人可能活得比想像更久，但，你準備好了嗎？

三年倒數計時！2026年，台灣即將進入「超高齡社會」，屆時將有超過20％、486.4萬人口，是65歲以上的高齡者。2050年，高齡者將達到766萬人的最高峰；屆時，台灣每三人就有一人是長輩。

圖／編輯部製表。遠見雜誌提供

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然而，這批法規上定義的「老人」，卻正在顛覆大家對「老」的認知，也悄悄重塑各行各業的消費地景。例如，過去被貼上「年輕限定」標籤的健身房，近年紛紛湧入銀髮族群。

持續創下高溫紀錄的酷暑中，來到台北八德路上的陽光活力中心，83歲的羅南湖正在重訓。他在教練的輔助下，進行看來有點難度的「火星槓深蹲」，以肩頸扛著安全槓的方式，上下操練後背肌群。

三年來，每週至少來一次的羅爺爺，靠著重訓把自己從憂鬱谷底拉起，還紓解了多年肩頸、腰椎病痛。

「你覺得我幾歲？」羅爺爺總愛請初認識的朋友猜一猜，若是猜的小，他就得意公布自己的「高齡」，讓對方嚇一跳。他用行動證明，重訓不是小鮮肉的專利。在新莊擁有塑膠製品公司，身為創業老董的他，三年來已招呼近十位親友來運動，健身房交誼區不時可看到幾位「老頭家」活動後，一起喝咖啡的身影。

「人在天堂，錢在銀行，這才是人生的悲哀啦！」他笑說，年輕人來健身房是為了秀肌肉，他們是為了拚健康，老友們相約要一起活到100歲。

百歲人生上映中！全球比一比，台灣老最快

其實，「百歲人生」不是奢願，已在全球上映中！許多先進國家民眾正邁向100歲。

「今日出生在已開發國家的兒童，每兩位就有一位可活到100歲！」全球長壽研究權威、英國倫敦商學院教授史考特（Andrew J. Scott）接受《遠見》專訪時指出，近一個世紀以來人類平均餘命大幅成長，每十年就增長2～3歲。而且，超過100歲的人口族群，已是成長最快的人口統計群組。

這現象也證諸台灣。依照國發會人口推估系統，2022至2027年的高齡人口，整體將成長73.27％，但百歲以上人數會翻漲15倍；70歲以下的各年齡群則全面負成長。

再把視野投向世界，全球平均壽命已超過70歲。根據聯合國最新出版的2022年版全球人口展望報告，2019年的全球平均壽命達72.8歲，比1990年多了將近九歲；預計到2050年，全球平均壽命可達77.2。

此份報告也指出，不管在數量或比例上，全球的65歲以上高齡人口都大幅增長。

目前全球高齡人口比率約10％，到了2050年將是16％。屆時，全球高齡人口會相當於12歲以下兒童的總人口。也就是說，30年內，全球高齡人口平均值將跨過14％的門檻，整個地球村將是一個高齡社會。

已跨過高齡人口20％比率、進入超高齡社會的國家，包括日本、德國、法國、義大利、芬蘭、瑞典等國。從2019年的聯合國高齡人口報告可發現，亞洲四小龍老化速度最快。除了日本已於2005年邁入超高齡社會，2019～2050年間，全球老化速度最快的前三名就是南韓、新加坡與台灣。

圖／編輯部製表。遠見雜誌提供

其實，台灣老得比日本更快。日本從高齡社會（65歲以上人口占比14％）到超高齡社會（逾20％）花了11年，但台灣卻只8年。預估日本邁向極高齡社會（28％）約需16年，但台灣只需10年。

再對照南韓。生育率更低的南韓可能早一步，在2025年就邁入超高齡社會。南韓又贏台灣，這次贏在老化速度，台灣可以輸得不介意嗎？

恐怕我們沒有放鬆的本錢，因為台灣的生育率也是全球吊車尾，2022年是0.87、持續創歷史新低。早在2020年，台灣人口就已呈現負成長、進入「生不如死」的死亡交叉。

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根據國發會人口推估系統，2045年會比2022年減少近200萬人；其中，高齡人口將多出325萬，青壯人口卻少掉435萬。

「2044年之後，每五年會減少100萬人口，大約就是少掉三個基隆市！」陽明交通大學衛生福利研究所特聘教授吳肖琪指出，現今20歲的青年長至70歲時，台灣人口將只剩下1600萬左右，足足少掉700多萬。她觀察，近年台灣鄉村地區已明顯感受老化的衝擊，因為人口外流與少子化程度更嚴重。

盤點台灣，目前高齡人口跨過20％的超高齡縣市有四個，分別為台北市、嘉義縣、南投與雲林，另外，基隆、屏東與台東也只一步之遙。

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繳稅的人少、領的人多，埋下三顆財政未爆彈

在人口加減的簡單數學題之後，緊跟著複雜的財政問題。原理就是，繳稅的人變少、領用的人變多，已為台灣財政埋下三顆未爆彈：年金、健保、長照。

首先，台灣在2016年曾大動作啟動年金改革，試圖以「繳更多、領更少、延後退」三大方向，來延緩人口老化挑戰，卻難見奏效。

圖／編輯部製表。遠見雜誌提供

以涵蓋勞動人口近六成、本國籍投保人數約941.5萬的勞工保險基金而言，近年已逼近破產臨界點。

根據2022年度的最新勞保精算報告，2017年首次出現保費收支逆差，當時政府宣示，會負起最後支付責任，且自2020年度撥補200億元、2021年220億元、隔年又續編300億元，還承諾2024年會再灌入1000億元，並計畫持續加碼。

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然而，勞保老年年金請領人數已來到159.7萬，比10年前增加110萬人，且平均每月請領1.8萬，使得勞保潛藏負債逼近11.05兆元，因此最新精算報告仍指出，勞保恐在2028年破產。

也就是，相較於上次精算報告指出的2026年，相關補救措施只把破產大限延後兩年。

健保制度苦撐，長照經費衝新高

再看台灣人引以為傲、號稱「世界第一」的健保制度，也撐得很辛苦。雖然，近年政府從疫後特別條例撥補200億元至健保，再加上有補充保費加持，基本工資與軍公教薪資調漲也帶動保費收入，使得健保基金去年結餘約103.4億元、終結連五年赤字。

然而，健保在1995年開辦時，國人平均餘命為74.53歲，至2021年已延長至80.86歲，若再浪費醫療資源，將對健保財務造成更大壓力。近年，國人平均每人每年使用健保約17次，是OECD國家平均就診次數的三倍以上。有數據顯示，若每人每年減少一次就醫，就能省下378億元的健保支出。

此外，如果活得久卻不健康，長期照護更是沉重的財務負擔。根據衛福部今年5月最新統計，國人在2021年的平均健康餘命是73.3年，儘管些微延長，但對照平均餘命，國人失能、臥床或需依賴他人的不健康餘命，仍在七～八年的高水位。

今年，台灣的長照服務基金經費編列近610億元，若加計特別預算則上看650億元。對照之下，2016預算不到50億元，長照2.0在2017年上路以來，長照經費在七年間已飆漲超過12倍。

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「挑戰還在後頭，台灣戰後嬰兒潮在2044年之後，將陸續跨入85歲門檻，屆時兩位或許就有一位失能！」身兼台灣長期照護專業學會理事長的吳肖琪提醒，台灣得從人口結構來推估未來社會情境，才能回推需求、思考解方。

新高年級生當家，「設計人生」隨時重開機

一般說來，全球的戰後嬰兒潮是在1946～1964年，但台灣的首批嬰兒潮集中在1958～1966年，這九年間每一年都誕生超過40萬嬰兒，共約378萬人。

今年，台灣的嬰兒潮第一批人正好65歲、是可領敬老卡的法定高齡者，這378萬人，也會是測試台灣超高齡抗壓力的第一批先鋒；未來，他們是健康或失能，是在健身房運動或在安養院臥床，將決定台灣下一個世代的競爭力。

但首先，人不是數字，我們得先了解這批人，以及年齡對他們的意義。

「從我們這批人開始，都會『老』得更年輕！」搭上英國戰後嬰兒潮末班車的史考特，呼籲各界撕下對高齡者的刻板印象，也別再以「老人炸彈」「銀髮海嘯」等負面標籤來指涉高齡者，「活更久能做更多事，更多祖孫可團聚，長壽可是大大的好事啊！」

但前提是活得久，也要身心健康。史考特指出，延長健康餘命、促進活躍老化，涉及了整個人生階段的重新設計，而這將連帶掀起產業革命，例如銀髮商機的規模化，以及職業生涯的重開機。

依照他的研究，健康高齡者增加的壽命，相當於「中年晚期以及老年初期的延長」。這代表傳統的「教育、工作、退休」三階段人生已不適用，「人們有機會活出多階段人生，為此，大家應該儲備更多可跳轉角色的各式資本！」既然是多階段人生，那在工作上等於沒有完全退休，只有各種形式的職涯換場。

「台灣人平均不到60歲就退休，那未來還有20年該如何度過？重返職場很可能是選項！」104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明觀察，台灣中高齡勞參率僅約50％，甚至比希臘更低，也遠低於OECD國家的六成，隨著高齡少子化趨勢加劇，台灣職場將出現極大的人才斷層。

圖／編輯部製表。遠見雜誌提供

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把握70歲「初老期」，持續鍛鍊身心

他指出，過去崇尚「終身雇用制」的日本就在近年修法鼓勵兼職，開啟「大副業時代」，企業若不允許兼職斜槓，就需揭示為何禁止的理由。原因在於，商模變化快速、企業經營週期變短，再加上高齡化，必須營造一個有利於人才培養其他專長、接續職涯的工作環境。

「現代的70歲，可能等同於過去的60歲！」日本高齡醫學專家和田秀樹指出，70歲是百歲人生中的「最後一個活躍期」，他以臨床觀點提醒大家把握70歲這個「初老期」，持續鍛鍊健康、智力與工作，就有機會延後「老老期」，並因應相關衝擊。

在台灣，老年定義也正在翻轉，愈高齡愈不服老。以台灣年齡中位數來看，現今45歲的人相當於50年前的20歲，正是揚帆待發的青年期，充滿無限可能。

台灣邁向超高齡，當65歲成為「標配」，如何賦能每一個人重新設計人生攻略，把百年歲月活成銀光閃閃的分號人生？這是關乎全球競爭的國安議題，也是你我共同的生命課題。隨時準備重開機，老得年輕的「高年級生」來了！

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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