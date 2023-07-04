小店學》來高山森林基地體驗布農族日常 找回自己

【文 / 胡華勝 攝影 / 張智傑】

布農族把一般人口中的回家，說是「回部落」，部落簡單說就是大自然，回到大自然是一種文化、一種生活，別忘了多親近它，也尊重它。

花蓮最南端的豐濱鄉，緊鄰台11線公路旁的「高山森林基地」，是台灣唯一一座結合多個原住民部落，以複刻布農族山林生活體驗方式，介紹部落文化的深度旅遊場域。

不論是大人還是學童，為了讓旅客能充分的獲得身心靈體驗，只接受預約及客製化行程。

過去，豐濱海岸森林為布農族獵人所崇敬，現在以這座以森林生態做為文化教育的場域。成立高山森林基地的目的，就是希望透過傳統布農族人在森林裡的生活與冒險，進而認識蘊藏在森林裡的文化與精神。

同時，藉由現代化經營手法，讓部落獲得經濟資源，更保留逐漸消失的原住民文化。來一趟高山森林基地，可以真實體驗布農族人冒險的精神與日常，也認識學習如何跟土地互動。

森林，族人與旅人最好的陪伴

在高山森林基地，認識布農族從歌聲開始。

在嘹亮歌聲的引導下，聆聽族人遷徙的故事，原本是原住民各族中分布海拔最高的民族，先祖從南投山區移居到豐濱這片海岸森林。

然後再矇眼走進森林、學習射箭、模仿動物，用他們的視角體驗布農族獵人的生活。

大樹，是森林裡的主角，與大樹的互動很重要。

像是學習攀爬大樹的技巧與建立自信、爬上樹梢領受大樹的智慧、在百年雀榕老樹上大擺盪檢測自己的膽識、或登高尋找老鷹（賞鷹）、聆聽森林裡動物的耳語、在仰俯之間認識森林，享受被大山大海擁抱的感覺，暫時擺脫水泥森林的枷鎖。

此外，你絲毫不用擔心安全性的問題。例如，過去布農族先祖以樹藤為繩索，已改為現代的攀樹系統裝備，安全級數非常高，過去有來自澳洲的毛利族友人到訪，體重100多公斤都沒問題。

高山森林基地創辦人之一的馬中原說：「靜綠的森林在獵人的眼裡是動態的，各種生物按各自的節奏獨立與交織互動。」透過獵人的獵刀（Mama’ngan tu Bunun）認識森林裡的獵人精神。

圖／位於花蓮的高山森林基地，是台灣唯一一座結合多個原住民部落，以複刻布農族山林生活體驗方式的深度旅遊場域。張智傑攝

跨文化鍛練，促成部落文化產業化

為什麼成立高山森林基地？怎麼樣透過文化故事脈絡建構一個體驗項目，又不需要做大面積的破壞，就可以感受到以前結合自然冒險生命的張力？

65年次的馬中原表示，豐濱的族群相當多元，除了有阿美族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族等四個原住民族群，還有客家及閩南村落。

但，布農族的族群最小、最弱勢，加上部落因為經濟條件愈來愈差而逐漸沒落消失，經濟問題也讓部落中的青壯爸媽們得外出工作，留下子女與爺爺奶奶，產生隔代教養問題。

跨文化，是他這個世代布農族原住民最大的特色。

民國60年代的台灣是農業社會與工業社會的過渡期；他的生活是傳統布農族加上其他各族。

國小時光使用的語言就有布農族語、阿美族語、漢語、閩南語等。自幼的多種族、多語言環境，與成年後搭上社會的變革的養傷，讓他成為跨文化的熔爐，鍛鍊出調合的能力。

馬中原利用服兵役累積創業的基金時，一邊學習現代產業發展的模式，帶回部落，進一步研究將大自然的森林文化，藉由體驗來呈現，打造成可以持續營生的產業，也改善了部落的經濟條件，經濟一旦振興，文化也得以保存。

圖／以現代攀繩複刻布農族先祖的攀藤，從攀爬大樹學習勇氣與自信。高山森林基地提供

回到大自然，學習尊重土地

一位帶著兒子體驗三天兩夜親子營隊的媽媽在活動結束時反饋：「小孩子經過一次又一次的活動，可能陷入低潮，但當他再爬起來時，整個人是亮的，這是父母無法給予的。就算未來這些技能都可以用ChatGPT列出答案，都不如自己來走一趟。」

馬中原提醒，工作只是生存，但生存當中都忘了生活。

山林能啟動人們內在的力量，也帶來一種更和諧、更自在的頻率，就像大自然草木的生長，即是一種和諧的關係。

布農族把一般人口中的回家說是「回部落」，部落簡單說就是大自然，回到大自然是一種文化、一種生活，別忘了多親近它，也尊重它。

【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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