演唱會經濟外溢！高雄攤商、旅舍賺到笑開懷 關鍵在這3招

【文 / 陳思豪 攝影 / 黃菁慧】

高雄變得不一樣了，為什麼BLACKPINK、張惠妹、五月天、伍佰都到港都開唱？這些演唱會不只帶動商機，更出現外溢效應，讓商圈、夜市、旅宿間都受惠，許多攤商生意好到凌晨一、兩點才收攤，旅宿業者更因此調高房價，仍被外來客搶爆，坊間私下戲稱，前市長韓國瑜的名言「高雄發大財」，已是正在進行式。高雄經發局長廖泰翔坦言，這並不是一個偶發的現象。

過去的高雄是重工業城市，石化、鋼鐵、造船業蓬勃發展，但隨著環境改變，這幾年面臨轉型，引進更多商業與製造業。高雄經發局長廖泰翔表示，製造業就是吸引半導體如台積電等大廠進駐，商業的部分，除了讓更多的商業建設，包括三井、唐吉軻德落腳港都，另一塊就是思考如何增加內需消費？

從前市政府的做法，往往採用舉辦大型活動的方式來帶動消費，但廖泰翔坦言，內部評估這樣的做法成效有限，除了每場活動要花幾百萬公帑，而且僅能發揮一至兩天的成效，因此市府將目光轉向商業演唱會，想法就是透過「別人舉辦的活動」，市府提供協助來創造商機，把經濟效益外溢到其他地方。

此外，鎖定演唱會來發展的原因，主要是舉辦的時間都在晚上，能讓大家在高雄多住一晚。根據觀光局統計，民眾若是單日的觀光消費，平均花費約1065元，若是能下來過夜的，平均花費超過四倍來到4609元。最後是看演唱會的，幾乎都是年輕族群，整體消費力較強，這些都是市府力推「演唱會經濟」主因。

圖／高雄經濟發展局局長廖泰翔表示，鎖定演唱會發展的原因，主要是舉辦時間都在晚上，能讓大家在高雄多住一晚。黃菁慧攝

關鍵1》憑券換特調、生啤，歌迷加碼消費

至於如何將演唱會的人潮，和商圈、夜市等做串連？市府做了不少努力；廖泰翔表示，市府在演唱會密集時段，也就是今年二到四月，推出了「加食延暢」方案，跟一百多家餐酒館、酒吧合作，補助每家店幾萬元補助，店家推出相應活動、延長營業時間，讓大家憑票根享受額外的優待，刺激消費。

像是BLACKPINK於三月中來高雄開唱，就有餐酒館推「憑票根送粉紅特調」方案，吸引不少死忠歌迷，在看演唱會後前去「喝一杯」。

關鍵2》結合夜市券，攤商多賺散場財

過去不少遊客來到高雄，都會到夜市吃美食，另一個作法就是在12個捷運站發放「商圈夜市券」，民眾只要拿演唱會門票，就可以換到一張50元消費券；經發局統計，過去每個到夜市的消費者，平均花費約在500元左右，提供這50元的誘因，可藉此創造乘數效益。

「大家都做到凌晨一、兩點，還有的做到四點才收攤，」六合夜市總幹事詹金翰一句話，說明了演唱會經濟的效應。根據過去經驗，十點過後大家就會慢慢散場，因為之後就不會有太多遊客前來，但演唱會舉辦期間，十點過後會迎來人潮的另一波人潮，對攤商來說是另一波尖峰期。

他坦言，過去三年的疫情衝擊，對六合夜市影響很大，整個夜市約有170多個攤位，最慘的一天曾經掉到剩下11個，這波演唱會經濟對他們有很大幫助，只要有場次的那天，平均可以增加5000名遊客。

關鍵3》風景區祭折扣，讓大家多住一晚

在風景區、飯店部分，觀旅局也有相應做法；局長高閔琳指出，為了讓歌迷留在高雄多住一晚，甚至到景點旅遊，許多風景區、觀光工廠、飯店旅館也都祭出優惠方案。

像是高雄福華大飯店、圓山大飯店都就提供餐飲折扣，不少露營區更是拿門票可直接折抵500元，「總之，就是想盡辦法串聯景點提出優惠，」高閔琳說道。

為了增加大家多玩幾天，觀光局也增加誘因，跟高雄捷運合作推出「高雄好玩卡」，民眾可選擇24小時、48小時方案，裡頭將交通運具、旅遊景點作結合，一張卡能搭乘捷運、輕軌、渡輪、太陽能船、貢多拉船等運輸工具，不少景點更是免費入場。

一連串的導客動作，最後收到不錯的成果，高閔琳透露，高雄從今年一到五月已舉辦28場次大型演唱會，包括BLACKPINK、張惠妹、五月天、伍佰都到港都開唱，總計吸引58萬人次來到高雄，推算觀光產值約11.6億。

圖／高雄觀光局局長高閔琳局長指出，為了讓歌迷留在高雄多玩幾天，觀光局也增加許多優惠誘因。黃菁慧攝

演唱會舉辦當天，也是飯店爆滿之際，所有市區皆是九成到滿房狀態，高雄全市住房率也超過七成，整體平均房價，今年一到三月來到3800元新台幣，比去年提升兩成。

但高閔琳補充，現階段房價都是經過市政府核定，有一個範圍可讓業者自行調漲或調降，近日有不少民眾抱怨房價太貴，但多數都在核准範圍內；當然過去也出現惡意哄抬的情形，高雄市也展開稽查，總計今年已經查了81家業者，只要有超標就會開罰並對外公告，希望有殺雞儆猴的效果。

如今高雄正享受演唱會經濟的成果，特別是在疫情之後，對業者來說，正是一場久旱逢甘霖。

【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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