六大面向、48項細指標〉大學加速創新轉型 更多元更有未來

【文 / 李建興 攝影 / 黃菁慧】

除了各校整體表現，《遠見》歷年也針對社會聲望、學術、教學、國際化、產學及財務體質等面向進行評估，觀察各校發展特色，細指標亦擴增為48項，本屆是哪些學校脫穎而出？

評定一所好大學，除了「五育均衡」值得標榜外，在「愈特色、愈出色」已漸成普世價值下，一些在特殊領域有優異表現的好學校，仍然值得鼓勵。

因此，為了彰顯多元價值，《遠見》不僅推崇總分績優的學校，對於單科高分的特色大學，亦予以表揚。

多年來，《遠見》針對「社會聲望」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」「產學合作」，以及「財務體質」等六大構面進行排名，鼓勵各校展長才。同時，這六大面向下的細指標，《遠見》亦與時俱進尋找更貼合時勢、具鑑別度的指標來評比，並汰換不合時宜的項目。而今年，則從細指標總數則從44項擴增為48項。先看看各校2023年在六大構面的表現。

社會聲望〉北醫執行ESG成效卓著，為最具聲望私校

「社會聲望」方面，前四名為頂大的天下，分別是臺灣大學、中山大學、成功大學和陽明交通大學。臺北醫學大學校長林建煌素來重視ESG，因此今年北醫則以SDG影響力第一名，以及國際聲望第二名的實蹟，在整體成績上較去年進步兩名，擠下清華大學，成為前五強中，唯一的私立大學。

圖／社會聲望30強。李婉琪製表

至於中山，則在校長鄭英耀積極籌款下，該校以學校自籌補助學生的平均金額全台第一之姿，總成績超越了成大、陽明交大、清大等傳統頂大。

不過攤開整份榜單，亦有生面孔。

其中，高雄醫學大學校長楊俊毓長年著重學以致用，今年在企業最愛大學生排名大幅進步，使其在社會聲望，一舉闖進前30名，排名較去年進步了八名。而今年也在社會聲望進步五名的雲林科技大學，則從去年的15名進入十大「社會聲望」學校之列，在校長楊能舒苦心營運下，學校在自籌補助學生之平均金額表現最為亮眼，進步驚人，變成第20名。

值得一提的是，致理科大在單一面向「在學學生參與競賽、論文出版成效之平均參與人次」，異軍突起，為全台第一，足見校長陳珠龍治學有方。

進一步檢視在「社會聲望」面向中最受矚目的兩大指標。首先為「企業最愛大學生」，前五名為成大、臺科大、北科大、臺大、陽明交大。高雄科技大學則在校長楊慶煜用心培育下，由去年的第14名大幅進步六名，為第八名，是前十名中最佳進步獎。而第九名的淡江大學，校長葛煥昭經營有成，擠下逢甲大學，奪得年度最受歡迎的私校。至於第17名的聯合大學、第22名的高師大，以及第26名的北護大、僑光科大則是這波企業最愛大學生中，好評度進步最多的。

至於被視為最具專業口碑指標的「校長互評」，在排名前30名的學校中，臺北大學、高醫大、台灣海洋大學、暨南大學，以及文藻外語大學，依序是校長眼中好評度上升最快的好學校，分別進步了15、7、6、6、6名，成為27、24、26、28、30名。

學術成就〉中央研究能量傲視群校，穩霸前十強

「學術成就」面向前七名不動如山，分別由臺大、陽明交大、清大、成大、中醫大、長庚大及臺師大領銜。其中，陽明交大在校長林奇宏和師生打拚下，每師平均承接「學術研究」計畫經費金額達211.8萬元的佳績，拿下全台第一。

圖／學術成就30強。李婉琪製表

而向來以科學研究著稱的中央，校長周景陽對研究計畫多所著墨，從去年的第11名，前進至第八名。其中，該校的國科會補助研究計畫每師平均件數，今年更前進至全台第三，令人激賞。

至於亞洲大學的「學術成就」在國立及醫科類大學霸榜的環境中，校長蔡進發帶領有方，異軍突起，該校在FWCI 領域權重引用影響指數，以及專任教師平均英文論文數，都是全台第四，使其「學術成就」面向排名擠進第12名，十分難得。

而「專任教師獲獎／榮譽人數」向來被視為一個學校的名師數，今年東海大學新校長張國恩努力攬才，一舉前進了17名，使得該校在「學術成就」分數大進補，從去年的28名進步四名，成為第24名。

虎尾科技大學校長張信良禮賢下士不遺餘力，該校在「專任教師獲獎／榮譽人數」從39名前進至30名。

教學表現〉政大強調跨域學習，教學表現大幅進步

在現今的高教圈中，學校的教學資源十分仰賴政府補助，因此「教學表現」榜上，通常都是頂大或醫科大學獨占。

而以人文社科為主軸的政大，在校長李蔡彥上任後，就鼓勵學生多元學習，讓政大在「取得輔系與雙主修之畢業生比例」登上全台第一，政大更因此在「教學表現」榜，從去年的18名，前進至第13名。

圖／教學表現30強。李婉琪製表

而身為全台唯一市立大學臺北市立大學，自新校長邱英浩著重學生的學習，其在就學穩定率上進步了15名，使其「教學表現」的表現從40名進步10名，搶進30大。

至於「教學表現」面向中，以註冊率最受矚目，今年則有七所學校以100％的比率，並列第一，分別是成大、中央、清大、臺科大、北科大、陽明交大及中興。其中，中興在新校長詹富智的經營下，從去年的第10名變為第一名，最受關注。

另外，「生師比」亦是「教學表現」面向的關鍵指標。前五名全為醫科大學，分別為北醫、長庚大、高醫大、慈濟及中醫大。而這次位居第17名的大葉大學，校長梁卓中經營有成，是全台生師比優化最成功的學校。

國際化程度〉逢甲、淡江國際化程度驚人，占據前五大

為了在世界舞台打擂台賽，國際化已成了各大學必練的武功，許多私校為打出知名度及擴充生源，「國際化」程度相當突出，以前十名來說，逢甲、淡江、文藻、中醫大就分別占據第三、五、九、十名。

圖／國際化30強。李婉琪製表

其中，逢甲大學校長王葳在推動日間學制修讀雙聯學制，不遺餘力，該指標的學生數為全台第一。而素為國際化評比常勝軍的淡江，在校長葛煥昭操盤下，其「修習全外語院、系所、學位學程之學生數」亦是全台第一。

外語專科起家的文藻，國際化更已成學校的DNA，新校長莊慧玲延續聘任外籍專業老師的傳統，使得文藻在「國際教師數比（所有）」的指標上，名列全台第一。

綜觀「國際化程度」面向，其中的「跨國學位合作校數」代表學生跨境學習的機會多寡，最被注意。而這項指標中，除了占據前五名的頂大外，銘傳大學、元智大學分別由校長李選士、廖慶榮積極爭取合作對象，而拿到了第六、七名。

產學合作〉長庚大學連結力強，前十名中唯一私校

近年來，隨著「學用落差」議題發燒，「產學合作」成為評定大學能否接地氣的指標。其中，前十名皆為老牌的醫理工大學，而長庚大學新校長湯明哲展現強大的連結力，拿下第八名，成為前十名中唯一的私立大學。至於中山大學校長鄭英耀，辦學績效更是有目共睹，成為南台灣企業爭相合作的對象，該校今年一舉進步五名，拿下第五名。

圖／產學合作30強。李婉琪製表

而在該面向中的以「台灣專利數」「每師平均產學收入」最能看出能量所在。其中，勤益科技大學校長陳文淵十分重視研發能量，使其在該指標（僅台灣專利數）僅次於臺成清交和臺科大，位列第六。而慈濟在校長劉怡均的鼓勵下，則成為全台「每師平均產學收入」最高的學校。

另一項重大細指標「推廣及產學收入」，今年嘉義大學則在校長林翰謙的推動下，表現可圈可點，一舉從57名進步到第26名。

財務體質〉校際差距大，臺大總經費為平均值6.6倍

最後則是「財務體質」面向，除了傳統的國立頂大外，醫科類，尤其設有醫院的大學財源豐沛，令人稱羨，前四強由臺大、中醫大、成大和慈濟大學站穩。而前十名僅有清大、明志科大和中央沒有附設醫院。

圖／財務體質30強。李婉琪製表

台塑集團旗下的明志，受惠於母公司奧援及握有集團上市公司股票，每年股利豐厚，因而財務狀況傲視其他私校。在明志當了21年校長的劉祖華，可謂持家有道，其財務速動比名列第五。

至於清大校長高為元，開源有成，在本年度現金增減情形排名由全台第30名，前進至第三名。

「財務體質」面向中，最被關心的是「學生平均經費」及「全校總經費」，前者由中醫大、北醫和高醫分居前三名，其中，中醫大每位學生分得71.7萬元，足足比臺大的50.5萬元多了21.2萬元，幾乎是最後一名的七倍。而總經費仍是臺大居冠，年收168.9億元，為平均25.6億元的6.6倍，更為最窮學校的25.6倍。

圖／48項細指標。李婉琪製表

此外，若綜觀48項指標的成績，臺大果然家大業大，獨得18項冠軍，中醫大則有五項居首，陽明交大、成大奪得四枚金牌，北醫則拿三項榜首，政大、臺師大、慈濟、東海、北科大各得兩項第一，其餘如清華、文化、中華大學、文藻、致理科大、中山、中央、中興、臺科大、北商大、北教大、淡江、逢甲、銘傳、龍華科大、實踐及虎尾科大，則各有一項位居龍頭。

圖／2023《遠見》最佳大學排行榜調查說明

【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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