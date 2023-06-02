屏息探索海底世界 自由潛水與鯨豚共游

【文 / 王筱慈】

好想變成魚，在湛藍海洋中與鯨豚共舞！天氣愈來愈熱，許多民眾搭上飛機，為的是潛入深海，來一場水裡的美麗邂逅。

愛好潛水者的夢幻之旅各有不同。有些是去馬爾地夫追逐鯨鯊、被護士鯊圍繞；在破產小國斯里蘭卡找尋藍鯨；飛到太平洋島嶼東加王國朝聖大翅鯨風暴；前往印尼峇里島、藍夢島與鬼福魟共游；探訪上帝的水族箱西巴丹；甚至在日本御藏島和海豚嬉戲。

鯨瑋自由潛水教練蔣瑋恩，與同樣熱中自潛的女友吳宛璇，在3月底為了解鎖「藍鯨」，帶著潛伴們前往南亞斯里蘭卡，這個原先不在他們旅行清單上的國家。

圖／在斯里蘭卡海域能看見藍鯨與黑鰭鯊。鯨瑋自由潛水蔣瑋恩教練提供

不過，籌備一場追鯨之旅並沒有想像中浪漫。

負責安排行程的吳宛璇，在出發前就經歷滿滿震撼。由於當地政治親中，以及疫情期間破產因素，台灣人前往當地的簽證規定不斷改變，落地簽的費用更漲了四至五倍！一波三折抵達後，還有更多考驗等在前頭。

野生鯨魚相當敏感，出現的時間和海域都是未知，他們連續三天在無遮蔽的簡陋小船上曝曬八小時，四處尋望無垠海面上的尾鰭蹤影，只為見上藍鯨一面。

「鯨魚和我對看！牠們游一游回頭，等你跟上再游走，」談起海中生物與自己「打招呼」的奇幻時刻，吳宛璇仍然興奮。在印度洋漫長等待的第三天，他們遇上一群「領航鯨」，還成功錄下淡淡的鯨魚叫聲。

雖然此行未成功解鎖藍鯨，但「海中大景」從身邊游過的屏息感動，已成為人生中最難忘的片刻之一。一行人不但忘卻旅途中的不適，甚至開始規劃，明年要再來一次。

水肺潛水看魚，自由潛水當魚

只是，想潛入深水邂逅海中生物，會游泳不夠，得先把自己變成一條魚。

許多人首次聽到「自由潛水」，最好奇的，就是這與傳統的「水肺潛水」有何差別？擁有AIDA、Molchanovs等教練執照的蔣瑋恩解釋，發展較久的水肺潛水，是指背著氣瓶，加上浮力控制裝置、呼吸調節器和配重系統等裝備下潛，靠著氣瓶供氧，因此在水裡時間較長。但相比之下，也像個外來者在海底觀光看魚。

而自由潛水，只靠著面鏡、呼吸管、蛙鞋和配重，「憋一口氣」下潛，要把自己當成一條魚，用更自然的方式融入海洋，是種挑戰自我的極限運動。水肺潛水課程著重在學習控制設備；自由潛水課程則更強調控制身體。

蔣瑋恩提到，水肺潛水員會在水面下吐泡泡、產生聲音，因此較難親近害羞的大型魚類，再加上裝備有重量，無法快速在海底移動；自由潛水則相反，沒有裝備束縛、安靜游動，因此學會自由潛水，較有機會實現與鯨豚共游的夢想。

圖／不少人因為能在水中跟海中生物共游，拍下夢幻美照，而愛上自由潛水。鯨瑋自由潛水蔣瑋恩教練提供

尤其，這幾年人類在海中優雅踢著蛙鞋，湛藍如幻的照片席捲社群版面，成為許多人學習自由潛水的動力。根據台灣自由潛水發展協會（TFDA）的統計，近五年台灣接觸自潛運動的平均人口成長了170％。更帶動了水下攝影、人魚課程等周邊產業。

童話故事裡，人魚想長出雙腳，要用聲音來換；現實世界中，人類要擁有魚尾，得靠時間練習。「人變成魚」的過程看似夢幻，其實並不容易。

學習平衡耳壓，巧妙控制身體肌肉

自由潛水是世界上第二危險的極限運動。下潛時，會因壓力改變導致耳朵疼痛，學會「平衡耳壓」，才能深入探索海中世界。平衡耳壓有許多方式，水肺常用的技巧是捏鼻子鼓氣，將肺部空氣推到耳朵的「閥式」，但自潛進到水中需頭下腳上，把口腔的空氣往上推擠到耳朵的「法蘭茲平壓」力道較大，效率也較好。

蔣瑋恩說，除了有良好的體能，自潛更仰賴控制身體少用的小肌肉，像是利用關聲門、開軟顎和抬舌根的力道推進氣體，才能完成大多數人最難開竅的「法蘭茲平壓」大魔王。

去年開始接觸自由潛水的家教老師張小姐，與上班族好友羅小姐、林小姐相約報名SSI L1課程，吸引三人投入這項極限運動的原因，就是嚮往海底世界的美，再加上社群平台上「水中伸展台」的照片吸睛，看起來不需要太多裝備就能完成。

可是，在學習的過程中，她們也遇到平壓卡關、難在水下放鬆等問題，導致無法達成標準的水下10米，目前尚未通過考核。

潛立方旅館PADI水肺、自由潛水教練張鶴懷提到，自潛不像水肺容易All Pass，一次過課的比例不到三成，大部分學生都是回場館跟著教練規律練習、調整動作，或是在家中熟悉平衡耳壓的技巧，才順利拿到證照。

圖／自由潛水課程除了熟悉平壓，也需在泳池中練習水下昏迷救援技巧，才能考過證照。鯨瑋自由潛水蔣瑋恩教練提供

即便「成魚之路」充滿挑戰，張小姐、羅小姐和林小姐卻沒打算放棄，因為期待考過後，出國旅行可以多一項選擇，像是被魚群包圍，或到日本御藏島跟海豚玩耍。

張小姐也發現，自由潛水能幫助學習放鬆。因為自己容易緊張，可是在水裡不放鬆，身體就是緊繃的，無法下潛。屏息時，也能讓頭腦的雜念消失，世界瞬間安靜。

蔣瑋恩認為，自潛還伴隨著與自己對話，追求突破、專注的心靈時光。他的學生有不少是工程師、醫師、護理師和設計師，平時在高壓環境下工作，能藉此釋放壓力，並增加抗壓性。

圖／王筱慈整理

兩人以上互相戒護，安全下水

此外，這項運動的優點，還包括增進社交人際。為了安全，自潛嚴格落實潛伴制度，非常需要「呼朋引伴」，下水時一定要有兩個人以上互相戒護，課程中也會學習救援。因為在充滿未知的海裡，潛伴就是彼此的生命共同體。

取得AIDA 4助教證照的吳宛璇，還因自由潛水，喚起更多的海洋保育意識。

「當你好不容易潛下去，卻看到珊瑚礁死亡，那真的很心痛！」親眼見證美景遭破壞，心痛之餘也讓她更留意環保。潛伴們彼此提醒下海不擦防曬乳，看見塑膠袋就撈起，以避免海龜誤食。

也許，人變成魚的好處，是讓海洋有開口說話的機會，也讓這項與自然共存的水下運動，更具魅力。