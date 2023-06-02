解密板金一哥煉金術 經寶如何翻身股市人氣王？

【文 / 林鳳琪 攝影 / 陳之俊】

經寶精密（5284）股價半年翻兩倍，2023年第一季營收、毛利雙雙創高！在泰國，又是當地唯一擁有「關燈工廠」的金屬精密加工業者。從黑手產業翻身航太概念股，董事長鍾國松如何以客家硬頸精神，帶領經寶屢登高峰？

睽違台股業績發表會三年，經寶精密董事長鍾國松甫登台，就被投資人、法人、媒體團團包圍追問，台股市況慘澹，經寶卻一枝獨秀，股價半年翻近兩倍。2023年第一季營收5.59億元，毛利率達41.8％，雙雙創下新高。翻身股市人氣王，鍾國松自謙是十年磨一劍。

經寶起家廠，在距離曼谷市區一小時車程，泰國北欖府Bangpoo工業區內。

偌大的廠區，由一棟棟跨越馬路的廠房串聯。經寶獲利創新高的祕密武器，就藏在這裡。一輛輛閃著綠燈的自動搬運車，在漆黑廠房裡快速移動作業。另一頭，上千種航太原物料靠雲端快速演算判讀，快速精準選料。這是經寶少量多樣接單的關鍵密碼。

法國空巴的亞洲唯一供應商

站在斥資數千萬，一手打造的「關燈工廠」前，鍾國松欣慰說，航太布局終於開花結果，經寶不但成功打進法國空巴（AirBus），成為A320系列機構件的亞洲唯一供應商；更卡位泰國龐大的改裝維修市場。

鍾國松的感觸源自於，一直以來，俗稱板金的金屬加工被認為是傳統產業，早期從業人員更被視為「黑手」。事實上，經寶是泰國唯一擁有「關燈工廠」自動產線的板金業者。從黑手產業翻身航太概念股，這一路，鍾國松堅持了將近30年，「我們客家人就是『硬頸』。」

出身桃園中壢客家庄，鍾國松有七個手足，家中食指浩繁。他七歲那年，父親驟逝，母親牽著年幼的他四處借貸卻吃閉門羹，讓他很早認清現實。

人生第一個轉機，在他退伍後，堅持考上逢甲大學工程系，「很幸運，我去念書。」他形容，那是大磁碟片轉小磁碟片的年代，看上商機，他去夜市擺攤，不但賺了學費，也跟3C電子業從此結緣。

大三那年，任職仁寶廠長的學長找他幫忙，「我這輩子沒寫過求職信，」他笑說。畢業後，菜鳥工程師一個人當三個人用，他一邊研發新產品，要設計完稿，當時仁寶打算在泰國建廠，新廠規劃也是他負責。

「壓力超大，我每天事情做不完，晚上加班到半夜，早上5點到7點，剛睡醒就得做決策；接著把握時間跟老婆約會，9點又衝去公司上班。」回憶當時，他記憶猶新。

29歲那年，鍾國松遇到人生第二次關鍵抉擇。

在泰國經商的岳父下達最後通牒：結婚移居泰國？還是乾脆分手？「我跟老婆是幼稚園就認識的青梅竹馬，不可能分手，」他開玩笑形容，沒想到一去泰國，就遇到岳家機車鏈條事業遇逆風，他成了「關廠」總經理。

一次跟泰國仁寶同僚敘舊，嗅到消費電子將大成長的商機，他找來九個股東合伙千萬，創「和泰沖壓廠」，「很幸運，台達電成了我們當時大客戶，我們的業績也跟著一路成長，」「我幫股東把100萬變1億，和泰現在還繼續賺錢，」他得意說。

圖／林鳳琪整理

亞洲金融風暴危機入市

1998年，亞洲金融風暴，重創泰國，他回憶當時曼谷街頭，連遊艇都買得到；富豪街頭擺攤賣珠寶、精品，只求變現活下去。他頓悟，企業經營，樓起樓塌只在一念間。

那一年，他決定危機入市創經寶。未料，沒幾年，台商一窩蜂西進，連大客戶台達電也邀他到中國吳江設廠。留下來，還是走出去？「台達去中國設廠，讓我意識到一件事，凡是大量製造都會轉到中國，像是消費性電子產品。」

想深耕泰國，經寶就得設法升級、轉型，要轉型汽車供應商？或是直接切入少量多樣高質化，挑戰更高的航太市場？他陷入人生第三次抉擇。

「要活下去，就得自己想辦法找出路，」他形容，經寶還沒訂單，不知道客戶在哪時，就直接投資最貴的板金設備。跟日本CNC龍頭AMDMA買設備。

以前板金折疊焊接使用油壓設備，要靠老師傅，同業捨不得換設備，「我敢投資，在對的時機，勇敢殺進去。」鍾國松形容，航太對安全係數標準非常高，光一個焊接點，要有螺紋、還要認證，得花至少一年時間。

且航太新應用材料又多又複雜，客戶一次來2000個料號，怎麼管？光有自動化數位設備CNC，還得有軟體與系統，鍾國松乾脆延攬AMDMA第二把手，幫經寶量身打造開發軟體與管理系統。

「還有航太專用的表面處理廠，投資金額那麼大，怎麼賺錢？但你沒有它，拿不到訂單。」表面處理也要認證，要有人才，並非一蹴可幾，「我要活下去，沒人幫忙做表面處理，就自己做。」鍾國松力排眾議，大舉投資布局航太，也讓經寶一舉彎道超車，站穩市場，更後來居上，吃下空中巴士A320訂單。

併購法商，闢一條龍優勢

「我從不看現在，只看未來五年至十年。」鍾國松一路超前部署，投資未來。2018年，併購法國Agiliteam集團旗下兩家航太零組件公司ADB和LUTEC；2020年，取得法國表面處理公司SPEM AERO SAS 90％股權，成功整合航太機構件一條龍。

疫情重創海嘯第一排的航太產業，他卻逆向操作，危機擴充，一面透過併購的法國子公司直攻歐洲市場；一面在泰國籌辦飛機維修學校與認證。

為擴充維修產能做準備，鄰居飛利浦燈管打算賣廠，他大手筆斥資4億元收購，「沒有這座工廠，我沒辦法讓維修機構件模組化，且工廠在隔壁巷子，整併後，我等於多出六米道路使用，現在價值翻倍。」

他分析，疫情衝擊航太產業，「但給我很好的機會練兵，」如今隨著觀光旅遊航班暴增，舊機維修需求暴增，也讓經寶業績猶如吃了大補丸。

除了航太，與泰國新創合伙投資的數位自動「手搖」飲料櫃也在疫情後，迎來大單。雲端伺服器機構件與4G LTE通訊櫃則受益供應鏈去中化的轉單效應，不但不受景氣與庫存影響，接單還持續成長。

看好電動車浪潮下的綠色商機，鍾國松也搶先布局智慧型數位電表與電動機車充換電站的金屬機構件。深耕泰國30多年，泰國政府祭出「泰國4.0」「東部經濟走廊EEC」與「電動車3030」等一連串產業轉型升級計畫，外國資金大舉湧入，是未來幾年最被看好的高成長市場之一。

十年磨一劍，如今經寶已坐穩泰國航太新機與維修市場，布局醫療、綠能、高科技，「現在的我無所懼，我都已經準備好了，」一吐過去代工業者被客戶逼著砍價的冤氣，鍾國松豪氣說，「你說中國大陸便宜，就去中國做，不要來泰國！」