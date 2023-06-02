台灣隊出擊1〉泰達電磨劍十年 等到電動車豐收期

【文 / 林鳳琪 攝影 / 陳之俊】

泰達電看好EV業務，擴廠速度跑得比鴻海富士康、比亞迪更快，正好搭上泰國政策利多，推升股價一飛衝天，未來還要加速自動化生產、培養人才，發揮綜效。

「有沒有買泰達電股票？」這是近一年來，從泰國返台的台商或駐外專業經理人，面對台灣親友團們的「必考題」。

去年以來，泰達電股價一路狂飆，今年初甚至一度飆破千元，漲幅163％，市值一度高達1.3兆元泰銖，比母集團台達電還高。

一直以來，泰達電穩座泰國股市電子股權值股王，雖然日前被泰國主管機關要求1分拆為10，市值也仍逼近上兆。泰達電也因此被泰國人視為泰國的「護國神山」，地位猶如台積電之於台灣。

關鍵在於，在泰國人眼中，泰達電並非只是來自台灣台達電的子公司。2019年被台達電整併前，它是一家深耕泰國30多年，從泰國起家，在泰國IPO掛牌籌資後，又併購歐洲斯洛伐克工廠與印度工廠，一路不斷擴充成長的泰國企業。

4月底，泰國剛過完傳統新年宋干潑水節，工人銷假上班，泰達電位於泰國邦浦工業區（Bangpoo Industrial Estate）汽車廠與電源廠旁，第八廠預定地塵土飛揚，工程車頻繁地進進出出，緊鑼密鼓趕工。

第三季啟用廠房，即時擴充EV產能

2022年初，看好電動車快速成長商機，台達電決定投資泰銖25.85億元（約新台幣22.03億元）興建泰達電第八廠。預計2023年第三季完工啟用的第八廠，適逢泰國政府甫通過電動車減稅與補貼政策，泰達電EV產能即時擴充，幾乎零時差、無縫接軌。

相較於比亞迪、鴻海富士康在泰國投資電動車組裝廠，最快2024年才能完工測試，泰達電不僅擴廠速度整整快上一年，堅持只扮演Tier 1 供應商角色，不跟品牌廠競爭，也讓泰達電牢牢掌握傳統車廠大半客戶。也就是說，想吃到泰國EV市場商機大餅，跟泰達電合作更快，這也讓泰達電股價一飛衝天。

圖／泰達電積極擴產，備戰泰國EV商機爆發。泰達電提供

事實上，早在疫情間，泰國BOI對台灣EV供應鏈招商論壇上，泰達電總裁張財星就已透露端倪：「（泰國）總部旁邊準備要興建八廠跟九廠，八廠主要因應電動車未來需求；九廠會以研發中心為主。」

時隔一年，張財星在泰國總部受訪，提起泰達電登上股王，被日本主流媒體關注報導，一臉無奈又好笑，「我一張都沒買，發現時已經一路漲上去，想買也買不起了，還被老婆罵。」

張財星強調，泰達電企業核心理念「節能、環保、愛地球」，是台達電創辦人鄭崇華的初衷與使命，從未改變。十年前，市場還未看好電動車，泰達電就鎖定電動車與充電生態圈堅持至今。

整併歐洲、印度廠，聚焦在地化生產

創立於1988年的泰達電，最初是台達電投資持股近三成的衛星工廠。1990年代末期，台商大舉西進，隨著台達電在中國設廠，大量製造的消費性電子產品也陸續轉單至大陸廠製造。

2003年集團併購歐洲大廠ASCOM旗下電信電源部門，泰達電版圖一舉擴充至印度、羅馬尼亞、斯洛伐克、英國、德國等地都有研發中心或產能。

十多年前，集團鎖定電動車與充電相關生態圈發展，在泰國的泰達電因為「亞洲底特律」，車輛製造供應鏈完整，也開始扮演集團EV設計接單與生產製造的關鍵。台達電執行長鄭平回集團接班之初，就是在泰國的泰達電擔任廠長。

台達電深耕EV與車用電源與系統，泰達電也一路整併歐洲廠與印度廠，為擴充市場與在地化生產準備。而台達電生產基地在台灣，市場則聚焦中、美，與泰達電區域分工，角色愈來愈清晰。

2019年，台達集團接班傳承布局關鍵的一年。聚焦電動車、自動化設備、自動樓宇、能源等解決方案與事業。為了全球布局，集團乾脆收購泰達電在外股權。整併後，電動車發揮縱效。

2022年，海英俊與鄭平對外揭示，電動車事業由虧轉盈，將迎來快速成長。海英俊分析，電動車相較2021年至少有40至50％的成長率，充電樁2022年出貨達200萬台，台達電已是電動車與充電解決方案的指標廠商。

張財星2020年接任泰達電總裁，遇上全球景氣下滑，疫情衝擊。泰達電無畏逆風，擴建第七廠，布局EV與醫療電源等新事業。

圖／林鳳琪整理

張財星印象深刻，泰國疫情最嚴重時，不少業者被勒令停工，有訂單也接不了。當時他24小時坐鎮總部，高薪聘請醫療團隊進駐，更加薪穩定軍心。泰達電疫情間，受惠中美衝突轉單效應，每年業績都二成幅度成長。

他觀察，未來十年，位處「東協心臟」的泰國，與各國交好，不受地緣政治干擾，將扮演帶動東協經濟起飛的領頭羊。

三大隱憂：缺工、電力不穩、綠電不足

一直以來，泰達電都是泰國企業的資優生，被政府視為標竿。舉凡工廠屋頂綠電、員工百分百當地人，甚至到偏鄉發展水面太陽能光電等，泰達電始終走在政策前面。甚至，扮演政策推動關鍵。

張財星分析，泰國經濟想快速發展，還有三大挑戰：缺工、電力不穩、以及綠電不足，這同時也是泰達電的隱憂。

為此，泰達電已積極備戰，加速自動化生產布局。與曼谷三所知名大學合作培養工程師人才，總部研發設計總中心將落成，整合散落全球七處研發中心，發揮綜效。往郊區、農村開發屋頂與水面太陽光電電廠，力求2030碳中和。