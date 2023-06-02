電動車必爭之地 泰國崛起

【文 / 林鳳琪 攝影 / 陳之俊】

被譽為「亞洲底特律」的泰國，不僅是汽車製造出口國，市場更居東協之冠。近年由政策驅動，邁向電動車轉型之路，喊出「電動車3030」，吸引外資積極搶進。兵家必爭的「造車新勢力」，目前有誰參賽？台企優勢與機會在哪？

電動車全球爭霸，戰況愈演愈烈。繼特斯拉全面降價，與比亞迪近身肉搏，猛烈戰火也迅速蔓延至東南亞。尤其是泰國，昔日的亞洲底特律，如今愈發迭代和升級，已成兵家必爭的主戰場，「造車新勢力」儼然成形。

一下飛機，機場進曼谷市區的高速公路兩旁，大大的BYD（比亞迪）電動車T霸廣告，每隔幾分鐘便頻繁地映入眼簾。

圖／林鳳琪整理

解封後的曼谷街頭熱鬧如昔，車流依舊熙來攘往；不同的是，過去曼谷街頭幾乎被日系車款獨占，如今卻增添不少中國電動車的影子。

20多歲的年輕上班族Chin駕著ORA Good Cat GT（歐拉好貓）穿梭市區，最後駛入曼谷商會大學，停車等充電時，他在一旁小店悠閒地喝著咖啡。

保時捷前設計師操刀，造型時尚的ORA，泰國去年底開賣限量500台，短短58分鐘就搶購一空的夯車，出自血統純正的中國電動車——長城汽車。

中國電動車搶攻，「到處看得到比亞迪」

30歲的Gina疫情期間辭去工作，解封後看好泰國觀光旅遊回溫，乾脆改行開Grab（盛行於東南亞的叫車平台）。她選擇的生財工具MG，也是來自中國，是隸屬上海汽車集團旗下的熱門電動車，她說，「油價貴、電價相對便宜，而且現在買電動車，減免進口關稅最高40％，消費稅從8％降至2％，算一算，買平價電動車當然比燃油車好。」

「中國電動車今年在泰國很搶手，聽說比亞迪電動車，運了好幾個貨櫃來泰國，一萬輛一下子就賣完了；市區、高速公路、電視、網路上，到處都看得到比亞迪的廣告，」「中國人做生意真的很『兇』。」台商周先生形容。

根據泰國電動車協會（Thai Electric Vehicle Association, EVAT）統計，2022年，電動車占泰國新車銷售的22.77％，意即每賣出四輛就有一輛是電動車。乘用車年成長395％，電動摩托車成長170％，電動巴士成長720％，泰國特有的電動三輪嘟嘟車，年成長也有606％，漲勢驚人。

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EVAT祕書長Kris Utamot分析，今年電動車市況更驚人，第一季十大暢銷車款中，幾乎全是中國車的天下，比亞迪ATTO3銷售占比就達37.5％；合眾新能源車旗下的哪吒次之，占16.9％；而特斯拉Model Y排名第三，占10.8％。

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